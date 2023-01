Comercio interno e industria, jalonadores de economía caribeña

El Caribe colombiano es una región que en el contexto nacional representa cerca del 15 por ciento del valor total de los bienes y servicios que produce el país.



En el año de la pandemia por el covid-19, 2020, esa economía, como la del país y la del mundo, registró una caída del 8,2 por ciento según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que en el 2021 se recuperó y creció 22,5 por ciento.



En el 2022 el Caribe, una región integrada por 8 departamentos (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre), ha mantenido la tendencia creciente y las perspectivas sobre cómo cerrará el 2023 son igualmente positivas, aunque análisis de expertos establecen que esta economía ha empezado a crecer a un menor ritmo.



Los datos más recientes del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el Caribe, que elaboran el Banco de la República y la Universidad Javeriana de Cali, señalan que en el tercer trimestre de 2022 la economía caribeña habría crecido 7,6 por ciento comparado con el mismo periodo del 2021. El resultado es reflejo del buen desempeño de actividades como la producción industrial, el comercio tanto interno como externo y el transporte, excepto la carga aérea.



“En menor medida crecieron la actividad agropecuaria y de construcción, por la reducción en el sacrificio de ganado vacuno y la venta de vivienda nueva, respectivamente. La inflación continuó al alza en las ciudades de la región, a la vez que este indicador se ubicó en cada una de ellas por encima del promedio nacional; por su parte el empleo mejoró de la mano de un ambiente de recuperación”, señala el Banco.



Casi la mitad de la economía de esta región la integran tres sectores: la administración pública y defensa; el comercio, hoteles y comercialización de automotores y la industria manufacturera.



Crecimiento evidente

En el caso del segundo sector, y tomando en cuenta el Boletín Económico Regional (BER) para el Caribe que elabora el Banco de la República, todos los indicadores en la región evidenciaron un crecimiento en el tercer trimestre comparado con igual periodo del año pasado.



Justamente, en la Encuesta Mensual del Comercio del Dane que está a noviembre y que mide el sector solo en algunos departamentos, se establece que en el caso del Atlántico, único departamento de la región que analiza, las ventas del comercio minorista aumentaron 12,6 por ciento frente a enero-noviembre del 2021, 1,1 puntos porcentuales por encima del resultado del país.



Esto jalonó la creación de puestos de trabajo en ese sector, con una variación de 5,5 por ciento con relación a un año atrás.



En cuanto a la industria manufacturera, la región Caribe, y según Fundesarrollo, representa el 13,7 por ciento de la industria del país. Adicionalmente, el 88 por ciento de la producción de la región se genera en 3 de los 8 departamentos: Atlántico, Bolívar y Córdoba.



Entre enero y noviembre del 2022 la producción en esos 3 departamentos aumentó, 15,2 por ciento, 9,4 por ciento y 18,2 por ciento respectivamente, esto frente a los mismos 11 meses del 2021.



Subsectores como alimentos y bebidas en Bolívar; minerales no metálicos, papel e impresos y productos químicos y farmacéuticos en Atlántico, ayudaron a impulsar la industria en la región.

Los lunares

Pero en el 2022 también se dieron factores no tan positivos. La Cámara de Comercio de Santa Marta llama la atención sobre la alta inflación, que no es un factor aislado sino común en el país y en el mundo.



“Las principales ciudades de la región caribeña experimentaron una alta inflación, que estimamos en un promedio del 15 por ciento, por encima del promedio nacional (13,12 por ciento). Además, factores relacionados con los altos costos de energía, impulsaron a lo largo del último año el incremento en los precios de los bienes que componen la canasta familiar”, dicen fuentes de la Cámara.



Igualmente, habla sobre retos sociales que enfrenta el Caribe como la pobreza monetaria, que llega al 54,4 por ciento, “mientras que en el departamento del Magdalena alcanza 61,1 por ciento, es decir, 6,7 puntos porcentuales por encima del promedio regional”.



Para este año los analistas en la región no hablan de una cifra pero llaman la atención sobre factores externos y del orden nacional, que sin duda impactarán a la región.

“Estamos en un contexto de alta inflación que afecta la economía colombiana y la mundial, esto generado por situaciones como la Guerra entre Ucrania y Rusia, dificultades en el comercio global, entre otros factores que han impactado a sectores claves como el comercio, el agro, entre otros. Y en el orden nacional tenemos la reforma tributaria aprobada, con la que tanto empresas como ciudadanos deberán adaptarse a nuevas dinámicas y se anuncian otras reformas estructurales que habrá que esperar qué plantearán”, señalaron fuentes de la Cámara de Comercio de Santa Marta.



Por su parte, Fundesarrollo estima que es conveniente para la región que los departamentos trabajen en conjunto en aras de mejorar sus niveles de internacionalización, con enfoques hacia la utilización de los puertos, y la generación de innovación y desarrollo empresarial.