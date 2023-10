Cuidados paliativos, una mejora en la calidad de vida del paciente

El próximo 14 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cuidado Paliativo, con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de esta modalidad terapéutica, que busca contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente, controlando el dolor físico y, sobre todo, evitando en lo posible el sufrimiento.

“Los Cuidados Paliativos buscan acompañar a los pacientes con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren además del apoyo médico, social, espiritual, psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo”. Explicó Lady Layton, Gerente de la Multicohorte de Compensar EPS y quien lidera el Programa Cerca de Ti de esta entidad.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cerca de 40 millones de personas en el mundo necesita cuidados paliativos cada año, y conforme al Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos (OCCP), el cual monitorea el progreso de la atención paliativa desde 2016, en Colombia el 41% de las personas que fallecen requieren de ese tipo de atención.



Por su parte, de acuerdo con información de la Cuenta de Alto Costo analizada desde 2015, se ha identificado una tendencia positiva hacia el aumento de las personas con cáncer que recibe este tipo de atención a lo largo de los años. En los dos últimos periodos de análisis, el porcentaje de personas con cáncer que recibieron cuidados paliativos ha sido el más alto registrado en los últimos 8 periodos, siendo el cáncer de pulmón el que tuvo un mayor acceso con un 38,4%.

De acuerdo con esta entidad, se estima que cada año cerca de 15 millones de personas con cáncer van a requerir cuidados paliativos, por lo que se hace cada vez más necesario contar con iniciativas dentro del sistema de salud que contribuyan a reducir el sufrimiento, mejorar la calidad de vida, permitir la muerte con dignidad y dar apoyo a los cuidadores.



“Cuando se entra en la etapa final de la vida y se afronta la posibilidad de morir, el cuerpo presenta mayor debilidad, por cuenta de la progresión de la enfermedad, pero el paciente también refleja necesidades emocionales y espirituales que igualmente deben ser atendidas; es por esto que Cerca de Ti busca brindar asistencia y acompañamiento compasivo, al paciente y su familia, no solo desde el punto de vista médico sino también desde el plano mental, emocional y espiritual, buscando que las personas logren encontrar paz y tranquilidad pese a la situación compleja que están atravesando”, asegura Lady Layton de Compensar EPS.

El programa Cerca de Ti de Compensar está conformado por un equipo interdisciplinario que reúne diferentes especialidades y servicios con la red aliada para ofrecer atención integral como, por ejemplo, medicina paliativista y general, enfermería, trabajo social, psicología, guía espiritual, terapias y nutrición.



Desde hace 5 años, el programa ha podido acompañar a más de 5.800 afiliados en su proceso de salud y a más de 4.300 en su fallecimiento, ya sea en casa o en hospitalización, de acuerdo con la



decisión de cada paciente y su familia. Así mismo, durante este año, ha logrado contribuir en el control del dolor de las personas hasta en un 85%, con una sensación de bienestar que supera el 82%. El 70% de ellas manifiesta en medio de su condición, tener una calidad de vida adecuada.

De igual forma, y con la motivación de seguir extendiendo estos beneficios a más poblaciones, en el 2022 nació Cerca de Ti Pediátrico, “El valor de estar juntos”, diseñado para el acompañamiento de niños con una enfermedad que limita el bienestar y la expectativa de vida. Es así como durante el último año con esta iniciativa se ha brindado atención integral a 84 menores y sus familias, mejorando en un 92% el control del dolor de los pequeños y alcanzando un nivel de bienestar valorado en un 66%.



Tanto el programa de adultos como el de niños cuentan con la certificación internacional en el método New Palex, como un programa de excelencia en cuidado paliativo otorgado por la New Health Foundation, siendo Compensar EPS la primera en el país en recibir esta certificación en su componente pediátrico.



Adicionalmente y en busca de lograr mayores beneficios para esta población vulnerable, Compensar implementó recientemente un plan de bienestar integral para quienes están en programa, el cual complementa la atención médica con otras actividades como talleres para manejo de emociones, conexión espiritual, clases de meditación, yoga de luz, entre otros que, a través de la caja de compensación, contribuye al apoyo no solo de los pacientes sino también de sus cuidadores.



De esta forma, Compensar espera continuar con su propósito de aportar en la salud y el bienestar de los colombianos, con programas y servicios que incluso van más allá de la atención primaria, trabajando en red con diferentes aliados para atender sus necesidades en cada etapa de sus vidas.



Más información en https://corporativo.compensar.com/salud