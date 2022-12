El ambiente laboral en un año singular: los aspectos más influyentes

En lo referente al ambiente laboral, este año está lejos de ser uno más: el país hizo un cambio muy grande en su conducción política, la inflación ha vuelto a ser un tema muy importante, sobre todo para las familias de menores ingresos, y el cierre del año tiene a más de uno con los nervios crispados por la subida del dólar y de las tasas de interés. De pronto quien llegó hasta aquí, se siente desconcertado porque esto no es lo que espera encontrar cuando quiere saber lo que hace posible hacer de una organización un gran lugar para trabajar.



Sin embargo, si algo hemos aprendido en estos 20 años de operación en el país, es cuán importante es comprender al ser humano en su integralidad y no solo como un colaborador. A fin de cuentas, detrás de la opinión de cada uno de ellos hay un ser humano con sus necesidades, expectativas, sueños y temores.



Análisis técnicos, que no sería pertinente detallar aquí, muestran que en el último año tenemos un colaborador más inquieto con su economía y, como es natural, cuestionando más la compensación de la organización en la que trabaja. En las organizaciones privadas, la caída es más significativa y es muy probable que sus colaboradores sientan que ellas tienen más capacidad, que el empleador público, de mejorar su política de compensación.



Es todavía más pronunciada la caída de la percepción que tienen los colaboradores de empresas privadas sobre sus políticas de participación de parte del valor creado. En general, el 2021 fue un buen año para las empresas y esto genera expectativas. Si a su vez, en este año se siente el aumento de precios y además se escuchan personas influyentes cuestionar el sentido de equidad de la “clase empresarial”, hay que reconocer que sería casi un milagro que el resultado fuese mejor.



Una vez uno deja por fuera estos factores externos, el análisis se mueve a un plano diferente: ¿qué es lo que más influye en los colaboradores cuando opinan sobre el ambiente laboral? ¿Qué cambios se ven con respecto a lo que se concluía el año anterior? Estas preguntas no son meras curiosidades intelectuales. Saber esto es esencial para valorar los resultados, es decir, saber qué tan buenos son o qué tan significativas son las oportunidades de mejoramiento. Un error de juicio a este respecto podría confundir a la organización sobre sus logros y oportunidades y podría llevarla a perder recursos importantes buscando mejoramientos que no existen.



El análisis confirma que lo que más influye en la opinión de los colaboradores sobre su ambiente laboral es la actividad económica de la organización en la que trabajan. Es importante hacer claridad en algo: esta influencia se nota en las respuestas a algunos reactivos más no en otros. Esto plantea un desafío enorme para el evaluador, en este caso el Instituto. ¿Cuáles son esos reactivos? Más aún, en esos reactivos, ¿qué más influye? ¿qué influye más? Sería imposible para un ser humano responder estas preguntas y por esto es la tecnología y más concretamente un algoritmo de aprendizaje de máquina, el que puede entregar respuestas que están más allá de duda razonable, por el soporte que las respalda.



¿Qué significa esto en la práctica? Que Great Place to Work® tiene que apelar de forma reiterada a lo que ha aprendido trabajando con sectores económicos: el sector petrolero, el sector público, las industrias, los bancos, los centros de contacto… Todos ellos tienen sus singularidades y hay que conocerlas para valorar de forma adecuada sus resultados.



La influencia de las características de los colaboradores, visibles a través de su demografía, muestra que cuando estas se miran en su conjunto, están pesando más que lo que se asocia a las organizaciones (su actividad, propiedad, naturaleza…). ¿Qué significa esto? Que se está fortaleciendo la identidad de ciertos grupos dentro de las organizaciones (por ejemplo, los estudiantes) y que estos están demandando respuestas de ellas y de sus líderes que se acomoden mejor a sus necesidades y expectativas. A los responsables de Gestión Humana les está siendo entonces más difícil promover que "una talla única le sirve a todo el mundo".



Decíamos que lo que más influye en la opinión de las personas sobre el ambiente laboral es la industria para la cual trabajan. Aún siendo así, esto está perdiendo influencia y la razón no es otra que la menor diferenciación que hay entre muchas organizaciones que han apelado al teletrabajo.



La importancia de la ciudad en la que la persona trabaja no ha cambiado. Es el segundo aspecto más influyente, lo que lleva a pensar que las distancias y el tiempo de desplazamiento son relevantes pero una ciudad es mucho más que esto: desarrollo, seguridad, cultura ciudadana, salubridad emocional.



El servicio público se reconoce como muy distinto al que presta un colaborador a una organización privada y aún se está lejos de que el ambiente laboral, en uno y otro contexto, se pueda evaluar con las mismas métricas. Sin embargo, estas diferencias han disminuido porque en el sector público fue evidente que se quiso cerrar la brecha con respecto a sus pares en el sector privado. Ojalá esta intención se mantenga.



No podemos terminar sin hacer referencia a la influencia que tiene en la opinión sobre el ambiente laboral, si un colaborador está estudiando o no lo está haciendo. ¿En qué se nota esto? Quien está estudiando es muy sensible a la organización del trabajo, a la solidez de sus procesos, a la competencia de un líder definiendo objetivos, articulando equipos. Cuando esto se hace bien, la opinión de ese colaborador-estudiante sobre el ambiente laboral va a ser muy positiva. Cuando no es así, este colaborador va a ver afectado su recurso más limitado, el tiempo, por retrabajos y reprocesos. Sus opiniones muestran que es imposible subsanar esto con otras iniciativas en el plano del reconocimiento, bienestar e incluso la compensación.