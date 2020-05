Desafíos empresariales de bienes transables a la luz de la cuarentena

En las condiciones actuales, la economía colombiana debe enfrentar dos choques. Por una parte, la pandemia del coronavirus y por la otra, la devaluación monetaria con la baja de los ingresos del petróleo. Con base en ello, el crecimiento económico para fines de este año puede ser mínimo o bien negativo. Respecto a la devaluación, véase como se pasó de un precio de 1,800 pesos por dólar estadounidense, a casi 4,000 pesos por dólar, a fines de marzo de 2020.



Este es un factor que tenderá a contraer aún más la demanda efectiva del mercado interno, dado que estamos “importando inflación”, pero también genera dos condiciones -que son las que se desean resaltar en esta nota: (i) impulsan la generación interna de bienes substitutos de importaciones; y (ii) centran el énfasis de las importaciones en productos prioritarios intermedios, dado el alto costo de la divisa estadounidense.



De aquí surgen dos aspectos a partir de los cuales las empresas pueden generar planes de competitividad estratégica.



Uno, con base en la identificación de nichos de mercado generales y segmentos específicos del mismo, en donde se puede impulsar la producción interna de substitutos importados. Se trata de determinar esos nichos particulares de demanda en donde, dada el alza de las importaciones, se puede llegar a proveer de bienes con base en los circuitos internos de producción y demanda. En esto también se deberá tomar en consideración la menor dependencia de las importaciones, en los procesos productivos correspondientes.



Dos, establecer planes de importación precisamente en aquellos bienes transables, esto es, a obtener del mercado exterior, en donde se tenga mayor dificultad de producción o competencia interna. Pueden ser bienes intermedios o equipos para la producción, que resulten indispensables. Esta lista de los prioritarios preferentemente deberá ser conformada por bienes que no tengan mayores substitutos, y en donde la demanda sea más bien de carácter inelástico.



Ambas posiciones no son excluyentes y -dependiendo de la capacidad financiera de la empresa en función de fortalecer inventarios no perecederos- se podrá conformar una estrategia de producción-adquisición que pueda ser oportuna en su atención a la demanda.



El tiempo es una variable importante, en especial en cuanto a hacerse de inventarios de nuevas adquisiciones y de reemplazos, los que tendrán más pertinencia ahora; tomando en consideración que la tasa de cambio del peso colombiano pueda irse deslizando ante la divisa estadounidense. Es decir perdiendo más valor.



Giovanni E. Reyes

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard

Profesor Titular y Director Académico de Pregrados de Administración de la Universidad del Rosario.