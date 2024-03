El ahorro es la respuesta

Luego de un 2023 marcado por factores desafiantes para Colombia como un crecimiento económico bajo (de apenas 0,6% para todo el año), una inflación que continúa por la senda de la reducción, la elevada informalidad laboral, contracción de sectores estratégicos como vivienda e infraestructura y condiciones globales complejas -marcadas por aspectos como la extensión de conflictos bélicos, expansión económica débil y una dinámica ralentizada del comercio internacional-, entre otros, el 2024 luce con un panorama desafiante.



Las autoridades económicas nacionales -exactamente, el Ministerio de Hacienda- ya hablan de un pronóstico que promete una mejoría frente al lánguido crecimiento del 2023: 1,5% para el 2024. Pero hay estimaciones más conservadoras como las que hace ANIF y que apuntan al 1,1% anual.



Más allá de proyectar el comportamiento una economía que continúa caminando por debajo de su potencial, ANIF ha advertido que el país afronta desafíos de gran importancia como menores ingresos petroleros y un mayor gasto primario lo cual desencadenaría mayores presiones sobre las finanzas de la Nación. Incluso, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) también se advierte con preocupación que el aumento del endeudamiento nacional y el incremento del déficit podían pasar una costosa cuenta de cobro que, de paso, terminaría por lesionar lo establecido en la Regla Fiscal.



Por otra parte, es cierto que durante el año pasado los colombianos vieron limitadas sus posibilidades de acceder al crédito por cuenta de un endurecimiento de la política monetaria que, principalmente, se justifica en el propósito del Banco de la República de contribuir al control de la inflación.



Pero más allá de este factor, que es lo primero que podría observarse a simple vista, de por medio sigue vigente un fenómeno con más trascendencia y al que deben volcarse los esfuerzos en los próximos años: los colombianos siguen consumiendo mucho y ahorrando poco, lo cual -como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el superintendente Financiero, César Ferrari- termina por limitar las posibilidades del crecimiento nacional e inversión en un futuro no muy lejano.

Este fenómeno de tener un país gastando mucho y ahorrando poco, desafortunadamente, no es algo nuevo. El gasto final en consumo como porcentaje del PIB -como lo muestran cifras del Banco Mundial-, para el año 2022 en Colombia ascendía a 85,8% (en economías con mayores niveles de desarrollo, como China y Corea del Sur, estos números no superaban el 65% del PIB).



Y, en contraste, el Banco Mundial muestra que el ahorro interno bruto de Colombia para el 2022 fue de apenas 14,2 % del PIB. Este dato es ligeramente superior al que tenía el país para el año 2000 (14,1%), período en el que se capoteaba una de las más fuertes crisis económicas. Y para 2021 se registró el punto más bajo desde 1960: un ahorro interno bruto de 11,4% que reflejó las secuelas de la pandemia sobre la economía y el bolsillo de los colombianos.



Aunque podría pensarse que en el plano de América Latina y el Caribe la situación es similar al caso colombiano, naciones como Perú, Chile y Ecuador han intentado hacer mejor la tarea y, al cierre de 2022, tenían un ahorro interno bruto un poco más sólido que equivale a más del 20% del PIB de cada economía. Pero en el otro lado del planeta, la Unión Europea tiene números que reflejan mayores ahorros que -pasan el 26% del PIB- y, su vez, en Corea del Sur el dato es superior al 30%.



Lo expuesto no es un tema menor, pues una coyuntura como la actual debe llevar a dar al ahorro -por parte de familias, trabajadores y empresarios- el valor que merece y, también, a construir caminos para su fortalecimiento. Y es aquí donde las cesantías, como parte de los esfuerzos que hace un país por ahorrar, deben ser exaltadas como una prestación social fundamental que no solo da a los trabajadores tranquilidad y apoyo en tiempos de desempleo, sino que también permite hacer realidad inversiones como adquisición de vivienda y financiación de la educación.

El pasado 14 de febrero -al igual que en los últimos años-, los empresarios de todos los sectores de la economía consignaron en los Fondos $10,81 billones correspondientes a las cesantías causadas en el año 2023. Por el lado del Fondo Nacional del Ahorro, se giraron a los trabajadores $3,1 billones más. Esta acción beneficia a cerca de 11,9 millones de colombianos.



Tan solo en Porvenir, el monto consignado para beneficio de 5,42 millones de colombianos fue de $5,5 billones (20,2% más frente a febrero del año pasado), una cifra que, más allá de marcar un récord alentador para la organización, pone en evidencia el enorme (y loable) esfuerzo que hace el tejido empresarial del país por cumplirles a millones de trabajadores y a sus familias, pese a haber pasado por las aguas de un año complejo. Sin duda, estos resultados son un motivo para agradecer, de nuevo, el compromiso inquebrantable de todas las empresas (desde las mipymes, hasta las compañías más grandes del país) con la consolidación del ahorro y la generación de bienestar.



Como Fondo de Pensiones y Cesantías somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de cuidar y rentabilizar el ahorro de millones de trabajadores. Estos recursos se han constituido como un aliado incondicional en tiempos difíciles y en la financiación de metas que, de paso, terminan por aportarle a la -tan anhelada y urgente- recuperación económica. Y aquí va un dato que complementa lo anterior: tan solo en el 2023, los retiros de cesantías (por conceptos como desempleo, educación, vivienda y otros) sumaron $4,5 billones.



El ahorro es la respuesta y el motor que puede impulsar el bienestar de millones de trabajadores (y sus familias), la inversión y el crecimiento de Colombia durante las próximas décadas.



MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ

Presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir