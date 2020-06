Cómo facturar electrónicamente en un solo día

La expedición de la resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, llevó a que la facturación electrónica sea un requisito indispensable para el funcionamiento de todas las empresas en Colombia.



Sin embargo, más que una obligación, este trámite traerá una serie de beneficios para el futuro de sus negocios y ahora mucho más en medio de la crisis por la que atraviesa el país y el mundo por el coronavirus.



Ante esta situación se han implementado procesos para que la facturación electrónica pueda hacerse de manera rápida en 1 solo día.



Q.enta, un software financiero y contable, explica los pasos que deben seguir las empresas para realizar el trámite desde casa.



1. Contar con un software propio para facturar electrónicamente.



2. Tener un certificado de firma digital que identifique a su empresa, para darle validez a las facturas emitidas.



3. Una resolución de facturación electrónica, es decir la numeración avalada por la DIAN.



4. La implementación de facturación electrónica se realizará el mismo día si la suscripción es pagada y activada antes de las 3:00 pm de un día hábil.



5. Si la suscripción es pagada después de las 3:00 pm de un día hábil o a cualquier hora de un día no hábil, la implementación se realizará hasta las 3:00 pm del siguiente día hábil.



6. Para realizar exitosamente la implementación, el nuevo usuario debe contar con las credenciales de acceso a la plataforma de la DIAN de su negocio (usuario y clave) y acceso al correo corporativo registrado en el RUT (usuario y clave). En caso de no disponer de esta información, la promesa de marca de habilitación en un día no podrá ser cumplida por causa ajena a Q·enta.



7. El usuario debe estar atento a las llamadas al área de facturación electrónica de Q·enta para ayudar al proceso de implementación, incluida la sesión de pruebas y emisión de resolución de facturación electrónica y numeración. En caso de no atender las comunicaciones en los tiempos adecuados, la promesa de marca de habilitación en un día no podrá ser cumplida por causa ajena a Q·enta.



8. Si la implementación no se logra hacer en un día por causa ajena a Q·enta, se entenderá que los términos de tiempo de servicio no han corrido y, por lo tanto, no habrá lugar a reclamaciones por el incumplimiento en la promesa de servicio, pero Q·enta y el cliente continuarán con el proceso para cerrarlo con la mayor celeridad posible, una vez superada la causa.



“Los cambios siempre tienen resistencia, así que, con los nuevos requerimientos de facturación electrónica, la gente puede tender a no entender los beneficios de la transformación digital que se avecina. En Q·enta, ayudamos a los empresarios a ser parte del cambio y recibir todo lo bueno que este sistema tiene para ellos. Nuestro servicio, más allá del software, es asesoría y acompañamiento desde que el negocio quiere cumplir con la DIAN hasta en el día a día ayudarle a facturar y hacer que su negocio se mueva”, afirma Juan Carlos Suárez, CEO de Q·enta.