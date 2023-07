Diversidad y equidad de género: sinónimos de productividad empresarial

Desde hace cerca de 100 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene promoviendo el trabajo de mujeres y hombres bajo normas de dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades para todos, y, en línea con ello, entidades públicas y privadas alrededor del mundo se esfuerzan cada vez más por implementar prácticas inclusivas en los entornos laborales, en particular en materia de género, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual e identidad de género.

Y es que, por ejemplo, un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) calcula que la pérdida relacionada con los niveles actuales de discriminación de género, a nivel mundial, es de hasta 12 billones de dólares, lo que equivale al 16% del ingreso mundial, sumado a ello, advierte que si se superara esta barrera para el año 2030 la tasa de crecimiento anual de la renta mundial podría incrementarse entre un 0,03% y un 0,6%.



Lo anterior hace evidente, entre otras cosas, que no es posible el progreso de una sociedad sin igualdad para todos, y no en vano el propósito central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ponen sobre la mesa la importancia de “no dejar a nadie atrás”. Así se refleja no solo en el ODS 5 (igualdad de género), sino también como un aspecto del Objetivo 1 (fin de la pobreza), el Objetivo 10 (reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos) y la meta 5 del Objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), que en conjunto buscan promover el empleo productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.



De otro lado, y si bien es cierto que los esfuerzos por promover la diversidad, la igualdad y la equidad en todos los ámbitos parecieran no ser suficientes, de acuerdo con la encuesta de la OIT sobre Diversidad e Inclusión 2021, el presupuesto que destinan las organizaciones en el mundo para la implementación de acciones relacionadas con la inclusión ascendió de 21,3 % en 2021 a 25,7 % en 2022 y a 44 % en 2023.



Particularmente, en el caso de Colombia el panorama es alentador, y la encuesta nacional de la ANDI presentada en marzo de este año, en torno al tema, revela que el 63,6% de las empresas en el país cuentan con políticas de Diversidad, Equidad de Género e Inclusión (DEI). Sin embargo, según los expertos, contar con políticas y directrices por sí solas, sin acciones concretas, no aporta los beneficios esperados, por ejemplo, en términos de aumento de la productividad, fortalecimiento de la innovación y mejoramiento en la toma de decisiones, aspectos que se potencializan en entornos de trabajo diversos.

Más allá de un mandato

En coherencia con su propósito de generar bienestar integral para todos, la Caja de Compensación Familiar Compensar, una de las más grandes del país, viene fortaleciendo sus políticas y programas en esta materia, no sólo para beneficiar a sus cerca de 14 mil colaboradores sino a la población en general, filosofía que fue reconocida recientemente por la Cámara de la Diversidad, al otorgarle el certificado como miembro honorífico por promover la riqueza de la diferencia y sus múltiples ventajas dentro de las organizaciones y la sociedad.



Entre las iniciativas lideradas por la entidad, se destaca el programa de inclusión laboral de su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial, que a lo largo de los últimos 10 años ha logrado capacitar a cerca de 15 mil migrantes, ubicando laboralmente a casi 2.800 de ellos. De igual forma, alrededor de 1.100 personas en condición de discapacidad han encontrado alternativas laborales justas gracias a la gestión de la Agencia y de su red de empresas afiliadas, que promueven estas oportunidades. Otra de las poblaciones a resaltar son las víctimas del conflicto armado, con cerca de 13.500 plazas colocadas por medio del programa.



Asimismo, resalta su programa Enlaces, que hace más de 27 años promueve el desarrollo integral de la población afiliada con discapacidad cognitiva mediante actividades culturales, deportivas, artísticas y ocupacionales.



Por otra parte, a nivel interno, de manera permanente orienta, capacita y sensibiliza a sus equipos de trabajo sobre la importancia de generar relaciones basadas en un trato digno, empático y humano, respetando en cada interacción las individualidades de sus clientes y grupos de interés, con especial énfasis en género y orientación sexual, discapacidad, etnia y población migratoria, impactando mediante diversas acciones a casi 21 mil personas durante los últimos 5 años.



Finalmente, se suma a este propósito, el programa de incorporación a la vida laboral que adelanta en convenio con el SENA a través del cual se promueve la capacitación técnica de los participantes, dándoles la oportunidad de ocupar vacantes dentro de la organización. Actualmente Compensar abre las puertas a cerca de 30 personas con discapacidad que han encontrado en esta iniciativa una herramienta para su promoción y desarrollo laboral, lo que redunda en su bienestar integral y el de su entorno.

