El Banco de Bogotá centra esfuerzos en la sostenibilidad

El Banco de Bogotá ha definido tres perspectivas sobre las cuáles gestiona su estrategia de sostenibilidad: las personas, a través de la cual se compromete con la mejora de la calidad de vida de quienes se relacionan con la entidad; la prosperidad, a través de la cual declara el compromiso con el desarrollo económicos y social de las regiones en donde opera y el planeta con la cual se compromete a mitigar impactos negativos y promover impactos positivos al medio ambiente.

Con el compromiso de generar un impacto positivo muy significativo en el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental del país, durante los últimos cinco años, el Banco de Bogotá ha priorizado prácticas internas y externas que apoyan la visión de cuidado del medio ambiente como la promoción de la movilidad sostenible en los colaboradores, siendo la primera entidad financiera con un plan integral de movilidad sostenible avalado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El banco implementó un parqueadero sostenible el cual cuenta con estación de carga de carros eléctricos, gratuita para toda la ciudadanía, y un bici parqueadero con sello de calidad oro, incentivando el uso de medios alternativos de transporte. La entidad ha desarrollado un completo programa de iniciativas de eco eficiencia, orientadas a la disminución del consumo energético e hídrico y al adecuado manejo de residuos; la instalación de paneles solares en la Dirección general en Bogotá dejando de emitir 42 ton de CO2 equivalentes a 70 árboles/mes; la gestión de riesgos ambientales, a través de una matriz que se implementa en el estudio de los proyectos financiados, así como el apoyo a importantes proyectos ambientales, son algunas de las acciones del Banco que se enmarcan en la Perspectiva Planeta.



El Banco de Bogotá, anuncia un nuevo hito en este compromiso con el cuidado y la preservación del medio ambiente, con la primera colocación de bonos verdes por $300.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia. Estos recursos estarán destinados a financiar proyectos que respondan a alguna de las siguientes categorías: energías renovables, eficiencia energética, uso de la tierra, manejo de residuos, tratamiento de agua, transporte e infraestructura sostenible y construcción verde.



Para esta emisión, la entidad financiera contó con el apoyo de Climate Bonds Initiative (CBI), Metrix Finanzas y el Gobierno británico por medio de su programa de asistencia técnica UK PACT Colombia. Estos aliados apoyaron el proceso de estructuración y consolidación del Primer Bono Verde Banco de Bogotá para financiar proyectos con beneficios ambientales. El proyecto contó con la verificación de Ernst and Young.

Tres alianzas por el cuidado del medio ambiente



Encontrar aliados que compartan el propósito superior de construir país, permite fortalecer las acciones que se desarrollan, impactando a más personas y comunidades. Banco de Bogotá ha consolidado importantes alianzas con entidades como Fundación Natura, Grupo Río y Saving the Amazon; para promover la recuperación de los bosques, la reforestación, y la compensación de la huella de carbono generada en su operación.



Desde 2015, Banco de Bogotá en alianza con Fundación Natura, ha participado en la Carrera Verde, evento que une a las personas que participan por una causa ambiental, incentivando la restauración a través de la siembra de árboles. Por cada participante, la fundación siembra tres árboles. A la fecha han participado 41,750 corredores, logrando 156.300 árboles sembrados.



Como fruto de su participación en Carrera Verde, la entidad presenta el Bosque Banco de Bogotá. Se trata de un territorio ubicado en el municipio de Guasca, en la reserva biológica El Encenillo -área protegida por la Fundación Natura-; allí al cierre del 2020 se preservarán 29.500 árboles que la entidad financiera ha sembrado durante los últimos cinco años.



Una alianza por la recuperación de la Amazonía



Saving the Amazon es una fundación que nació en 2001 con el objetivo de sembrar árboles nativos en la Amazonía para combatir el calentamiento global y reforestar en los territorios de selva húmeda tropical que han sido afectados a lo largo de los años por causas como minería, incendios y deforestación masiva. Así, se constituyó un sistema de adopción de árboles para que cualquier persona del mundo adopte un árbol en la Amazonía el cual será sembrado por las comunidades indígenas.



Banco de Bogotá se une a esta causa para conservar la Amazonía colombiana, con la siembra de más de 2.500 árboles en el Vaupés, en lo que resta del año. Esta iniciativa generará un impacto positivo que trasciende en el tiempo, promoviendo el desarrollo ambiental, social y económico de las comunidades indígenas en la Amazonía. Así, Banco de Bogotá aportará con la mitigación del cambio climático, la conservación y restauración ecológica de esta importante zona del país.



Con el proceso de siembra la entidad financiera está beneficiando 28 familias de la comunidad indígena Tayazú y generando cerca de 70 empleos para la siembra y cuidado de los árboles nativos en zonas protegidas, declaradas resguardos indígenas con jurisdicción especial. Saving the Amazon realiza el seguimiento a la siembra durante 36 meses, que es el tiempo necesario para que el árbol continúe su crecimiento en la selva.



“En el Banco de Bogotá estamos comprometidos con la preservación y cuidado del medioambiente, razón por la cual desarrollamos iniciativas que contribuyen con la mitigación del cambio climático. En esta oportunidad presentamos nuestra alianza con Saving the Amazon para conservar la Amazonía colombiana, una región con una importante biodiversidad. Con esta siembra contribuiremos con el desarrollo social y ambiental de las comunidades indígenas, generaremos empleos y compensaremos más de 40 toneladas de CO2. Esta iniciativa repercutirá significativamente en nuestro entorno pues los bosques de la Amazonía eliminan más dióxido de carbono del que emiten, por lo tanto, reducen el efecto invernadero, causa del calentamiento global”, afirma Isabel Cristina Martínez, Vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.



Grupo Río, la concientización para proteger el Río Bogotá



Grupo Río Bogotá, una alianza entre el Banco de Bogotá, Fundación Coca-Cola, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación Semana, nace con el objetivo de proteger el ecosistema de la cuenca del río Bogotá, sensibilizar a la ciudadanía a través de la educación ambiental y, comprometer a los sectores público y privado con el desarrollo económico y social de las zonas por las que pasa el río. Esta iniciativa busca a través de contenidos periodísticos, publicaciones, informes, cartillas pedagógicas, eventos y foros, posicionar en la agenda nacional la importancia y el potencial de este afluente para el país.



En esta línea, para el Banco de Bogotá, hacer parte del Grupo Río Bogotá es una contribución que le apuesta a impactar positivamente al medioambiente en las próximas décadas y generar conciencia en los colombianos sobre la importancia de los recursos naturales. “Desde la gestión que desarrollamos en Banco de Bogotá buscamos gestionar nuestro negocio de forma responsable e innovadora, aportando a la disminución del impacto que generamos en el medio ambiente, lo que nos permite consolidar un Modelo de Negocio Sostenible, que incorpora criterios económicos, ambientales y sociales. El Grupo Río responde a este objetivo superior, pues sirve de puente entre autoridades ambientales, campesinos e industriales para articular programas que promuevan la recuperación del río; además, consolidará proyectos de investigación y educación ambiental”, destacó Isabel Cristina Martínez, Vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.



Apartamentos El Río, la sensibilización a la ciudadanía



Para complementar su participación en el Grupo Río, el Banco de Bogotá presentó un escenario con el que busca generar conciencia y lograr que el trabajo de restauración del ecosistema del Río sea exitoso con la participación de todos los colombianos. Apartamentos El Río es un proyecto inmobiliario simbólico, ubicado en el barrio Chapinero en la ciudad de Bogotá que está 100 por ciento amoblado con elementos que usualmente se encuentran en el fondo del Río Bogotá.



Con este proyecto la entidad financiera busca llamar la atención y lograr concientización por la responsabilidad que tienen todas las personas para disminuir la huella ecológica y hacer una buena disposición de los residuos. A partir del proyecto Apartamentos El Río, con recorridos físicos en el apartamento y sobre todo con recorridos virtuales a través de www.apartamentoselrio.com, la entidad financiera adelantará una gran campaña de sensibilización y de educación ambiental a los colombianos, de forma que se cuide el Río Bogotá y los cuerpos de agua más importantes del país. En la página web, el Banco pondrá a disposición de todos los colombianos el acceso a contenidos relacionados con la importancia del cuidado del afluente.



Las iniciativas que desarrolla el Banco de Bogotá, filial del Grupo Aval, responde a su estrategia de sostenibilidad que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), atiende los lineamientos de los diez principios del Pacto Global, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, los Principios del Ecuador y el Protocolo Verde de Asobancaria, impactando así, positivamente a las personas y al medio ambiente, contribuyendo al progreso económico, social y ambiental, del país y proporcionando una oportunidad para que los inversionistas asignen capital hacia proyectos que generen beneficios ambientales positivos.

¿Cuáles son las categorías de proyectos elegibles para financiar a través de los Bonos Verdes Banco de Bogotá?



· Energías renovables: energía solar, energía de biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, energía eólica, energía geotérmica, energía de los mares, otras donde se demuestre que es una fuente no convencional de energía renovable, donde se espera que estos proyectos no usen energía convencional en más de un 15 por ciento.



· Eficiencia energética: Uso de motores eléctricos de eficiencia alta, calderas de recuperación, quemadores con control de la relación aire /combustible en equipos de combustión, sistemas de calor descentralizado, hornos eficientes, calderas de biomasa, sistemas de refrigeración eficiente, sistemas de iluminación eficientes y demás inversiones en Eficiencia Energética con certificación de incentivo tributario expedido por la ANLA. Otras inversiones en donde se pueda medir la eficiencia energética.



· Transporte sostenible: En esta categoría se incluyen créditos que financien y/o refinancien la adquisición de: - Vehículos eléctricos. - Vehículos híbridos. - Renovación de flota de vehículos para transporte de carga o pasajeros incluyendo transporte urbano o masivo, que reemplazan el uso de combustibles fósiles por energías limpias.



· Infraestructura sostenible: En esta categoría se incluyen créditos que financien y/o refinancien proyectos de construcción, reparación, ampliación, equipamiento, operación y mantenimiento que cumplan con normas ambientales: Infraestructura de desarrollo urbano como ciclorutas y que se pueda certificar la diminución de emisión de GEI. Arborización de parques o espacios públicos. Parqueaderos sostenibles. - Estaciones de recarga de vehículos eléctricos.



· Construcción verde: Serán sujetos de elección todos los créditos que financien y/o refinancien proyectos de construcción comerciales, oficinas y residenciales que cuenten con una certificación LEED Gold o Platinum, certificación EDGE o certificación Casa Colombia.



· Agua: En esta categoría se financiarán y/o refinanciarán proyectos relacionados con Tratamiento de residuos. Reciclaje, gestión de residuos y proyectos con permiso de vertimiento tanto en el sector público como sector privado. - Descontaminación de suelos, prevención y reducción de residuos y reciclaje, según criterio de expertos.



· Manejo de residuos: En esta categoría se financiarán y/o refinanciarán proyectos relacionados con - Tratamiento de residuos. - Reciclaje, gestión de residuos y proyectos con permiso de vertimiento tanto en el sector público como sector privado. - Descontaminación de suelos, prevención y reducción de residuos y reciclaje, según criterio de expertos.



· Uso de suelos: Se financiarán y/o refinanciarán créditos que financien la gestión sostenible de recursos naturales y uso de la tierra como: - Agricultura sostenible. - Madera para uso comercial sostenible. - Cría de animales, pesca y acuicultura sostenibles. - Actividades forestales responsables. - Conservación de la biodiversidad (protección de ambientes costeros, marinos, de cuencas, flora y fauna del entorno donde se desarrolla la actividad).



Cada una de nuestras categorías de proyectos elegibles aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como son:



· 6 – Agua y saneamiento básico



· 7 - Energía asequible y no contaminante



· 9 – Industria, innovación e infraestructura



· 11 – Ciudades y comunidades sostenibles



· 13 – Acción por el clima