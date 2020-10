Claro Directo: la evolución del Walkie Talkie

Archivo particular

Sectores como seguridad pública y privada, salud, transporte, operaciones petroleras, seguros y cuerpo de bomberos, los cuales requieren atender de manera inmediata eventualidades como accidentes, hurtos y desastres naturales, entre otros, comprenden la importancia de la comunicación inmediata y efectiva, ya que esta puede representar no solo una diferencia en costos importantes, como en el caso de atención en fallas operativas de extracciones de petróleos, sino también y en muchas ocasiones, la posibilidad de salvar vidas. En consecuencia, ¿cómo comunicarse de manera efectiva en un entorno empresarial en el que se necesita interactuar al instante con diferentes grupos, simultáneamente para atender este tipo de situaciones?



Esta es una preocupación especialmente vigente hoy, cuando el teletrabajo y la conectividad están transformando todos los procesos. En respuesta a esta necesidad, Claro Colombia, compañía líder de tecnología en el país, presentó el servicio de Claro Directo, un sistema de comunicación inmediata que no solo emula el funcionamiento de un Walkie Talkie o radio análogo, también conocido como PTT (Push to Talk), que permite establecer comunicación en tiempo real entre una persona y un grupo de contactos con solo oprimir un botón, y que también, al ser un servicio que funciona desde equipos tipo “Smartphone”, trae consigo nuevas funcionalidades que lo hacen la herramienta óptima para este tipo de operaciones en campo como la posibilidad de compartir imágenes, necesarias para documentar cualquier eventualidad, una versión web para administrar de manera centralizada a través de un agente de call center la operación en sitio, y georreferenciación con geocercas para lograr controlar el movimiento y acciones del personal en campo.



“En Claro creemos que la tecnología es un habilitador de equidad, por eso seguimos invirtiendo y trabajamos de la mano de las empresas para que estas se puedan seguir teniendo herramientas de comunicación inmediata y que puedan resolver los diferentes retos que hoy estamos enfrentando a causa de la pandemia. Con este sistema Push to Talk de Claro, que otras empresas están dejando de ofrecer en el mercado, las compañías conectarán a sus empleados de manera instantánea y de fácil acceso, además, cuenta con la cobertura 4G de Claro en Colombia, la más amplia, en 1.067 municipios, y 4.5G en más de 700”, indicó Jose Luis Gómez, director de Producto B2B y Nuevos Negocios de Claro Colombia.



Adicionalmente, este sistema permite generar una comunicación por mensajes por medio de la funcionalidad de chat, con la cual se pueden enviar textos e imágenes entre los teléfonos móviles, o también desde y hacia el agente de operación en sitio.



Recientemente, en el marco de la contingencia generada por el Covid-19, Claro Directo fue implementado para el personal médico y asistencial en el Hospital Transitorio de Corferias. Lo utilizaron para comunicarse de manera efectiva, rápida y segura por intermedio de audio en tiempo real, alarmas instantáneas o chat, entre una o varias personas, con solo presionar un botón desde sus dispositivos móviles.