El ambiente laboral: la perspectiva de las mujeres

En su más reciente estudio “La mujer en el trabajo en 2022”, la firma de investigación y consultoría Great Place to Work® revela que en Colombia el género no es un factor

que condicione de manera significativa la opinión de los colaboradores con respecto al ambiente laboral de las organizaciones para las que trabajan. Sin embargo, se identifican algunos sectores en donde se encuentran patrones que no pueden ser ignorados.

Existen distintos estudios que buscan entender el papel de la mujer en la economía y en el mundo laboral, y ya no es novedad que se afirme que las empresas que fomentan la diversidad de género, sobre todo entre quienes tienen los más altos niveles de responsabilidad, logran mejores resultados y así agregan más valor a sus grupos de interés.



Como es apenas obvio, el cumplimiento de “cuotas” no alcanza para cerrar brechas de género. También se requiere de políticas y prácticas que ayuden a combatir sesgos muy fuertemente arraigados durante siglos y que fomenten el desarrollo y una participación más activa de las mujeres. Sin embargo, son sus percepciones del ambiente laboral las que terminan confirmando, o no, el éxito de los aspectos formales. Y es muchísimo lo que se gana en el entendimiento de ellas cuando una organización se permite ver sus opiniones contrastadas solamente con las de mujeres en otras entidades. Por eso, las Naciones Unidas recomiendan esta práctica que ya ha sido adoptada en Colombia por muchas organizaciones.

Impactos de la pandemia

El estudio de Great Place to Work® abarca un período muy especial, si se tiene en cuenta que las mujeres han sido más duramente golpeadas por la crisis económica y laboral causada por la pandemia. Aun así, lo primero que se encontró en este estudio fue que, en general, en las respuestas de mujeres y hombres se advierte una influencia muy similar de factores personales (edad, formación académica…) y organizacionales (actividad económica de su empleador, nivel de cargo del colaborador). También se encontró que las opiniones de mujeres y hombres sobre el ambiente laboral no necesariamente se relacionan con la representación de su género en la organización: en un sector típicamente masculino como el industrial, por ejemplo, las mujeres tienen una mejor precepción acerca del ambiente laboral, mientras que en sectores con más presencia femenina, como por ejemplo comercio de químicos y derivados (incluye laboratorios farmacéuticos) y servicios profesionales de apoyo empresarial, los hombres son quienes mejor lo valoran.

Los aspectos transaccionales

Hacen referencia a aquellos aspectos que dan lugar a la vinculación con una organización: la compensación, los beneficios y el desarrollo. En general, las mujeres

manifiestan una opinión menos positiva acerca de la compensación, lo cual sugiere oportunidades a este respecto. A su vez, las que tienen altas responsabilidades de liderazgo opinan mejor sobre los beneficios y el desarrollo, mientras que los hombres en el mismo nivel de cargo reiteran que lo que está mejor resuelto es la remuneración.



En los sectores de servicios gubernamentales y tecnología, la remuneración y el desarrollo son asuntos en los que las mujeres tienen cuestionamientos significativos.

Frente al compromiso

Este hace referencia a aspectos que fortalecen el vínculo en un plano distinto al formal: la conexión con la organización, su misión, el trabajo, el líder y el equipo. El estudio encuentra que las mujeres sienten un vínculo afectivo más fuerte con sus organizaciones y manifiestan una mayor conexión con el significado de su trabajo, un orgullo más alto por lo que representa trabajar en su entidad y un mayor deseo de trabajar en ella por mucho tiempo. A su vez, a los hombres les atrae sentir que su participación es importante y que forman parte de un equipo que da la milla extra.

Frente al ambiente laboral

Además de los aspectos ya mencionados, el ambiente laboral integra todo aquello que es importante para responder a las necesidades y expectativas de los colaboradores. El gran activo de un gran lugar para trabajar es la confianza, y nada tan importante para acrecentarla que el papel de sus líderes. Por esto, es muy importante saber que para las mujeres la confianza se fortalece cuando perciben que sus líderes hacen lo que dicen, incentivan, consideran y responden con interés a sus sugerencias e ideas, y velan porque todos sean escuchados y reciban un trato justo.



En lo que respecta a las opiniones de las mujeres, es muy llamativo encontrar que, no importa cual sea su edad, existen dos aspectos que van a ser muy importantes en su percepción del ambiente laboral: su sensación de pertenencia a un equipo que comparte un objetivo común, así como también su expectativa acerca de la justicia que encontraría en la organización si, en su sentir, fuese tratada de forma injusta. Si en uno y en otro caso su percepción es positiva, esto redundará muy favorablemente en sus respuestas a los demás aspectos evaluados. Por el contrario, si no tuviese una opinión sobre estos aspectos o incluso sobre uno solo de ellos, es altamente probable que esto se verá reflejado en mayores cuestionamientos sobre otros asuntos del ambiente laboral.



Para las mujeres entre 22 y 39 años es importante sentir que están en un lugar sicológica y emocionalmente saludable, lo cual puede estar relacionado con diferentes hitos en este rango de edad, tales como la conclusión de estudios de pregrado, la primera experiencia laboral, el comienzo del desarrollo profesional, el inicio de la vida en pareja y la llegada de hijos al hogar.



En la opinión de las mujeres, el lugar de trabajo juega un papel muy importante, en la medida en que quienes están en las cuatro ciudades más grandes tienen una opinión generalmente más crítica que las de quienes trabajan en otras ciudades y poblaciones. Por supuesto, esto está íntimamente asociado a las diferencias que aún

persisten entre estos dos territorios acerca de la conciencia existente en relación con el papel que debería tener las mujeres en las organizaciones. Aun así, debe ponerse de presente que la opinión que tienen las mujeres sobre el ambiente laboral es mejor que la que manifiestan los hombres.



Estos son algunos hallazgos del estudio de Great Place to Work® que ayudan a identificar los aspectos más sensibles que deben ser resueltos. Sin embargo, no puede olvidarse que cada organización es un mundo y, al serlo, demanda conocerle y comprenderle para saber cuáles son sus logros y oportunidades. Esto es lo que se consigue con una valoración del ambiente laboral, que gracias al desarrollo de la ciencia de datos y la tecnología que la soporta ya ha pasado a ser considerada un recurso esencial para la gestión exitosa de las organizaciones.