¿Cómo elegir el mejor reloj inteligente para usted?

Los relojes inteligentes han tomado gran relevancia en la vida actual, convirtiéndose en accesorios tan importantes como los celulares. Y es que para las personas cada vez es más importante tener el control de su salud y estilo de vida en sus manos.



Teniendo en cuenta esto, la decisión de comprar un smartwatch no es nada sencilla, ya que el mercado ofrece gran variedad de modelos y funciones. En ese sentido, lo importante no es encontrar el reloj más sofisticado o costoso sino el que mejor se ajuste al estilo de vida que llevamos.



Bien sea que se piense en deporte, en salud o en el día a día es vital analizar cual dispositivo es el aliado perfecto. Por tal motivo Santiago Pardo confundador de Linki, tienda virtual especializada en relojería inteligente da los siguientes consejo para tener en cuenta al momento de comprar:



BATERÍA



Una de las características más importantes a tener en cuenta es la duracion de la bateria ya que sin importar su rutina debe contar con un reloj que lo acompañe en todo momento, recuerde que de nada sirve tener un dispositivo que hace de todo si lo debe cargar en pocas horas.



En este sentido relojes como los de la marca Coros, que tienen una batería con duración superior a 40 horas, son esos amigos cómplices ideales que necesita ya sea que vayas a dar una larga caminata o una rutina larga de ejercicio.



UTILIDAD



Al momento de comprar un smartwatch en lo primero que debe pensar, es en la utilidad que le dará, ¿Para qué lo está comprando? Esto le dará una idea más clara sobre de las herramientas y servicios que necesitará en su dispositivo y permitirá tomar una mejor decisión.



Bien sea que practique algún deporte como natación, atletismo, o ejercicios funcionales necesitará dispositivos que le permita cuidar su salud y analizar su rendimiento. Es por eso que marcas como Polar, Garmin o Suunto son perfectas ya que cuentan con un portafolio amplio de productos que se adaptan a cada necesidad y estilo de vida.



RESISTENCIA



Antes de pensar en el color o en el estilo, es bueno preguntarse por los materiales y el tipo vidrio de la pantalla y junto con esto también analizar el tipo de panel, la visualización, los reflejos. Esto con el fin de garantizar que pueda disfrutar de una experiencia de calidad haciendo cualquier tipo de deporte o revisando su información personal en un día de oficina.



Relojes como los de Polar están diseñados para soportarlo todo ya que resisten el agua y tiene materiales que protegen el dispositivo, pero también dan la sensación de ligereza ideal para realizar cualquier actividad.



UN SMARTWATCH CON GPS



Los relojes inteligentes se han ido independizando de los celulares, ya no necesita varios accesorios para poder tener acceso a Wifi, Bluetooth o GPS, este último fundamental ya que permite ubicar, medir distancias, velocidad y ritmo.



Si es deportista, toda la información que un reloj inteligente con GPS puede proporcionarte, le servirá para conocer sus puntos débiles en los que hay que mejorar, así como los puntos fuertes que tiene, todo ello con el fin de controlar que su entrenamiento.