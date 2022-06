¿Cómo cuidar la transparencia y legalidad de relaciones laborales?

Vivimos en una era en donde se ha normalizado el uso de los buscadores 'online' para resolver todo tipo de inquietudes, incluso hay quienes recurren a esta herramienta para resolver sus dudas con respecto a temas de contratación, derechos del trabajador y obligaciones del empleador. Si bien nadie puede negar la oportunidad de acceso a la información que esta herramienta ha proporcionado, nunca podrá remplazar el acompañamiento directo de un especialista.

Cualquier persona que haga parte de una relación laboral necesita asesoría legal para garantizar la legitimidad de su actividad y cumplir con todas sus obligaciones, este es un asunto que no solo afecta a las empresas sino a todos los profesionales, empleados e independientes, pues como en todo acuerdo existen dos partes que deben velar por la transparencia de los procesos.



“El objetivo de un abogado laboralista es generar equilibrio entre el trabajador y empleador, identificando cuáles son las mejores reglas de juego para establecer una relación en particular, pues cada acuerdo debe ser analizado con sus características únicas”, explica Erick Fernando Aristizabal, abogado con Maestría en Derecho del Trabajo

y Seguridad Social.



Lo cierto es que hay muchas condiciones adversas que pueden presentarse en caso de no cumplir adecuadamente con la normatividad del derecho laboral. Históricamente en Colombia ha existido una informalidad cercana al 65%, es decir que por cada tres personas dos gestionan su actividad económica de manera informal, lo que significa

que solo una de tres cumple con toda la reglamentación en términos de salario y afiliación a seguridad social.



Rafael Abuchaibe, asociado senior del área laboral en Lloreda Camacho & Co, comenta que en materia laboral y de recursos humanos, una asesoría preventiva siempre es clave. “Lograr anticiparse a una situación que aún no ha surgido para que el empresario pueda

planificar sus actividades en cuando a la gestión del talento humano y así evitar

consecuencias negativas, es de vital importancia”.

El papel del empleador

Sin duda uno de los mayores desafíos de una organización es el manejo de personal, ya que esta actividad circunscribe muchas tareas. Por esta razón, el abogado laboralista debe volverse un aliado estratégico del cliente para ayudarlo a generar relaciones laborales equilibradas que permitan tener a los colaboradores de la organización alineados con su cultura organizacional, lo que a su vez se verá reflejado en mayor

compromiso y productividad.



Desafortunadamente, todavía se ven casos donde los empleadores creen que están haciendo un gran negocio porque no contratan con todo lo de ley, pero lo que puede salirles realmente costoso son las sanciones que esto puede generarles. El Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Subsidio Familiar, así como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales son algunos de los organismos que hacen auditorias sobre la garantía de las condiciones laborales.



Muchas pequeñas y medianas empresas dejan este tipo de decisiones en alguien que no tiene preparación jurídico laboral y por desconocimiento de la norma pueden cometer grandes errores. Para no llegar a esos extremos pueden iniciarse asesorías con instituciones que prestan este servicio como las Cámaras de Comercio, Fenalco y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho.



¿Para qué se necesita?

Muchos han tergiversado la verdadera importancia de contar con una asesoría legal laboral, pues si bien en muchos casos es para radicar demandas, también es para estar bien informado y prevenir posibles procesos en el fututo.



Estos son algunos casos en los que es recomendable acudir a un abogado:



- Garantizar los derechos y deberes de las relaciones laborales.



- Regulación en temas de derechos de autor.



- Evitar conflictos jurídicos.



- Prevención y solución de eventuales conflictos con sus empleados.



- Definición de modelos de ‘outsourcing’ y prestación de servicios.



- Negociación de convenios.



- Despidos injustificados.



Recuerde la información que puede encontrar en línea puede estar fácilmente desactualizada por la declaración de nuevas sentencias que modifiquen algún concepto, criterio o la interpretación de alguna norma.



Un abogado laboral tiene la obligación de mantenerse actualizado para asesorarlo, por eso siempre que se trate de una actividad laboral, lo más recomendable es que consulte a un profesional y evite tener dolores de cabeza.