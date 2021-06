Copa América: subió la bolsa de premios para el ganador del torneo

A pesar de la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus y el efecto que ha tenido en la industria del fútbol, la Conmebol entregará al ganador de la Copa América 10 millones de dólares.



“La selección que obtenga el título se embolsará un premio de 10 millones de dólares, tras aprobarse un incremento en 2,5 millones de dólares más con respecto a la edición anterior del torneo”, dijo la Conmebol en un comunicado.

En la pasada edición de la Copa América, también disputada en Brasil, el ganador se llevó 7,5 millones de dólares. Además, indicó que con el incremento, que fue aprobado por el consejo de la Conmebol de forma virtual, hace que el torneo sea aún más atractivo y competitivo.



De otra parte, se destaca que cada equipo que dispute el torneo recibirá una suma de 4 millones de dólares por concepto de preparación y logística. En el caso de la selección campeona, deberá sumar ese dinero a los 10 millones de dólares que recibe por ganar el torneo.



“La selección ganadora del torneo se alzará con un premio de USD 10.000.000, que se sumarán a los 4 millones de dólares que recibe cada selección en concepto de preparación y logística”, puntualizó.



EL TORNEO PIERDE PATROCINIO



Mastercard y el gigante cervecero Ambev anunciaron el miércoles pasado que no estarán presentes en la Copa América-2021 en Brasil, cuestionada debido al avance del covid-19 en el segundo país con más muertos del mundo.



El emisor de tarjetas de crédito infirmó en un comunicado que, "tras un análisis criterioso", decidió no "activar" su patrocinio, mientras que el grupo brasileño Ambev, que es parte del gigante mundial AB Invev, informó en un escueto comunicado que "sus marcas no estarán presentes en la Copa América".



PORTAFOLIO Y EFE