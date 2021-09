Crece el ritmo de envejecimiento y los retos en la atención

De acuerdo con proyecciones publicadas en un estudio desarrollado por Doris Cardona Arango, investigadora de la Universidad CES, de Colombia, y Enrique Peláez, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el año 2050 en el país “habrá 101 personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes menores de 15 años” y, en Bogotá, para la misma fecha, según el DANE, el 27,4% de los habitantes tendrá más de 60 años, cifra muy por encima del promedio actual, que está en el orden del 14%.

Este panorama, que da cuenta del acelerado ritmo del envejecimiento en Colombia, sin duda, impone una serie de retos a los diferentes actores de la sociedad y los invita a generar reflexiones en torno a la salud y el bienestar de las personas mayores, una de las poblaciones más afectadas con la pandemia, no solo por su riesgo frente al contagio, sino por el aislamiento social y sus consecuencias, que, entre otras cosas, modificaron sus rutinas diarias, haciendo que quedaran relegados espacios necesarios para fomentar su salud física, emocional y espiritual.



Justamente, con el objetivo de sumar esfuerzos en torno al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores, favorecer la protección de sus derechos, facilitar su participación en la sociedad y promover la prestación de servicios de atención integrales que les permitan aprovechar plenamente esta etapa de la vida, la Organización de las Naciones Unidas declaró recientemente la década del 2020-2030 como la del Envejecimiento Saludable.



Como respuesta a estos desafíos y en coherencia con su propósito de bienestar integral, de manera permanente Compensar desarrolla diversas estrategias, programas y acciones que buscan dar respuesta a las necesidades de las más de 73.000 personas mayores de 60 años afiliados a su caja, los cerca de 259.000 al Plan de Beneficios en Salud y los de 40.600 a sus Planes Complementarios.



“Esta siempre ha sido una de las poblaciones con mayor foco en nuestra gestión y por ello contamos con un plan estratégico llamado Persona Mayor, precisamente para proteger y velar por su calidad de vida. Así mismo, ante la coyuntura generada por la pandemia, rediseñamos algunos de nuestros programas, trasladándolos a la modalidad virtual, con una oferta que incluye actividades, cursos y eventos”, explicó Margarita Ánez Sampedro, directora de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar. Más allá de la atención en salud



Avanzando cada vez más en la consolidación de su modelo de bienestar integral para este segmento de la población, Compensar viene trabajando en una innovadora apuesta que integra en la atención a sus usuarios los servicios de caja y salud, a través de la intervención de profesionales de la salud y también de áreas



como alimentación saludable, acondicionamiento físico y manejo del estrés, para dar una respuesta 360° a las necesidades de la persona mayor.



De acuerdo con Jorge Guevara, gerente del modelo de salud de Compensar, “en este caso los tratamientos farmacológicos son complementados con los no farmacológicos, estos últimos, de cara a la implementación y fortalecimiento de hábitos saludables”.



La puerta de entrada a este programa es la cita médica, y de allí, de acuerdo con la valoración, el paciente es remitido al plan, que en los siguientes meses tiene como fin acompañarlo de manera integral en el cuidado, control y mejoramiento de su salud.



Algunos de los beneficios que reportan los inscritos a este plan de atención integral es la reducción en la toma de medicamentos y el control de sus enfermedades de base, tal y como lo manifiesta Francisco Páez, quien a principios de este año fue diagnosticado con diabetes, “este diagnóstico me obligaba a ser insulinodependiente, sin embargo, a través del plan optamos por un tratamiento que combina medicamentos con actividad física, acompañamiento nutricional, entre otras actividades. En los últimos 6 meses he bajado algo así como 18 o 19 kilos y eso ha hecho que los niveles de azúcar se hayan mejorado de tal manera que hoy perfectamente podría decir que no soy diabético”.



Conozca la experiencia de Francisco aquí: https://www.youtube.com/watch?v=1hbxvQ54__0&t=155s



Por otra parte, durante la pandemia, Compensar Salud también redobló esfuerzos para priorizar la atención de su población afiliada mayor de 70 años, ofreciéndoles líneas y rutas exclusivas, entre las que se destaca la entrega de medicamentos a domicilio.



Infraestructura para el bienestar



Sumado a lo anterior, con el propósito de seguir ofreciendo espacios para el esparcimiento y el disfrute de múltiples actividades, Compensar se encuentra finalizando la construcción de un Centro de Bienestar Integral para la persona mayor en Fusagasugá, que abrirá sus puertas próximamente y prestará servicios de residencia de corta y larga estancia a 60 personas mayores.



“A esto se suma el proyecto Centro de Bienestar Carrera 60 en Bogotá, también con un enfoque integrado de atención, con el que buscamos complementar una oferta innovadora para este segmento poblacional”, añadió Margarita Áñez Sampedro.



Foco en población vulnerable



De otro lado y conscientes del alto grado de vulnerabilidad de la población mayor, Compensar, la Fundación Niño Jesús y la Alcaldía Municipal de Caparrapí - Cundinamarca se unieron para hacer realidad el programa Centro Día, una iniciativa que nació a comienzos del 2021 para brindar atención integral a personas mayores de la zona, en condición de vulnerabilidad. Gracias a la suma de esfuerzos técnicos, operativos y financieros de las tres entidades participantes, el Centro Día de Caparrapí, atiende actualmente a 100 personas mayores del casco urbano e inspecciones rurales.



Los beneficiarios del programa reciben la atención de un equipo multidisciplinario de profesionales en 4 ejes: Prevención de la Enfermedad, Promoción de la Salud, Desarrollo Humano y Productividad, lo que contribuye al mejoramiento integral de su calidad de vida. Las actividades son desarrolladas bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad e incluyen: atención nutricional, talleres, cursos de manualidades y clases de danza, entre otros.



Envejecimiento activo



Estas iniciativas se unen a otras acciones que Compensar viene desarrollando desde hace varios años con foco en la persona mayor y que, actualmente, están disponibles en formatos flexibles, presenciales y virtuales, para contribuir a su bienestar integral.



Dicha oferta incluye eventos, actividades y cursos que favorecen la armonización física y cognitiva, el aprovechamiento del tiempo libre, el autocuidado, la integración y el sano esparcimiento. Además, talleres de activación cognitiva y física, cursos de baile, cocina, jardinería, manualidades, sistemas, gimnasio, clases grupales y planes de entrenamiento personalizados, entre otros, que contribuyen a que se mantengan activos, sanos y felices.



Más información en: https://www.tiendacompensar.com/adultomayor/category/adultomayor