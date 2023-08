¿Cómo funcionan las rutas de empleabilidad diversas e inclusivas?

Desde hace varios años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene considerando esencial impulsar al interior de las compañías, de todos los tamaños y sectores, los principios de diversidad e inclusión. La entidad, asegura que elevados niveles de diversidad e inclusión en un determinado lugar de trabajo están asociados con mayor productividad, innovación, atracción y retención de talentos, además, con el bienestar del personal¹. En línea con ello, cada vez son mayores los esfuerzos público-privados de cara a la implementación de prácticas inclusivas en los entornos laborales, en particular en materia de género, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual e identidad de género.

Un claro reflejo de ello son los resultados de la Encuesta Nacional de Equidad, Diversidad e Inclusión 2023, realizada por la ANDI, según los cuales el 63,6% de las organizaciones encuestadas cuentan con políticas de equidad, diversidad e inclusión y, el presupuesto que destinan para implementar acciones en esta materia aumentó 44% en comparación con el 2022, con un 25,7%.



Precisamente, en línea con esta filosofía, la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar viene fortaleciendo su programa de inclusión laboral, que a través de rutas especializadas orienta, capacita y acompaña a población víctima del conflicto armado, reincorporados, migrantes, población en condición de discapacidad y jóvenes (esta última en alianza con Amcham Colombia), a abrirse camino en el campo laboral.



“Nuestro programa de inclusión laboral opera bajo las premisas de la OIT frente a los ecosistemas de inclusión y tiene como objetivo facilitarles a las personas que pertenecen a la población priorizada, rutas de empleabilidad para que puedan aportar sus conocimientos en un lugar de trabajo”, afirmó María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.



Además, recientemente, la Agencia llevó a cabo el lanzamiento de una nueva ruta, esta vez para población LGTBIQ+, servicio que facilitará las oportunidades de acceso laboral a personas con orientaciones sexuales e identidades diversas; habilitado en alianza con la Cámara de la Diversidad, agremiación de 280 empresas que trabaja en torno a la inclusión y el acompañamiento en la implementación de estrategias y políticas de diversidad en las organizaciones.



“Si bien de tiempo atrás venimos incluyendo a esta población en los distintos procesos de selección que atendemos, el enfoque de esta ruta es empresarial. La idea es que las empresas sepan cómo deben adaptarse para contratar candidatos más productivos y valorados desde sus competencias y no desde la orientación o la preferencia sexual”, aseguró Carrascal.



Siguiendo con la directiva, la personalización de las rutas, para cada una de las poblaciones priorizadas, ha sido un elemento clave en la implementación del programa de inclusión laboral, pues, por ejemplo, la población migrante viene de un entorno muy distinto, lo que requiere procesos diferenciales.



“Facilitamos tanto a las empresas como a las personas estos procesos, otorgando el acceso a este servicio de manera 100% gratuita, en población afiliada y no afiliada, en nuestras ocho sedes ubicadas en Bogotá y Cundinamarca. Además, contamos, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad auditiva, con expertos en lenguaje de señas, también con aplicaciones especializadas para ayudar a personas con reducción visual, de igual manera, acompañamiento psicosocial para reincorporados, entre muchas otras más herramientas personalizadas”, agregó María Isabel.



La ruta inicia con el registro en la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial, para posteriormente adelantar un ejercicio de orientación laboral, donde se evalúan, entre otras cosas, las principales fortalezas de los candidatos, para potenciarlas de la mejor manera, además de capacitarlos para que puedan integrarse en el mundo laboral. Luego de pasar por las etapas de acompañamiento en la vinculación, inducción y capacitación en puesto de trabajo, el proceso se cierra con la colocación.



Sin embargo, el alcance del acompañamiento trasciende a los candidatos y contempla también a las empresas, con las que un equipo especializado realiza un trabajo de fondo para incentivarlas, orientarlas y capacitarlas en el propósito de vincular personal priorizado en sus equipos.



“Nosotros vamos directamente a las compañías para entender cuáles son las barreras que tienen al vincular a este tipo de población y ayudarlas desde el asesoramiento técnico y legal a facilitar los procesos de inclusión. Asimismo, no solo garantizamos la contratación, sino la adaptación”, indicó la gerente de Educación, Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.

Suma y articulación de esfuerzos

Ahora bien, en lo que a cifras se refiere, solo en lo que va corrido del año 2023, en este tipo de poblaciones, la agencia ha registrado cerca de 94.300 personas y, de ellas, ha logrado vincular a casi 36.000 en compañías de diversos sectores, en Bogotá y Cundinamarca. Aunque, si se habla del total de su trayectoria, desde el año 2015, ha vinculado más de 244.000.



De acuerdo con la directiva de Compensar, estos resultados, son fruto de la suma de esfuerzos con diferentes empresas, gremios y organizaciones públicas y privadas, entre ellas, el Grupo Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas y los programas que brinda, así como la Asociación Nacional de Industriales, la Cámara de Comercio Colombo Americana y Cámara de la Diversidad.



Finalmente, además de las rutas especializadas del programa de inclusión laboral, desde hace 1 década, la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar trabaja para articular la oferta con la demanda laboral, beneficiando tanto a cesantes de todas las poblaciones, como a las empresas que requieren talento humano idóneo, asimismo, asesorando, acompañando y brindando soluciones que contribuyen al emprendimiento, la productividad y el fomento empresarial.



A lo largo de los últimos 10 años, la Agencia ha orientado laboralmente a cerca de 800.000 personas y capacitado a más de 718.000. Sumado a ello, a través de su ruta de emprendimiento ha capacitado cerca de 15.000 personas y acompañado a más de 1.400 emprendedores en la puesta en marcha de sus ideas de negocio.

Más información en: https://corporativo.compensar.com/agencia-empleo

¹https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_841338/lang--es/index.htm.