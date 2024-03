Córdoba, a acelerar el paso

La Fundación Atarraya (Atarraya) publicó a finales de 2023 el libro Córdoba, 70 años de historia económica. Atarraya es un centro de pensamiento independiente, conformado por un grupo de profesionales cordobeses, dispersos por el mundo, interesados en contribuir al desarrollo sostenible del departamento. Atarraya adelanta estudios e investigaciones técnicas que permitan elevar la calidad de la conversación y del debate sobre las políticas públicas regionales.



El libro es el resultado de un trabajo conjunto en el que participaron economistas de ese centro de pensamiento, de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, y del Centro de Estudios Regionales del Banco de la República, con la participación de Jorge García como editor general. El texto presenta la evolución económica de Córdoba a lo largo de sus primeros 70 años de existencia, resaltando los avances logrados, los grandes retos y las oportunidades para el futuro.



Si bien el departamento ha mejorado su condición en comparación con lo que era al separarse del gran Bolívar (1952), el trabajo concluye que Córdoba se encuentra bastante rezagada en su desarrollo económico y social, pues buena parte de sus indicadores sociales están por debajo del promedio nacional. Córdoba presenta en el siglo XXI un triste e inconveniente contraste entre la exuberancia de su riqueza natural y la penuria de su capital humano.



Un cordobés tiene la mitad del ingreso per cápita de un colombiano. Los niveles de pobreza y desigualdad son altos, y el paso del covid ha echó para atrás las reducciones obtenidas la década anterior.



La brecha urbano-rural es significativa, los servicios sanitarios son inadecuados, las tasas de analfabetismo (mayor del 10%) y de mortalidad materna e infantil superan las nacionales.

Montería

La proporción de hogares con conexión a internet en 2021 era del 30,3%, mientras que a nivel nacional es del 60,5%; departamentos como Bolívar y Magdalena tienen el 46% y 48%, respectivamente, según datos oficiales.



La pobreza de sus habitantes proviene principalmente de su poco capital humano, por causa del analfabetismo, frágiles condiciones de salud, los bajos niveles de escolaridad y de aprendizaje en las escuelas y del temprano abandono escolar. El poco capital humano de sus habitantes conduce a baja productividad e ingreso. Según estudios del Banco Mundial, Córdoba ocupa el cuarto lugar entre los departamentos con menor capital humano, y sólo supera a Cauca, La Guajira y Chocó.



Las finanzas públicas departamentales fueron bien gestionadas entre 1952 y 1973, cuando sus ingresos reales crecieron más de 9 veces. La administración decayó entre 1973 y 1983, y los ingresos reales cayeron al 9% anual. La bonanza de las transferencias entre 1986 y 2014 le restó importancia a los ingresos propios, los que solo representaron el 20% de los ingresos departamentales en 2018. Hoy, Córdoba es un departamento fiscalmente perezoso, que depende en buena medida de los ingresos por transferencias y, por lo tanto, carece de soberanía fiscal. Esta situación es un gran obstáculo para acelerar su desarrollo.



A pesar de la bonanza de ingresos durante esos 28 años, Córdoba no avanzó a la velocidad requerida en sus indicadores de pobreza y capital humano ¿Qué se hizo con esos recursos abundantes? ¿Quiénes se beneficiaron con ellos? Los indicadores sociales muestran que no fueron todos los cordobeses, sugiriendo un problema de gestión y falta de transparencia.

Montería

Vale la pena la lectura del libro. Al leerlo se conoce mejor la historia del departamento, se aprende de su evolución económica, se comprende su realidad y, muy importante, se encuentran las bases para soñar con un futuro más esperanzador para las nuevas generaciones. Su lectura, además, aumenta el afecto hacia Córdoba, el sentido de pertenencia y compromiso con la región. Los hogares, colegios, universidades, empresarios y gremios del departamento pueden contribuir a su divulgación. Es un cuento que merece ser contado. Para los gobiernos territoriales que acaban de iniciar, el libro puede servir como guía y fuente de consulta para una exitosa gestión administrativa.



Lo más importante del libro es que el análisis histórico de los primeros 70 años de vida autónoma muestra el camino a seguir. Si Córdoba quiere salir del rezago, recuperar el tiempo perdido y desarrollarse de forma sostenible, como lo imaginaron sus fundadores y lo merecen sus habitantes, los cordobeses tienen que acelerar el paso de manera sostenida. Ello requiere de un liderazgo efectivo y colectivo, que defina, al menos, el ¿qué?, el ¿cómo?, el ¿cuándo? y, sobre todo, ¿con quién?



Las anteriores preguntas se pueden responder construyendo una hoja de ruta que plasme una visión de largo plazo, prioridades claras y objetivos precisos, enfatizando la formación de capital humano. Esa hoja de ruta hay que convertirla en un buen cuento, en una narrativa estimulante y esperanzadora que se pueda contar fácilmente, con la fuerza para entusiasmar y comprometer la energía de los cordobeses, que los anime a hacer los esfuerzos que haya que hacer (todo cambio tiene un componente de sacrificio y dolor) con el fin de lograr exitosamente los objetivos que se definan. Lo anterior, por supuesto, acompañado de una gestión eficiente y transparente de los recursos y del desarrollo de nuevas capacidades. El desarrollo no llega, se alcanza. El bienestar social no se exige, se construye. El progreso no se reclama, se merece.



Un buen título para esa hoja de ruta estratégica podría ser: Córdoba, acelerando el paso hacia el desarrollo sostenible: más liderazgo, buena gestión y, ojalá, no más corrupción. Es muy importante acelerar nuestro desarrollo y ampliar nuestras ambiciones pues si avanzamos poco la brecha social puede crecer y el rezago de Córdoba podría aumentar.



Los cordobeses tenemos la libertad para soñar el departamento del futuro, la necesidad de ponernos de acuerdo en torno a ese sueño y, lo más importante, la responsabilidad ciudadana de realizar el departamento soñado. Es una obligación que, por su magnitud, corresponde principalmente a los propios habitantes. Nadie va a hacer por Córdoba lo que los cordobeses no hagamos por nuestra tierra.



JAIRO BURGOS DE LA ESPRIELLA.

Fundación Atarraya