Conozca la nueva apuesta de Colsubsidio

Colsubsidio es una de las marcas más queridas por los colombianos, y en ese sentido, se ha enfocado en brindarles a sus clientes, calidad, servicio e innovación. Precisamente, pensando en beneficio de los mismos, decidió evolucionar y darle paso a una nueva faceta.

“Colsubsidio lleva operando 64 años y decidimos no solo renovar nuestra imagen, sino transformar cada uno de los almacenes para ofrecerle a los clientes la posibilidad de tener frescura, calidad, variedad y ahorro en un mismo lugar. En el pasado, Colsubsidio (ahora Mercado), no contaba con algunas categorías dentro de su portafolio y hoy las incluye”, afirma Jaime Moreno, gerente de Mercado Colsubsidio.



En medio de ese contexto, los diferentes cambios en los que viene trabajando la compañía, no solo se centran en suplir las necesidades de sus clientes, también pretenden llegar a nuevos usuarios, pues la marca cree firmemente en que de esta manera aportará al mejoramiento de la calidad de vida de quienes los visitan, estará a la altura de los otros supermercados que existen en el país y se adaptará a una nueva realidad.



“La idea de innovar e incluir la categoría de productos saludables o que hacen parte de la ‘despensa premium’ y una gran variedad de vinos nació de esta nueva realidad y en los cambios de hábitos de consumo. A raíz de la pandemia, algunas costumbres como cocinar en casa tomaron mayor fuerza, la cultura del vino en el país maduró un poco más y el interés por comer saludable se intensificó, lo que nos llevó a pensar en cómo satisfacerlos y en crear este proyecto que pone a disposición de los clientes nuevos productos y les da la posibilidad de ahorrar tiempo en desplazamientos hacia otros lugares por el hecho de ahorrar y encontrar todo en un mismo lugar”, continúa Moreno.



Un proceso que ya muestra resultados



En palabras del gerente de Mercado Colsubsidio, parte de la misión de la marca es “hacemos tu vida más fácil”, lo cual soluciona la complejidad que se presenta al momento de acudir a varios puntos cuando se necesita satisfacer las necesidades de consumo. Y es que para nadie es un secreto, que actualmente ahorrar tiempo y dinero se traduce en calidad de vida.



“Al ofrecer un amplio surtido en los productos que nuestros clientes necesitan logramos que el tiempo les rinda más y ahorren de manera significativa; apuesta que sin duda ha sido acogida de manera excelente y ya ha empezado a arrojar grandes resultados. A la fecha, las ventas de la empresa han crecido casi en un 300 por ciento y el número de facturas y transacciones en un 44 por ciento”, dice Moreno.



Creciendo de la mano de todo un país



Poder alcanzar una mayor participación en el mercado siempre ha estado en el “radar” de Colsubsidio, sin embargo, la marca también ha sido generadora de empleo.



“Como marca no solo buscamos llegar a nuevos clientes, también queremos seguir creciendo y generando empleo. En el área de carnes aumentamos la planta en un 50 por ciento y esto nos ha permitido prestar un mejor servicio. Si los clientes siguen viniendo de la misma forma en la que está sucediendo, la compañía va a proyectarse para alcanzar cifras relevantes y seguirle aportando al bienestar social tanto de nuestros empleados como de la comunidad. Así las cosas, hoy los invitamos a visitarnos para que puedan comprobar lo que estamos haciendo y promoviendo”, finaliza Moreno.