Educación transmedia para profesores en tiempos de Covid-19

Cautivar a los estudiantes en un escenario en el que las distancias prevalecen se ha convertido en un desafío de los profesores en tiempos de coronavirus. Vencer fantasmas como la distracción, el aburrimiento o la monotonía se volvió una tarea de todos los días.

Y es que según la Unesco, tras la emergencia sanitaria, cerca de 1.370 millones de niños, niñas y jóvenes se han visto afectados por el cierre de escuelas y universidades en 138 países. Es decir, 3 de cada 4 estudiantes en el planeta no están teniendo clases presenciales, lo que ha volcado toda la atención en la educación remota como alternativa para llevar las aulas a casa.



Pero, ¿cómo motivar a los estudiantes a aprender y transformar el aprendizaje desde casa más allá de una videoconferencia de Zoom? Una de las respuestas la tiene la educación transmedia, una tendencia pedagógica en la que se busca que los estudiantes asuman un rol activo en su proceso de aprendizaje, combinando metodologías activas y estrategias de enseñanza con universos narrativos que, en la industria del entretenimiento (videojuegos, películas, cómics, etc.) logran cautivar la atención de su audiencia, convirtiendo a los espectadores pasivos en fans activos.



“La educación transmedia es una posibilidad que tienen los maestros para transformar las prácticas dentro y fuera de las aulas, ya que más allá de transferir conocimientos, le permite conectarse con sus alumnos mediante las emociones que genera una historia, como lo podemos ver cuando un niño nos cuenta con pasión sobre su serie favorita o el juego que quiere de cumpleaños”, cuenta Sebastián Moreno, CEO de Critertec Educación, una empresa colombiana especializada en este tema, y que desde su experiencia, identificó la necesidad de brindarles herramientas innovadoras a los docentes para que sigan diseñando y ejecutando experiencias significativas de alta calidad, sin importar si la educación es remota, con alternancia o presencial.



Para ello, diseñó el curso “Educación Transmedia: Enseñanza para los retos del mundo de hoy”, el cual iniciará el próximo 13 de julio y estará dirigido a maestros, rectores y personas involucradas en procesos de enseñanza de toda Latinoamérica, quienes durante seis semanas y mediante cuatro módulos de formación, recibirán estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas y metodologías para la innovación, que les permitirán diseñar sus clases para despertar la curiosidad, emoción y creatividad de sus estudiantes, sea cual sea el área de conocimiento o el nivel educativo en el que enseñan.



“La innovación pedagógica no puede ser sólo tecnología, ni tampoco una videoconferencia de Zoom”, añade Moreno, quien junto a su equipo de diseñadores, pedagogos e ingenieros ha podido comprobar esta premisa a través de la creación de programas y proyectos que han impactado a miles de alumnos, profesores e instituciones en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.



Este es el caso de “Guardianes”, un proyecto de educación transmedia, ganador de la convocatoria ‘Crea Digital 2019’ (organizada por el MinTiC y MinCultura) y que ha logrado llegar a más de 3 mil estudiantes con una historia de ciencia ficción basada en hechos reales, que invita a niños, niñas y jóvenes a crear contenido para contrarrestar una amenaza interestelar que genera comportamientos irracionales en los adultos, poniendo en riesgo el planeta.



Critertec también ha acompañado a maestros en la creación de dispositivos pedagógicos bajo el modelo “Educación Experiencial Consciente”, con el fin de implementarlos en instituciones distritales como el Colegio Integrada La Candelaria de Bogotá, donde el profesor Wilson Quintero diseñó una clase de matemáticas basada en historias de terror o el colegio Enrique Olaya Herrera, donde la maestra Sindey Bernal, nominada al “Nobel de Educación” Global Teacher Prize, desarrolló un dispositivo con realidad aumentada para enseñar lenguaje de señas y braille.



“La educación actual necesita que todos los profesores, rectores y actores del sector educativo crean que es posible diseñar experiencias que resignifiquen el rol de los estudiantes y su relación con el aprendizaje. De nosotros depende despertar la emoción en ellos, para que vean sus capacidades infinitas y puedan crear un proyecto de vida consistente con sus pasiones. Como dicen en el medio, sin emoción, no hay aprendizaje”, dice Moreno.



Esta empresa, que a la fecha ha llevado su apuesta de transformación a más de 16 mil profesores, espera convertirse en los próximos años en la comunidad de innovación pedagógica más grande de Hispanoamérica, en la que todos los docentes podrán encontrar herramientas y recursos para seguir transformando las experiencias de aprendizaje con sus estudiantes, disminuyendo la brecha social desde temprana edad. “Queremos ofrecer espacios de co-creación y formación que apunten a las necesidades reales de los contextos y no quedarnos en la teoría o en la tecnología por sí sola. Trabajamos por la calidad educativa desde la vocación docente”, concluye.