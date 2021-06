Comité del Paro suspende las movilizaciones de manera temporal

El Comité Nacional del Paro anunció este martes que suspenderá, temporalmente, las manifestaciones y movilizaciones en el país.







“Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones que hemos venido haciendo los miércoles, eso no significa que la movilización social va a parar, porque las causas se mantienen vigentes”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la CUT, uno de los sindicatos que lideran el comité de paro.





Maltés rechazó la falta de avances en el último mes y medio en las conversaciones con el Gobierno y criticó que desde el Gobierno no se firmó el preacuerdo de garantías que se alcanzó el 24 de mayo, el cual planteaba una serie de puntos en torno a la garantía de derechos para la protesta, previo a la instalación de una mesa de negociaciones formal para discutir el pliego de emergencias que presentó el Comité de Paro el 20 de junio del año pasado.



“Hace un año le presentamos el Gobierno nacional un pliego de emergencia de seis puntos, que es en el fondo un plan de choque que permite preservar la salud, mantener el empleo y la producción”, dijo el dirigente gremial.



Entre los puntos del pliego se contenía renta básica temporal de un salario mínimo por 7 meses para un millón de personas, también la matrícula cero para los jóvenes de universidades públicas por cinco años, y que se pagara el salario a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas.



“La respuesta del gobierno al pliego de emergencia ha sido la más brutal represión que hayamos tenido noticia en Colombia, que hemos denominado brutalidad policial”, reiteró el presidente de la CUT, quien señaló que hasta que no se firme el preacuerdo de garantías no volverán a sentarse con el Gobierno en ningún espacio.



También dijo que se convocará a un concierto el próximo 20 de junio para conmemorar el año de la presentación del pliego de emergencia, peticiones que estaban ena agenda de discusión hasta hace unos días, cuando el CNP decidió levantarse de la mesa de negociación con el Gobierno.



Otra decisión que se tomó dentro de su nuevo plan de acción fue que se crearán espacios regionales para dialogar y proponer proyectos de ley relacionados al pliego de peticiones.



El pasado 28 de abril, Colombia vive un paro nacional que ya completó más de 45 días.



Diferentes sectores han pedido el levantamiento del mismo, con sus marchas y bloqueos, por sus afectaciones a la economía del país. También, en las últimas semanas se han disparado los casos de contagios y muertes por covid-19.



