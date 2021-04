Conozca las organizaciones del ranking 2021 de Great Place to Work®.

Great Place to Work® Institute Inc. es una firma de investigación y consultoría, especializada en la valoración y transformación del Ambiente Laboral, con oficinas centrales en Estados Unidos y afiliadas alrededor del mundo. Produce en más de 50 países la lista de los Mejores Lugares para Trabajar, considerada el “estándar de oro” a este respecto. Evaluación y calificación: las organizaciones son calificadas a partir de datos cuantitativos y cualitativos, donde el mayor peso recae sobre la perspectiva de los colaboradores; en este caso, la perspectiva de las mujeres. Además, se evalúan las prácticas de gestión de personas con el Culture Audit©, que responde la dirección de gestión humana de la organización.



Categoría: Hasta 300 colaboradores.

​

1. Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja Honor)

La empatía y el respeto hacia el otro son fundamentales en cualquier equipo de trabajo, pero en esta compañía están a otro nivel. Para Caja Honor, conocer las necesidades, expectativas y proyectos de los colaboradores ha sido clave para ganar una posición relevante en su mente y corazón.



A través de un ‘Plan de Felicidad Laboral’, que busca motivar y brindar las herramientas necesarias para que todos los funcionarios (sin distingo de género), esta organización ha puesto a disposición de todo su talento humano las mismas posibilidades para desarrollarse personal y profesionalmente.



El 61 % de los cargos de la planta de personal son ocupados por mujeres, varias de ellas en posiciones de liderazgo, quienes han tenido un papel importante en los buenos resultados que registra la entidad. En este sentido, es importante indicar que la ecuanimidad ha sido fundamental en la consolidación de una cultura organizacional sólida y en el cierre de brechas en todos los niveles.



Esta organización cuenta con 282 colaboradores, es del sector público y financiero, y su casa matriz es Colombia.

​

2. Novo Nordisk Colombia

Transformar la calidad de vida de millones de pacientes en todo el mundo no basta para Novo Nordisk, pues otra de sus grandes motivaciones es transformar a sus colaboradores a través de principios sólidos enfocados en el desarrollo y bienestar organizacional.



Hablar de talento femenino en Novo Nordisk es hablar de miles de mujeres valoradas, conectadas, empoderadas, equilibradas, en crecimiento e inspiradas. Que el 64 % del personal sean mujeres y el 61 % de los cargos de liderazgo sean ocupados por ellas, es una clara muestra de los resultados de una visión diversa e inclusiva implementada con éxito.



La compañía trabaja constantemente en la igualdad de condiciones sin importar género, orientación sexual, religión, entre otros, así como brinda espacios pensados para los diferentes roles de sus colaboradoras, como las ‘Maternity Room’ (un espacio diseñado para facilitar el proceso de ser madre).



Esta organización cuenta con 168 colaboradores, es del sector farmacéutico y su casa matriz es Dinamarca.





3. Información Localizada S.A.S. (Servinformación)

Cuando existe coherencia entre la filosofía, políticas y prácticas en una compañía, se tiene un escenario propicio para la transformación; y si a esto se le suma una cultura organizacional innovadora, se tiene un ambiente laboral donde cada colaborador desarrolla su potencial.



Estos ingredientes se conjugan en Servinformación, una organización que actúa bajo el principio de justicia y valora las diferencias. De acuerdo con sus directivos, esto garantiza que no haya cabida para los estereotipos o la desigualdad en las oportunidades profesionales que se brindan entre hombres y mujeres.



Precisamente, las mujeres en Servinformación se desempeñan en una atmósfera de trabajo que cuenta con amplia participación en los diferentes niveles organizacionales, así como en los espacios donde se definen estrategias y se toman decisiones de alto impacto.



Esta organización cuenta con 250 colaboradores, es del sector de las Tecnologías de la Información y su casa matriz es Colombia.





4. ACH Colombia

En el mundo empresarial, es claro que las mujeres no deben verse únicamente como trabajadoras; pues también son madres, hijas, esposas y/o novias. Lo anterior permite entender el rol que ellas desempeñan en la sociedad y, de esta forma, ser más consciente de su bienestar.



Es por ello que ACH Colombia brinda a sus colaboradoras oportunidades de superación y crecimiento al interior de la compañía, permitiendo que cada mujer aporte sus conocimientos desde roles estratégicos para así lograr una mayor equidad de género.



Algunas de las prácticas más valoradas al interior de la compañía son: horario flexible, beneficios en tiempo (jornadas ‘Tu tiempo’, ‘Día canjeable’, ‘Día navideño’, entre otros), lactancia de tres meses adicionales a los estipulados por la Ley y celebraciones como el Día de la Mujer o Día de la madre.



Para ACH Colombia, tanto mujeres como hombres cuentan con las capacidades para desenvolverse en cualquier papel o reto que se presente al interior de la compañía, permitiéndoles explotar todo su potencial. Esta organización cuenta con 227 colaboradores, es del sector de los servicios financieros y su casa matriz es Colombia.





5. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim)

En la actualidad, las mujeres buscan un lugar de trabajo donde puedan enlazar sus propios objetivos profesionales con los de la compañía a la que ingresan, mientras potencian sus conocimientos y capacidades.



Estas condiciones las reúne la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), una empresa que es consciente, consecuente y compasiva con la vida personal de cada uno de sus trabajadores. En el caso de la mujer, la ANIM sabe que más allá de la vida laboral, ellas cumplen otros roles en la sociedad. Por tanto, la estabilidad emocional y familiar es un factor primordial para contar con mujeres más comprometidas y competitivas y, de esta manera, alcanzar una Agencia más productiva.



Adicionalmente, esta organización cree firmemente en la capacidad profesional, los valores y el desarrollo libre de cada colaborador, poniendo en alto la inclusión social como la primera puerta a la igualdad de condiciones para todos en la compañía.



Esta organización cuenta con 130 colaboradores, es del sector público y su casa matriz es Colombia.





Categoría: Entre 301 y 1.500 colaboradores

​



1. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

La inclusión, la causa que hoy inspira al mundo a valorar y respetar la diversidad, es una realidad al interior de Aseguradora Solidaria de Colombia, una compañía que cree firmemente en que la igualdad y el respeto deberían ser valores inherentes a toda sociedad. En consecuencia, la organización favorece la participación igualitaria de las mujeres, enmarcada en su desempeño y competencias individuales.



Asimismo, esta organización ha emprendido una verdadera cruzada contra la segregación, de ahí que promueva la integración entre colaboradores y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre equipos de trabajo. Para Aseguradora Solidaria de Colombia, la mayor satisfacción de cara al recurso humano es que cada persona pueda ser quien realmente es, mientras se desarrolla profesionalmente y contribuye al cumplimiento de los objetivos corporativos propuestos.



Esta organización cuenta con 962 colaboradores, es del sector financiero - seguros, y su casa matriz es Colombia.





2. Finsocial S.A.S.

¿Cómo contribuir a la equidad de género en el ámbito laboral? En Finsocial S.A.S., la respuesta a esta cuestión ha girado en torno a una mayor vinculación de mujeres en su planta de personal. Como muestra de ello, más del 60% de sus equipos están compuestos por mujeres.



A la luz del empoderamiento del talento femenino -otra de las causas que Finsocial S.A.S. ha decidido apoyar activamente-, los esfuerzos de la compañía en materia de talento humano se han propuesto contribuir al bienestar psicológico de todas las colaboradoras, con especial énfasis en aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o que durante la pandemia sufrieron la pérdida de un ser querido.



En tiempos de covid-19, esta organización ha tenido muy buenos resultados con la implementación de un horario flexible que, para las mujeres, ha significado una oportunidad de equilibrar su vida personal y laboral.



Esta organización cuenta con 584 colaboradores, es del sector financiero - servicios, y su casa matriz es Colombia.





3. DHL Express Colombia Ltda.

Puntualidad, excelencia en el servicio y eficiencia logística son tres puntos innegociables de la operación de DHL Express no solo en Colombia, sino en el mundo. No obstante, un ambiente laboral igualitario, que valore la diversidad y promueva la inclusión, pasó a ser en los últimos años una preocupación fundamental para esta compañía de origen alemán.



Erradicar los sesgos por sexo, raza o religión es una misión a la que DHL Express Colombia ha dado cumplimiento gracias a un Código de Conducta de especial énfasis en la no discriminación.



Esta organización cuenta con 604 colaboradores, es del sector logístico y su casa matriz es Alemania.



4. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

En tierra, aire o mar las mujeres han demostrado estar capacitadas para desempeñar cualquier labor. En lo que respecta al sector marítimo nacional, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena está convencida de que hace falta más talento femenino y oportunidades laborales para la población vulnerable, pues en la diversidad está la verdadera inclusión. La protección de los derechos y la paridad de oportunidades son los cimientos de una organización que lucha cada día contra los factores que puedan causar marginalidad en la mujer. Con este objetivo, la Sociedad Portuaria ha diseñado una cultura en la cual los perfiles de competencias no están sujetos a estereotipos de género, y la contratación, la remuneración y el desarrollo personal y profesional del talento se guía bajo la igualdad entre hombres y mujeres.



Esta organización cuenta con 572 colaboradores, es del sector de servicios logísticos y portuarios, y su casa matriz es Alemania.





5. DirecTV Colombia

Una Colombia más y mejor conectada, donde la tecnología sea la puerta de un sinfín de oportunidades de crecimiento para las personas, requiere abordar tópicos como equidad de género e igualdad de oportunidades. Estos conceptos, precisamente, enriquecen el trabajo cotidiano de DirecTV Colombia. La compañía de telecomunicaciones está comprometida con el desarrollo de las mujeres a través del programa regional ‘Mujeres LATAM’, a través del cual se elaboran propuestas orientadas a patrocinar y acelerar sus carreras. En igual medida, la organización crea las condiciones necesarias para apoyar su talento, asegurar la representación femenina en equipos de liderazgo y la búsqueda de nuevos talentos.



Crecer junto a sus colaboradoras es una ventaja competitiva y estratégica de DirecTV Colombia. Esta organización cuenta con 628 colaboradores, es del sector de las Telecomunicaciones y su casa matriz es Estados Unidos.





6. Sophos Solutions S.A.S.

La gobernanza femenina, es decir, la importancia que ellas tienen en la toma de decisiones, es un pilar en Sophos Solutions S.A.S. Para cumplir con este propósito, la organización ha diseñado diferentes estrategias que maximizan la autonomía de sus mujeres, además de impulsar políticas equitativas y reforzar espacios de participación igualitaria. Cabe resaltar que gran parte de los cargos directivos en Sophos son liderados por mujeres.



Proteger sus derechos, dignidad y bienestar, así como garantizar el disfrute del tiempo libre, son otras de las políticas transversales de esta compañía, donde la mayor transparencia salarial, la igualdad en la remuneración, capacitación para mujeres (en horarios compatibles con su vida familiar) y espacios que fomenten el liderazgo son banderas que convierten a Sophos en un ‘Gran Lugar para Trabajar para las Mujeres’.



Esta organización cuenta con 1.483 colaboradores, es del sector tecnológico y su casa matriz es Colombia.





7. Siigo

Transformar la vida de sus colaboradores, así como la de los contadores y empresarios del país, es la consigna de Siigo. Para lograr este cometido, la empresa trabaja en la igualdad de género, en el cierre de brechas y en buscar que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades de crecimiento, desarrollo y beneficios. El personal de Siigo no solo está compuesto por mujeres apasionadas, sino por integrantes de una familia que busca transformar sus vidas, a través de espacios donde exploran todo su potencial y se realizan profesional como personalmente.



Destacan beneficios que fomentan el disfrute de los momentos únicos de la vida, como las vacaciones adelantadas antes de cumplir el año laboral, días libres para fechas especiales, plan complementario de salud, esparcimiento y teletrabajo. Para aquellas colaboradoras que son madres, se les otorga la respectiva licencia remunerada y un bono económico.



Esta organización cuenta con 1.460 colaboradores, es del sector de las Comunicaciones y

Tecnologías de la Información, y su casa matriz es Colombia.





8. Hoteles Hilton (Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Santa Marta)



Una cadena hotelera que cree firmemente que la diversidad y la inclusión son la clave del éxito. Sin importar si se trata de trabajo o vida personal, todo individuo necesita sentirse apoyado y poder desenvolverse libremente, esto justamente ha sido la inspiración de Hoteles Hilton para trabajar por un lugar de trabajo diverso e inclusivo, donde todos puedan dar lo mejor.



La pasión por hacer las cosas de manera correcta los ha llevado a implementar salarios equitativos e igualdad de oportunidades para las mujeres. Por ello, seguirán fortaleciendo una cultura organizacional basada en estos principios, los cuales enriquecen a sus colaboradores cada día.



La compañía tomó la decisión estratégica de desarrollar las siguientes generaciones de líderes; en lugar de crear programas exclusivos para mujeres, Hilton se enfoca en asegurar que hay un balance de género entre los participantes de todas sus iniciativas.



Esta organización cuenta con 432 colaboradores, es del sector hotelero y su casa matriz es Estados Unidos.





9. CredibanCo

CredibanCo reconoce en la diversidad una fuente de crecimiento, bienestar corporativo y desarrollo social que permite avanzar integralmente como sociedad. Con este propósito, la compañía parte de premisas de inclusión en valores y principios para gestionar iniciativas que promuevan la equidad de género.



Bajo una visión integral del ser humano, las políticas de gestión de personas y ambiente laboral buscan cerrar el ciclo de vida del talento (atracción, compensación, desarrollo, liderazgo, aprendizaje, bienestar y beneficios) sin distinción alguna por género, raza u orientación religiosa.



Actualmente, el 51% de la planta en roles de liderazgo son mujeres, y su modelo de compensación está fundamentado en la contribución y responsabilidad del cargo, independiente del género de la persona que lo ocupe. Esta organización cuenta con 910 colaboradores, es del sector de pagos electrónicos y su casa matriz es Colombia.





10. SAP Colombia

Ser el lugar de trabajo más inclusivo del planeta parece ser una meta muy ambiciosa. No obstante, para SAP Colombia se trata de un propósito realista y alcanzable. Día a día, la compañía lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer como agente de cambio; reconociendo que, para alcanzar sus metas de negocio, se necesita una cultura inclusiva que motive a las personas a trabajar en su mejor versión.



No solo basta haberse propuesto lograr la igualdad de género en su fuerza laboral para 2030, sino que -en el marco de sus políticas organizacionales- SAP Colombia ha declarado su compromiso con la diversidad e inclusión global.



Su ambiente laboral se enriquece permanentemente de la mano de iniciativas como ‘Women@SAP’ y ‘Business Women Network’, que generan un ámbito de igualdad de género y nuevas oportunidades de crecimiento. En últimas, allí la igualdad se concibe más allá de la teoría.



Esta organización cuenta con 501 colaboradores y su casa matriz es Alemania.





11. Efigas S.A. E. S. P.

Efigas aporta a la generación de una sociedad más igualitaria, donde se avance en el cierre de la brecha histórica que ha significado una desventaja para las mujeres en espacios sociales y laborales. Entre sus principales premisas está fomentar la equidad, a través de un ambiente positivo, con respeto y donde los valores masculinos y femeninos tengan el mismo peso dentro de la compañía, para así garantizar los mismos derechos y oportunidades en su cotidianidad laboral, mientras se logran los objetivos organizacionales.



La política de la compañía es construir y consolidar una cultura en la que la discriminación no encuentre cabida y donde se valore el talento de los colaboradores por igual. Cuenta con estrategias como bonos de tiempo o la semana de adaptación, con horarios especiales luego de la licencia de maternidad; un beneficio altamente apreciado por las mujeres en la compañía.



Esta organización cuenta con 390 colaboradores, es del sector de comercialización

y distribución de Gas Natural, y su casa matriz es Colombia.





12. Mercado Libre

Como parte de su ADN cultural, en Mercado Libre se innova desde la diversidad de perspectivas; esta es la clave para ser una empresa disruptiva. Al interior de la compañía, se busca que cada equipo refleje la diversidad de sus millones de usuarios.



Mercado Libre aspira a convertirse en la empresa de tecnología más diversa e inclusiva de América Latina, concibiendo la diversidad como ventaja competitiva. La compañía cuenta con prácticas como entrevistas estructuradas de selección y basadas en evidencias, ‘Ternas 2x1’ en búsquedas ejecutivas, oportunidades internas con ‘work samples’ ciegos para mitigar sesgos, así como formación en sesgos inconscientes para líderes y selectores.



Además, análisis como ‘Equal Pay’ confirman que no hay brecha salarial de género en la empresa y cuenta con programas de ‘Family Care’ como preservación de óvulos y licencia de 30 días adicionales por maternidad o adopción.



Esta organización cuenta con 1.211 colaboradores, es del sector del comercio electrónico, y su casa matriz es Argentina.





13. ProColombia

Detrás de la promoción de Colombia como destino de inversión extranjera y de turismo internacional hay una valiosa fuerza laboral compuesta en un 59,3% por mujeres, quienes son ejemplo de la pasión que sienten todos los colaboradores de ProColombia en trabajar por el país.



En este último año, la compañía reforzó sus oportunidades de crecimiento y desarrollo equitativo, permitiendo a muchas mujeres ascender y tener un nuevo rol en la organización. A través de grandes acciones, se promueve un ambiente de equidad, basado en liderazgo, amabilidad, servicio e igualdad.



La mirada a grandes acciones, sumadas al apoyo laboral y emocional por parte de los líderes, fueron algunas de las prácticas más valoradas por sus colaboradoras. Esta organización cuenta con 472 colaboradores, es del sector de servicios gubernamentales, y su casa matriz es Colombia.





14. Universidad de la Costa -CUC-

La academia es ejemplo de innovación, buenas prácticas y trabajar por el desarrollo integral del ser humano, pero también puede ser modelo de inclusión, diversidad y equidad al interior de cada uno de sus procesos, roles e instancias de gobierno institucional.



La Universidad de la Costa (CUC) es una institución que ha sido reconocida por su cultura de innovación, especialmente por su compromiso con la diversidad para generar inclusión. Cuenta con políticas claras que declaran institucionalmente el respeto por la equidad de género, además de integrar el concepto de familia como parte de sus programas de bienestar.



Se destacan estrategias para mujeres como tiempo libre y horarios flexibles para compartir con sus familias, espacios de desconexión laboral y actividades de bienestar que integran y benefician a la familia de cada una de sus colaboradoras.



Esta organización cuenta con 1.140 colaboradores, es del sector educativo y su casa matriz es Colombia.





15. Construcciones El Cóndor S.A.

Muchas empresas han optado por crear políticas específicas para cerrar brechas de género; Construcciones El Cóndor, por su parte, ha decidido elevar este compromiso hasta convertirlo en una filosofía que cobija a toda la organización y se aplica en todos sus procesos.



En Construcciones El Cóndor, las mujeres tienen la posibilidad de desempeñar cualquier cargo en la organización, desde la Presidencia, pasando por Gerencias, Direcciones, Coordinaciones, Profesionales, Analistas, Operadoras de Maquinaria y Equipo, Conductoras, hasta Auxiliares de Tránsito a lo largo del país.



La participación activa en la toma de decisiones y el valor del respeto -que se vive en toda la organización, incluyendo las obras en el rincón más distante del país- aplica para todos sus colaboradores. En síntesis, una mujer de Construcciones El Cóndor se siente segura, tranquila y valorada.



Esta organización cuenta con 966 colaboradores, es del sector de la construcción e

infraestructura, y su casa matriz es Colombia.





Categoría: Más de 1.500 colaboradores

​



1. Telecenter Panamericana

Una compañía decidida a acelerar el crecimiento de su talento femenino. Con este objetivo, Telecenter Colombia fortalece las habilidades de las mujeres, genera oportunidades de exposición para ellas y amplía sus redes profesionales, al tiempo que potencia la dinámica organizacional.



Con miras a que las mujeres al interior de la compañía desarrollen todo su potencial, Telecenter Colombia implementó la iniciativa regional ‘Mujeres LATAM’, en la cual se enmarcan propuestas orientadas a patrocinar y acelerar sus carreras, así como asegura la representación femenina en diferentes roles y espacios de liderazgo en la compañía. El 66% del personal de esta organización son mujeres, en su mayoría cabezas de hogar.



Esta organización cuenta con 2.135 colaboradores, es del sector de las Telecomunicaciones y su casa matriz es Estados Unidos.





2. Fundación Universitaria del Área Andina

Desde su pensamiento fundacional, Areandina le apuesta al humanismo, a la inclusión y a la participación igualitaria, además de generar espacios de oportunidades de crecimiento para las mujeres como un compromiso social con el país. Con actividades culturales y de integración, por ejemplo, la institución les permite a las mujeres expresar libremente sus pensamientos e ideologías.



El ‘Plan de bienestar integral al colaborador’ y la ‘Red de apoyo a la familia’ son dos de los programas que más valoran las mujeres de Areandina; le siguen la ‘Chequera de beneficios’, el ‘Programa de auxilios posgraduales’, y el ‘Plan de reconocimientos’. Adicionalmente, todo lo relacionado a actividades de formación en torno a liderazgo, comunicación asertiva y cursos complementarios (Excel, redacción, bioseguridad, etc.) genera gran impacto en la comunidad femenina.



Esta organización cuenta con 2.663 colaboradores, es del sector educativo y su casa matriz es Colombia.





3. Banco de Occidente S.A.

El Banco de Occidente S.A. está comprometido con la equidad de género. Por ello, sus prácticas organizacionales son aplicadas en igualdad de condiciones para todas las personas. Destaca la política orientada a atraer, seleccionar y retener el talento humano, la cual tiene como principio fundamental la evaluación por méritos y competencias ajustadas al cargo.



Puntualmente, lo que más valoran las mujeres de la organización son: programas de desarrollo profesional y personal, plan carrera, participación en proyectos estratégicos, reconocimiento por logros, equidad salarial en todos los niveles de cargos, el balance entre la vida personal y laboral, horarios flexibles y respeto al género. Para el banco, es un orgullo que el 60% de su talento humano sean mujeres, quienes con su compromiso y capacidades contribuyen al logro de los objetivos del negocio.



Esta organización cuenta con 7.400 colaboradores, es del sector financiero y su casa matriz es Colombia.





4. Universidad del Norte

Para Uninorte es importante implementar políticas y prácticas en las cuales la justicia y la equidad de género sean una premisa permanente, de manera que el colaborador, sin importar el género, pueda acceder a beneficios y servicios de forma abierta y transparente. En esta universidad, el cierre de brechas de género es clave. Por tanto, se ha logrado que tanto hombres como mujeres puedan crecer, participar y desarrollar su proyecto de vida activamente en la institución.



De otro lado, sus colaboradoras cuentan con el apoyo de Uninorte para desarrollarse tanto a nivel personal como profesional, lograr metas familiares y profesionales sin perjuicio de una u otra. Las iniciativas más valoradas por las mujeres de la institución son las correspondientes a la selección, desarrollo y bienestar contenidas en su modelo EDFR. Sin embargo, en Uninorte, ninguna de las políticas y prácticas tienen restricción de género.



Esta organización cuenta con 1.594 colaboradores, es del sector educativo y su casa matriz es Colombia.





5. Teleperformance Colombia

Dentro de la agenda de Teleperformance Colombia, los programas y objetivos con orientación de género guardan un espacio primordial. Para las mujeres, trabajar en esta compañía significa contar con las mismas condiciones laborales que todos los colaboradores, al igual que las mismas oportunidades de crecimiento laboral y los mismos beneficios exclusivos de la compañía.



Estar en Teleperformance es estar en un lugar libre de sesgos o discriminación, esto gracias a su robusta política de igualdad. La compañía cuenta con iniciativas como: ‘Jump Sponsored by TP Women’, programa de formación con una duración de dos meses y con horarios flexibles (para madres cabeza de familia u otras responsabilidades); ‘Empower yourself’, programa enfocado en la formación de habilidades personales y profesionales; o ‘TP Women Community’, que conecta a las mujeres de la organización con el objetivo de compartir experiencias.



Esta organización cuenta con 42.000 colaboradores, es del sector de las Telecomunicaciones y su casa matriz es Francia.