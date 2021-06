Colombia solo destina 0,05% del PIB en recuperación verde

Aunque este año los compromisos climáticos han sido una constante entre las promesas de los gobiernos, sobre todo desde el punto de vista de vincularlos a los planes de recuperación tras la crisis por la pandemia, lo cierto es que aún se ve un rezago importante entre las metas marcadas y el gasto que realmente se ejecuta en ese sentido. Y Colombia es un reflejo de ello.



Esto porque según el análisis que realiza el Observatorio de Recuperación Global de la Universidad de Oxford con apoyo de entidades como la ONU y el FMI, el gasto total de los países en iniciativas de recuperación verde está aún muy lejos de los niveles recomendados.



En el caso nacional, como afirma Brian O’Callaghan, investigador principal del Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad de Oxford, “en comparación con el resto del mundo, Colombia ha gastado muy poco en iniciativas de recuperación verde, el 0,05% del PIB”.



Al revisar los datos, se puede observar que el país está por detrás de algunos representantes de Latinoamérica como Chile (0,16% del PIB), Panamá (0,27%) o Jamaica (0,3%), y lejos de otras economías como Francia (1,49%), Alemania (1,23%), Reino Unido (2,33%), Dinamarca (2,36%) o Corea del Sur, con 3,28% de su PIB.



Esto, como afirma O’Callaghan, a pesar de que “Colombia mostró algunas promesas tempranas en recuperación verde, a través del financiamiento de proyectos de energía renovable, un programa de plantación de árboles y el financiamiento de pymes para la eficiencia energética”.



No obstante, aunque las cifras muestran el rezago de Colombia, también es cierto que es una tendencia que se observa prácticamente en toda la región, pues como indica el experto, “todas las naciones de América Latina se están quedando cortas en cuanto a las prioridades de recuperación ecológica”.



Precisamente, entre las conclusiones del reporte, se puede ver cómo la región ha gastado solo el 2,2% de los fondos de recuperación en iniciativas ecológicas, en comparación con el promedio mundial del 19,2%.



Esto sin contar con que Latinoamérica se ha dirigido hasta cinco veces más a medidas ‘sucias’ que a las ‘limpias’.



Y, de hecho, O’Callaghan apunta que “América Latina está muy por detrás del resto del mundo en el gasto total de covid-19, para la recuperación de la pandemia y en inversión verde”.



Cabe resaltar que la región llega tan solo al 0,5% de su PIB al hablar del gasto total en iniciativas relacionadas con proyectos verdes, es decir, no solo los planes atados a las estrategias de recuperación.



El informe del observatorio también pone énfasis en que solo seis de los 33 países de la región dedicaron más de 0,1% de su PIB en planes de recuperación a proyectos verdes.

Esto hace que, según el experto de Oxford, “mientras que el resto del mundo ha avanzado hacia economías más sostenibles, América Latina han hecho muy poco por la transición hacia un futuro más próspero. Todavía no hay líderes significativos en gasto verde en la región”, señala, al asegurar que algunas naciones han gastado una alta proporción de los fondos de recuperación en iniciativas ecológicas, pero su gasto total de recuperación es bajo y, por lo tanto, su gasto verde total también es bajo.



Eso sí, pone de relieve un grupo destacado en cuanto a las promesas de inversión, grupo en el que está Colombia (US$160 millones), Brasil (US$280 millones) o Panamá (US1$180 millones, entre otras.



Por último, el experto indica que “Colombia tiene oportunidades sólidas para acelerar las industrias de energía verde, transporte sostenible, eficiencia energética, soluciones basadas en la naturaleza, agricultura sostenible e investigación y desarrollo limpio.



