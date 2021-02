Coljuegos conmemoró el Día Internacional del Juego Responsable

El presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia Galiano, explicó que el 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, como una fecha en la que se reitera la importancia de implementar acciones desde los sectores público y privado para favorecer el juego legal y responsable en Colombia, con aspectos como el mayor autocontrol en el jugador, la elección de los juegos de suerte y azar como una actividad de entretenimiento y el liderazgo frente a la lucha contra la ilegalidad.

“Este es un sector que aporta recursos para la salud de los colombianos pero que además genera empleos, progreso y que avanza en su modernización. Toda esa hoja de ruta se complementa cuando priorizamos acciones a favor del juego legal y responsable”, afirmó el Presidente de Coljuegos.



En ese sentido, la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, afirmó que la industria de juegos de suerte y azar es muy importante para el sector salud en Colombia. “Hemos encontrado en esta industria a un aliado incondicional que aporta recursos muy importante y que cada vez se posiciona más en el país.



Sin embargo, también entendemos que tiene igual valor que los juegos de suerte y azar no solamente crezcan, sino que también implementen acciones de juego responsable de la mano tanto de operadores como gremios, en eso no podemos quedarnos atrás”, subrayó la Viceministra.



De la misma forma, la directora de Apropiación del Ministerio TIC, Helga Hernández, recordó que más colombianos se han apropiado de los canales digitales para lograr muchos beneficios como es el caso del mayor número de transacciones, la telemedicina, el trabajo remoto, el entretenimiento, la educación virtual, entre otros. Sin embargo, aclaró, que también existen riesgos al estar más tiempo conectados. “La prevención temprana de situaciones presentes en el mundo digital es una de las mejores acciones que se puede liderar como Gobierno y por eso celebró que exista una fecha en la que se recuerde a los colombianos qué cosas pueden hacer para no caer en manos de los ciberdelincuentes”, explicó la funcionaria.



Por su parte, Mónica Andrea Ramírez, directora de Autocontrol Colombia y de la Comisión Colombiana de Autorregulación de la Comunicación Comercial, recordó que el autocontrol tiene que ver con el ejercicio responsable tanto del lado de los jugadores como de los operadores en el marco de los juegos de suerte y azar. “De una parte, los jugadores tienen una serie de responsabilidades a la hora de optar por esta alternativa de entretenimiento como también sucede con los operadores que deben mantener siempre un respeto por el usuario a la hora de promocionar o hacer mercadeo de sus productos en las campañas publicitarias”, explicó. “En ese propósito nos hemos propuesto acompañar a Coljuegos y a los gremios para hacer pedagogía y trabajar de manera articulada”, concluyó.



Desde Madrid, en España, MIkel Arana, el director General de Ordenación del Juego en ese país, explicó que los juegos de suerte y azar han comenzado a registrar un crecimiento exponencial en el mercado ibérico principalmente entre los segmentos de población más jóvenes.



“Eso nos representa un doble desafío a la hora de garantizar que el sector tenga unas reglas claras que promuevan el juego responsable y garanticen las mejores condiciones tanto para empresarios como para jugadores”, explicó Arana.



Así mismo reiteró que tener una reglamentación que contribuya a facilitar a las empresas las acciones necesarias para que los jugadores puedan llevar a cabo sus actividades de entretenimiento de manera responsable garantiza la efectividad de las medidas.



En Argentina, como en España, también se ha avanzado en una reglamentación que permita incentivar la implementación de programas de juego responsable en la industria. De acuerdo con Martín García, presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, por primera vez en esa región se aprobó una Ley de Concientización del Juego Patológico y la obligación de que cualquier empresario que quiera tramitar un permiso para operar deba implementar una política de juego responsable. “Lideramos un programa que se llama ‘Saber Jugar’ y que busca concientizar a los jugadores sobre la importancia de optar únicamente por sitios autorizados”, agregó.



Finalmente, el presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia Galiano, y anfitrión del Encuentro Virtual reiteró un llamado a que los colombianos jueguen de manera responsable, en sitios o páginas web autorizadas por el regulador, recordando que los juegos de suerte y azar son una alternativa de entretenimiento únicamente para mayores de edad.