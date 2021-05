Compensar avanza en la vacunación Covid con más de 8.000 dosis al día

En el 2021 el país asumió el reto de salud pública más grande de la historia reciente: la vacunación contra el Covid-19, y mucho antes de que llegaran los primeros biológicos, el Gobierno Nacional, EPS, IPS y entes territoriales se volcaron hacia el mismo proyecto, uniendo esfuerzos para alcanzar la meta de inmunizar a 35 millones de colombianos.

En medio de este panorama, Compensar Salud se consolida como uno de los líderes de la vacunación contra el Covid, con un total de 18 puntos ubicados en la capital, así como en algunos municipios de Cundinamarca, 100 equipos conformados por más de 600 personas y un indicador de eficiencia que supera el 98 por ciento, frente a las dosis que le han sido entregadas.



“Hoy, contamos con una de las coberturas más alta de inmunización en Bogotá y Cundinamarca, por medio de una red estratégica de aliados que nos ha permitido ir avanzando de la mejor manera en este proceso, a pesar de ser completamente masivo”, afirmó Diego Pérez, gerente de vacunación Covid de Compensar.



Con corte al 25 de mayo, la entidad ha aplicado más de 280.000 dosis, tanto a población afiliada como no afiliada, apoyando a otras EPS en sus procesos de vacunación e inmunizando personal de la salud de primera y segunda línea. De esta cifra, 190.000 corresponden a primeras dosis y 90.000 a segundas.



“Los puntos y equipos que tenemos dispuestos nos permiten agendar alrededor de 10 mil personas diariamente, proceso que desarrollamos conforme a la cantidad de dosis que nos van asignando. Hoy estamos aplicando, en promedio, 8.000 vacunas por día, un balance que va más allá de las cifras, pues nos permite contribuir a devolverle a las personas la tranquilidad y la confianza de reencontrase con los suyos, y eso nos llena de satisfacción”, puntualizó Pérez.



Desafío que ha requerido la suma de esfuerzos



Según explicó Andrés Barragán Tobar, director de la Unidad de Salud de Compensar, concebir la vacunación como un propósito de toda la Organización, la articulación con entidades públicas y privadas, el fortalecimiento permanente de la capacidad operativa y el contacto directo con la población, han resultado claves dentro del proceso. “Ha sido fundamental la sinergia con los gobiernos Nacional y Distrital, y con los diversos entes territoriales, además de la suma de esfuerzos de un equipo interdisciplinario del que hacen parte colaboradores de Compensar de diferentes áreas y aliados especializados en diversos frentes” enfatizó el directivo.



En términos de cobertura, dentro de la población priorizada de la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación (mayores de 80 años), Compensar EPS ha alcanzado cifras superiores al 80 por ciento.



Por otra parte, en el rango entre los 60 y los 79 años (etapa 2), la entidad cuenta con alrededor de 230.000 personas afiliadas, de las cuales más del 65 por ciento ha recibido, por lo menos, una dosis del inmunizante.



“El porcentaje faltante de estos grupos poblacionales son en su mayoría personas que no desean vacunarse por decisión propia, así como usuarios que recibieron el biológico en otras instituciones (en las campañas abiertas que la secretaría ha implementado para tal fin) o incluso que se han vacunado por fuera del país. En cualquier caso, seguimos contactando e invitando por diversos medios a las personas que están dentro de estos rangos de edad (mayores de 60 años) y que, por cualquier motivo, aún no han recibido su primera dosis, para que se acerquen a nuestros puntos y puedan ser vacunados”, añadió Andrés Barragán.



Adaptación a los nuevos retos



Inicialmente, Compensar dispuso 50 equipos de vacunación para la población priorizada en la etapa 1; hoy en día cuenta con 100 equipos, cada uno con la capacidad de aplicar hasta 100 vacunas diarias, con la proyección de expandirse para dar respuesta a las nuevas etapas del Plan Nacional de Vacunación.



Y precisamente, según Diego Pérez, gerente de vacunación Covid de Compensar, preparan un crecimiento de su capacidad operativa para el comienzo de la etapa 3 (entre 50 y 59 años).



“En los próximos 45 días, esperamos pasar de 100 a 250 equipos de vacunación, con lo que calculamos que, en el mediano plazo, podremos vacunar entre 20.000 y 25.000 personas cada día”, puntualizó.



El gerente de vacunación señaló además que dicho crecimiento se orientará principalmente en dos espacios. Por un lado, la plaza de eventos ubicada en la sede de Compensar de la Avenida 68 en Bogotá, la cual fue acondicionada desde el inicio del proceso para tal fin, convirtiéndose en uno de los puntos de vacunación más grandes de la capital, y que en esta fase alcanzará su tope de capacidad, y por otro lado, en alianza con la Nueva EPS, prepara la instalación y montaje de otro escenario masivo con el fin de dar respuesta a los desafíos cada vez mayores de las nuevas etapas del Plan Nacional de Vacunación.



De esta manera, y bajo la consigna de una vacunación eficiente, de fácil acceso y abierta a la cooperación, Compensar Salud se propone inmunizar en el mediano plazo a la totalidad de su población afiliada, además de continuar apoyando los programas de vacunación de otras entidades y avanzar en la pedagogía de la población renuente a la vacuna.



“En el camino nos hemos encontrado con personas que sienten desconfianza e inseguridad, y en respuesta a ello hemos dirigido esfuerzos para educar a la gente y romper los mitos en torno a la vacunación, un mecanismo seguro para cuidar la vida de todos, señaló Andrés Barragán Tobar, a lo que agregó “este es el reto más grande de salud pública que tiene Colombia y, por consiguiente, se trata de un desafío sin precedentes que requiere el compromiso de todos. Desde Compensar continuaremos apoyando este proceso, respondiendo a las cambiantes dinámicas del mismo y atendiendo de la mejor manera posible las inesperadas situaciones que se presentan día a día en medio de un plan de esta magnitud, en beneficio de la salud de los colombianos y de la reconstrucción social y económica del país”.



Más información en: https://corporativo.compensar.com/salud