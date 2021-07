El 74% de los “millenials” y “centenials” sueña con ser emprendedor

Un estudio realizado por Herbalife Nutrition, a cargo de OnePoll, en el que se encuestaron a 25.000 personas de entre 18 y 45 años en 35 países, señala que el 74% de este grupo poblacional quiere ser emprendedor. La encuesta tuvo como objetivo indagar qué factores son considerados por los denominados millenials y centenials a la hora de tomar la decisión de emprender.



(Los millenials están creciendo y ya no consumen igual).

Uno de estos factores es la edad. Por un lado, los encuestados consideran que a partir de los 28 años es el mejor momento para iniciar su propio negocio y ven este factor como una probabilidad de éxito, pues el 61% considera que son mejores para adaptarse a nuevas tecnologías y el 43% expresó que era más probable que tuviesen ideas creativas e innovadoras. Sin embargo, en la edad también fue identificado un reto, ya que el 51% de los encuestados se mostró preocupado por no ser tomado en serio debido a su juventud.



Pero el deseo de emprender no significa que los encuestados se lanzan sin pensar: el encuestado promedio manifestó que consideraba que una persona debería tener, al menos, cinco años y medio de experiencia antes de iniciar su propio negocio.



('El millennial se interesa más en la experiencia que en el producto').



La encuesta también demostró que el 29% de quienes deseaban iniciar su propio negocio, manifestaron tener “menos miedo al fracaso” que otras generaciones.



El 74% de los encuestados sueña con ser un emprendedor, mientras que el 16% de ellos manifestó que ya tenía su propio negocio. En Colombia, el 35% de encuestados manifestó que estaría interesado en emprender en actividades relacionadas al servicio de comida (caterings o restaurantes), seguido por el 29% que se vió interesado por emprender en actividades relacionadas a la comercialización de ropa o indumentaria.



De quienes expresaron estar interesados en el emprendedurismo, se observó que el factor de motivación número uno fue "ser mi propio/a jefe/a" (48%), seguido por la posibilidad de seguir su pasión (44%) y del deseo de tener más flexibilidad en el trabajo (32%).



Otro encuentro relevante en la encuesta fue que el 26% de jóvenes buscaba complementar su ingreso por la reducción de la jornada laboral que se dio, para muchos, como consecuencia de la pandemia actual.



En Colombia, el 52% de jóvenes que ya habían emprendido su negocio, tuvo que cerrarlo por el impacto económico de la pandemia; sin embargo, el 93% dijo que haber tenido que cerrar su negocio no impactó negativamente en su aspiración para emprender. Lo volverían a intentar.



Por su parte, para quienes tuvieron anteriormente un empleo, y que ahora estaban interesados en emprender, el 60% manifestó que una de las razones era que estaban cansados de que sus jefes directos les dijeran "no" a las propuestas que realizaban. Consideraban que en las funciones anteriores no habían tenido la oportunidad de que sus ideas fueran tomadas en cuenta.



"La enseñanza que tenemos al trabajar con emprendedores durante 41 años es que independientemente de la edad; la diferencia entre el éxito y el fracaso es, con frecuencia, que el negocio tenga buenos fundamentos, el deseo de aprender, adaptarse y trabajar mucho. A eso se suma también la pasión por el trabajo", expresó John DeSimone, presidente de Herbalife Nutrition.



Los principales desafíos que enfrentaron los emprendedores incluyeron ganar lo suficiente como para compensar los costos de vida (35%), adaptarse a la pandemia (35%) y vender/conseguir clientes (35%). En Colombia, además, los encuestados citaron como una barrera el alto costo inicial que se requiere para abrir un negocio (45%).



"A medida que los jóvenes emprendedores aprenden cómo manejar los rigores diarios de iniciar su propio negocio, es imperioso que se rodeen de una comunidad de contención que incluya mentores y personas que continuamente los impulsen a llegar al próximo nivel", dijo DeSimone.



De esta forma, Herbalife Nutrition se presenta como una gran alternativa para iniciar un negocio propio ya que requiere:



1. Bajo costo para iniciar el negocio independiente.

2. Manejo de tiempo con libertad: El esfuerzo y dedicación de cada persona es el que determina las posibilidades de éxito y niveles de ganancia.

3. Garantía: en el caso de Herbalife Nutrition, si se termina o rescinde la membresía por algún motivo, la empresa asume el 100% del costo de los productos sin vender.

4. Entrenamiento y herramientas: Las personas que emprenden un negocio multinivel, reciben varios entrenamientos que les permitirán desarrollarse personal y profesionalmente.



En Colombia, alrededor de 90.000 personas han encontrado una oportunidad de emprender un negocio gracias al modelo de venta directa de Herbalife Nutrition. En el último año (2020), ingresaron 40.508 nuevos Distribuidores Independientes; de ellos, el 74% pertenecen a la generación “Millenial” y “Centenial”, comentó Andrés Peñuela, director de Herbalife Nutrition Colombia.



EN COLOMBIA, ¿POR QUÉ LOS ENCUESTADOS JÓVENES QUIEREN INICIAR SU PROPIO NEGOCIO?



1. Para ser su propio/a jefe/a 53%

2. Para ayudar a su familia 52%

3. Para seguir su pasión 44%

4. Porque desean cambiar de carrera 40%

5. Para tener más flexibilidad en el trabajo 39%

6. Para encontrar formas de complementar

su ingreso por reducción de jornada laboral 35%

7. Porque tienen más tiempo libre por reducción de jornada laboral 27%

8. Para resolver un problema/mejorar el mundo 20%

9. Por descontento con su trabajo actual 9%

10. Por estar cansados de vivir en casa de sus padres/familia 6%



A NIVEL INTERNACIONAL, ¿CÓMO CONTRIBUYE LA EDAD DE LOS ENCUESTADOS PARA INICIAR SU NEGOCIO?



1. Mejores para adaptarse a las nuevas tecnologías 61%

2. Más probable que adopten las nuevas tecnologías 46%

3. Tener ideas nuevas, sin explorar 43%

4. Ahora existen más recursos disponibles

que para las generaciones anteriores 35%

5. Tener menos temor al fracaso 29%