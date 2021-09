Dos casos que hacen realidad la medicina personalizada en Colombia

Sigue en marcha la idea de implementar la medicina personalizada en Colombia. Expertos de diferentes sectores del ecosistema de salud, interesados en hacer realidad esta modalidad en el sistema de salud nacional, continúan debatiendo los desafíos y retos por superar para lograrlo de manera eficiente y sostenible en el tiempo.

Dando cumplimiento a la agenda del programa 'Medicina Personalizada: Un plan de trabajo real para Colombia’, el pasado 02 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el tercer foro virtual en el que se reunieron un grupo de expertos en salud, tecnología, gobernanza, educación e innovación, esta vez con la finalidad de conocer dos importantes casos de experiencia -reales y tangibles- en construcción de la medicina personalizada en Colombia.



Datos al servicio del bienestar



En primer lugar, Jorge Areiza, miembro de Ruta N Medellín, presentó el caso 'Hub, ciencias de la vida: los datos al servicio del bienestar'. En su intervención explicó que el proyecto inició con la finalidad de reducir en un 33% la carga de enfermedades crónicas no transmisibles para el 2030 en Medellín, mediante diferentes estrategias.



"Hallamos tres líneas de priorización para trabajar, en tres escenarios: gestión del riesgo correctivo, correspondiente a tratamientos, medicamentos, etc.; gestión del riesgo preventivo y predictivo. En este último, toma mayor importancia la información disponible para poder tomar decisiones y hacer análisis de los patrones de desenlace de estas enfermedades", agregó.



En cuanto a tecnología de salud, el proyecto se enfoca en el desarrollo de medicamentos, biotecnología, dispositivos y todo lo electrónico que ha ingresado tras la pandemia.



De acuerdo con Areiza, la relación de este caso con la medicina personalizada se encuentra en el uso de las tecnologías en salud que corresponden a los proyectos genéticos, "por ejemplo, la llegada de un laboratorio de genética a Medellín que hace secuenciación y pruebas para todos los genes de Latinoamérica. Y por otro lado, impulsando proyectos que tienen que ver con interoperabilidad y conexión de sistemas de historia clínica, en los que se pueda compartir información de manera anónima en los escenarios que se necesiten en las líneas priorizadas". Esta es la apuesta de Ruta N con otros actores, cuyas estrategias iniciarían a finales del 2021 o a comienzos del 2022.



Medicina de precisión



En la misma línea, el segundo caso fue presentado por Luis Miguel Acevedo, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Se trata del Laboratorio Integrado de Medicina Especializada - LIME, una experiencia de medicina de precisión.



Está conformadopor dos grandes macroproyectos, según señaló Acevedo: "uno es el hospital digital, dónde se trabaja todo el tema de soluciones digitales y telemedicina; y el otro es el laboratorio integrado de medicina especializada en la Universidad de Antioquia", afirma Acevedo.



En el laboratorio, en funcionamiento desde el 2019, se integran los 19 servicios que inicialmente ofrecían en diferentes áreas, y se trabajan en un espacio inicialmente, con el fin de converger todos los conocimientos y hacer sostenibles los procesos para generar nuevas pruebas enfocadas en medicina de precisión.



Así, se busca mejorar y salvar vidas a través de la medicina personalizada con procedimientos altamente especializados, integrando también la investigación clínica y biomédica para garantizar el tratamiento adecuado de cada paciente.



"El LIME lo que hace es integrar diferentes áreas que permite generar respuestas a las necesidades del entorno, mediante soluciones de ciencia, tecnología e innovación, siendo un laboratorio de medicina personalizada de alcance regional", precisó el vicedecano de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia.



Frente a los proyectos planteados en el espacio, los invitados al foro intercambiaron sus apreciaciones bajo una dinámica de grupos. A su turno, el doctor Orlando Sarmiento, médico internista, indicó que considera importantes las ideas "pero necesariamente implican una generación de educación y cultura hacia toda la comunidad". Asimismo, sobre el concepto de interoperabilidad, -muy presente en la medicina personalizada-, el doctor afirmó que no se cumple en algunas EPS del país, por ejemplo.



Así mismo, el Dr. Sarmiento agregó que existe la necesidad de trabajar en los conceptos de terapias innovadoras y avanzadas, específicamente en la educación de profesionales de la salud de pregrado y práctica clínica.



Sobre el aspecto regulatorio -un desafío para implementar la Medicina Personalizada- también hubo debate. Al respecto, Areiza aseguró que en cuanto a interoperabilidad ya hay una normativa.



Carlos Gómez, decano de la facultad de medicina de la Universidad Javeriana, manifestó una felicitación por la realización de estos encuentros cargados de conocimiento e investigación. En torno al tema, añadió que debe haber un mejoramiento en el procesamiento y transmisión de datos; y en la interconectividad que debe haber entre todos los actores del sistema de salud.



Al evento, apoyadopor Productos Roche , también asistieron Jéssica Gutiérrez, representante de Ruta N, Gabriel Riveros, exministro de salud; entre otros invitados. El próximo 16 de septiembre se realizará el último foro con la intención de identificar otros aspectos e hitos, y construir acciones que marquen la hoja de ruta hacia la medicina personalizada en Colombia.



Este material fue construido por el equipo editorial de Portafolio con apoyo de Productos Roche S.A. Está dirigido a público general.