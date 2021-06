Mayo, el mes más mortal para Colombia por el coronavirus

Mayo ha sido el mes más letal para Colombia por la pandemia de coronavirus, con cerca de 15.000 fallecidos y más de medio millón de contagiados pese a que la vacunación avanza y se acerca a los 10 millones de dosis aplicadas.



El tercer pico, el más virulento y largo desde el comienzo de la emergencia sanitaria, parece no tener techo, pues las cifras diarias de fallecimientos e infecciones no han dejado de aumentar desde abril pasado.



Los expertos advierten que Colombia podría estar atravesando por una meseta epidemiológica por las cifras acumuladas desde Semana Santa, cuando miles de ciudadanos viajaron y se aglomeraron en celebraciones.



"Estamos viendo como una meseta que se está prolongando", explicó a ‘Efe’ el epidemiólogo Javier Idrovo sobre las 500 muertes y 20.000 contagios que en promedio se han confirmado diariamente en las últimas semanas.



BOGOTÁ, EN ALERTA MÁXIMA



La situación es crítica en ciudades como Bogotá, que se acerca al millón de contagios y cuya ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por coronavirus roza el 97%.



La capital colombiana permanece en alerta roja hospitalaria y ha confirmado más de 950.000 contagios, de los cuales 65.000 permanecen activos-, lo que representa más del 28% de los casos reportados en el país, que totaliza más de 3,4 millones de casos y más de 88.000 víctimas mortales.



"Lo que estamos viendo es el reflejo de lo que ya venía de meses anteriores y creo que lo que marcó la diferencia fue las vacaciones de Semana Santa. Desde ese momento hubo una gran movilidad poblacional entre diferentes regiones", agregó Idrovo.

Bogotá está cerca del millón de contagiados en total. Miltón Díaz. EL TIEMPO

Pese al aumento de las cifras, las autoridades de Bogotá preparan la reapertura total de la ciudad a partir del 8 de junio. Aunque Idrovo advierte que la reapertura total de la ciudad es un riesgo, espera que "realmente se intensifiquen la vigilancia en salud pública" porque "si no lo hace puede ser más caótico el asunto".



"Hubiéramos podido abrir antes si hubiésemos tenido un mejor trabajo de vigilancia en salud pública, un mejor testeo, mayor rapidez en los resultados de pruebas diagnósticas y que hubiera un mayor apoyo económico a quienes tuvieran que quedarse en sus casas", explicó.



PRESIÓN EN SERVICIO DE URGENCIA



La Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias (Acem) alertó al Ministerio de Salud de un desabastecimiento de oxígeno, medicamentos e insumos para la atención de pacientes críticos.



Según la Acem, la presión del sistema de salud de Colombia es mayor en los servicios de urgencia que en las unidades de cuidados intensivos, cuya ocupación general se encuentra por encima del 95%.

La Acem dice que los servicios de urgencias, la mayoría, están por encima de 160%. Archivo particular

"Los servicios de urgencias, la mayoría por encima de 160%. Más de 540 fallecidos, más de 20.000 casos nuevos. Tenemos pacientes que han fallecido en los servicios de urgencias. La presión no está en UCI, está en Urgencias", advirtió la Asociación.



Sobre esa situación, Idrovo aclaró que hasta no tener evidencia científica no se puede concluir que el aumento de las cifras se deba exclusivamente a las multitudinarias protestas en las que desde el pasado 28 de abril decenas de miles de colombianos han tomado las calles del país.



EFE