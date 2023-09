Eventos empresariales: ¿cómo destacarse en un entorno competitivo?

El sector de los eventos en Colombia ha venido tomando fuerza nuevamente, luego de las afectaciones que sufrió durante la pandemia. Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), el país se ubicó entre los 30 que más eventos realizaron a nivel mundial en 2022, siendo el tercero en Sudamérica. Por su parte, de acuerdo con Migración Colombia más de 48.600 viajeros internacionales visitaron el territorio nacional en el primer trimestre de 2023 motivados por negocios y eventos, un 32% más que en el mismo periodo del año pasado.

Particularmente los eventos empresariales, en sus diferentes modalidades, ya sea congresos, seminarios, reuniones o jornadas de capacitación, representan una eficaz herramienta de comunicación y marketing, además de ser un puente para hacer negocios, fortalecer el posicionamiento de marca, desarrollar estrategias de ‘endomarketing’ y ‘networking’, mejorar la cultura y el clima organizacional en el caso de los eventos internos, y acercar a las empresas con sus diferentes grupos de interés.



Consciente de ello, Compensar continúa poniendo al servicio de empresas afiliadas y no afiliadas, de todos los tamaños y sectores, su experiencia en la asesoría y organización de eventos que aportan al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Es así como, con el fin de establecer un espacio de valor en el mundo empresarial, orientado en esta oportunidad a analizar las tendencias y perspectivas que impulsan al mercado en relación con el consumidor, la entidad llevará a cabo la conferencia y panel ‘La voz del consumidor 2023 - 2024’, espacio de participación gratuito, previa inscripción, que tendrá lugar el miércoles 20 de septiembre, entre las 7:30 a. m. y las 11:30 a. m., en su sede ubicada en la Av. 68 N.º 49A – 47, Teatro Planta Baja, en Bogotá.



"Mediante este encuentro, dirigido a gerentes generales, administrativos y de las áreas de mercadeo, ventas, innovación, servicio al cliente, comunicaciones, entre otras, esperamos acompañarlos a descubrir si realmente están colocando a sus clientes en el centro de las estrategias empresariales. A través de los temas que abordaremos, aspiramos brindarles las herramientas necesarias para implementar en sus modelos y así potenciar la experiencia de los consumidores", afirmó Juan Alejandro Rodríguez, especialista de Mercadeo de Compensar.



Siguiendo con el especialista, entender la voz del consumidor, sus opiniones, gustos y críticas, es un tesoro de información que ayuda a las entidades a adaptarse de una forma más ágil y práctica a un entorno en constante evolución. “Reconocer y escuchar activamente a los clientes no es solo una estrategia de negocio, también es un motor de cambio capaz de marcar el futuro”, agregó.



El evento contará con la participación de Camilo Herrera, economista, filósofo, experto en estrategias de marketing y fundador de Raddar, una firma dedicada a la comprensión del mercado, del consumidor y de los ciudadanos. Además, Herrera moderará el panel empresarial ‘Casos de éxito’, en el que participarán representantes de diferentes sectores económicos.



"En este panel se fomentará una discusión en torno al consumidor, permitiendo a los asistentes conocer las historias de vida y vivencias de los invitados. ‘Casos de éxito’ tiene como propósito exponer diferentes perspectivas e invitar a los interesados a aprender desde la mirada de quienes también han transitado un camino en el mundo empresarial”, explicó Rodríguez.





Un aliado estratégico para la realización de eventos

Siguiendo con Rodríguez, en coherencia con las necesidades de las empresas, Compensar pone a su disposición todo un portafolio de servicios en el área de eventos empresariales, sociales, deportivos, recreativos y culturales, la mayoría de ellos de gran formato, desarrollando en el primer semestre del 2023 más de 3.285 eventos, para 1.138 empresas de diferentes tamaños y sectores, los cuales contaron con alrededor de medio millón de asistentes.



“Nuestros servicios no se limitan al alquiler de un espacio, cuidamos cada detalle para asegurarnos de que la experiencia de nuestros usuarios y sus invitados sea inolvidable”, aseguró Juan Alejandro.



En materia de instalaciones, Compensar cuenta con espacios especialmente diseñados para reuniones empresariales en sus sedes Avenida 68, Calle 94 y Calle 220, en Bogotá; así como en Cajicá y en su Hotel y Centro de Convenciones Lagomar, en Girardot; y el Hotel y Parque Acuático Lagosol, en Nilo, Cundinamarca. Adicional a ello, a través de diferentes aliados estratégicos extiende su operación a nivel nacional.



“Nuestras instalaciones cuentan con salones que incluyen sistemas de control inteligente para audio y video e iluminación computarizada, ambiental y artística. Estos espacios se complementan con amplias zonas al aire libre, restaurantes, parqueaderos, entre otras facilidades para que las empresas solo deban preocuparse por atender a sus invitados, porque nosotros nos encargamos de lo demás”, concluyó.



Si desea asistir a la conferencia y panel ‘La voz del consumidor 2023-2024’, regístrese aquí