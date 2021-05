¿Cómo resolver  el problema de programación de turnos en las empresas?

Archivo particular

Hace poco la compañía de recursos humanos Adecco reveló que el tiempo dedicado por parte de los trabajadores a las redes sociales, a fumar o a la prolongación de actividades fuera de las obligaciones puede dar una pérdida importante de productividad que podría llegar a costarles 3.300 millones de euros al año. Ese fenómeno más conocido como presentismo laboral o “síndrome de la silla caliente”, se presenta en gran medida por el exceso de trabajo, el estrés o el mal manejo de la distribución del tiempo laboral dentro de las organizaciones.



La productividad cada vez toma un papel más importante en las empresas y se representa al combinar los factores de trabajo y el capital para producir valor económico en un año. De esa manera, el tener una alta productividad sólo se logra al producir un mayor valor económico con una menor intensidad de uso de trabajo o capital.



Sin embargo, en países como Colombia cada vez son más bajos los niveles de productividad debido en parte a la mala planificación y organización en la fuerza de trabajo. Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de crecimiento anual en la productividad para el año 2020 decreció un 7,12%, teniendo en cuenta factores como el valor agregado bruto, servicios laborales, servicios de capital, entre otros. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que los servicios laborales aportaron -8,34% a la depreciación del valor agregado.



De acuerdo con Carlos Mario Socarrás, CEO de SmartBP, empresa colombiana especializada en el desarrollo de modelos de optimización matemática para compañías, con presencia en Ecuador y Perú, el no tener una optimización de la fuerza de trabajo es un problema esencial para muchas compañías ya que toman malas decisiones en la programación de los horarios de trabajo, los tiempos laborados vs. los tiempos de descanso, la fuerza de trabajo utilizada en las temporadas de mayor demanda, entre otros hechos que se presentan en diferentes sectores industriales, siendo la construcción, el sector salud, portuario y el retail los más representativos.



“Esto es un problema que hoy en día se presenta mucho en las organizaciones y que se necesita resolver a través de una programación adecuada por horas, por días o, una programación a nivel operativo, táctico y estratégico”, resaltó Socarrás.



Para que no se presente una mala utilización de recursos o un desánimo laboral que termine en el “síndrome de la silla caliente”, deben trabajar las directivas de las compañías y las áreas de recursos humanos para tomar acciones que motiven los trabajadores y que tenga un mejor manejo de su tiempo para que puedan descansar y compartir con sus familiares.



El experto en SmartBP recomienda hacer uso de motores de optimización como los de IBM (CPLEX Optimization Studio), ya que a través de modelos matemáticos pueden llegar a resultados para tomar decisiones óptimas que ayuden a resolver el problema de programación de turnos de trabajo.



Para ello, se tienen en cuenta diferentes variaciones y elementos como los días a trabajar; las horas de descanso; cuánto es el mínimo y máximo de la duración del turno; cuánto es el tiempo mínimo entre turnos; las leyes, entre otras cosas.



Integrando tecnologías de analítica avanzada, Socarrás asegura que las empresas pueden llegar a obtener beneficios como la reducción de costos laborales entre 3 % al 10 %; la reducción de procesos manuales entre un 20 % al 30 % y una mayor satisfacción por parte del personal.