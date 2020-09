El ‘cerebro’ detrás de la ‘fábrica de apps’

Archivo particular

Con el paso de los años, en Colombia, mucho se ha hablado de transformación digital. Sin embargo, nunca como en la actualidad donde gracias a los procesos de digitalización y desarrollo de herramientas virtuales, el mundo ha podido conocer una nueva realidad que funciona desde las pantallas.

Las escuelas, los bancos, los supermercados, las empresas y muchos más se dieron cuenta que operar desde un computador era posible y que hablar de transformación digital dentro de su organización era cuestión de riesgo y educación.



“Las empresas deben meterse en el mundo de la tecnología para darle continuidad a sus negocios, garantizar el distanciamiento social y facilitar la comunicación entre las personas”, asegura Nicolás Rojas, cerebro colombiano detrás de Imagine Apps, fábrica de ‘apps’, plataformas y softwares, que en medio de la emergencia sanitaria ha ayudado a las empresas a crear apuestas digitales para su operación.



Este es el caso de Calypso del Caribe, empresa colombiana de alimentos, con quien logró potencializar su canal de venta y domicilios para particulares a través de la creación de una ‘app’ de e-commerce conectada con el sistema de inventario y las necesidades de la compañía.



Pero, ¿qué debe tener en cuenta una empresa a la hora de pensar en el desarrollo de un producto digital para su organización y no caer en errores comunes? Rojas, quien desde sus 13 años es un apasionado desarrollador y quien a su corta edad ha acompañado más de 100 proyectos digitales, asegura que es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



1. Antes de promover cualquier proyecto digital, es necesario identificar y hacer un diagnóstico del problema que se quiere resolver.



2. Luego de tener el producto digital de la empresa, es clave hacer pruebas de concepto y no esperar años para ver la funcionalidad del desarrollo en el mercado



3. Hay que tener en cuenta que un producto digital no entrega resultados inmediatos. Una ‘app’ puede ser el primer paso de un universo lleno de desafíos para la empresa.



“Desarrollar software de calidad puede significar inversiones muy altas en ingeniería, pero las empresas pueden dar pequeños pasos y desarrollar sus productos en ciclos, de tal forma que pueden ir refinando el producto a medida que se prueba con usuarios reales”, añade el CEO de Imagine Apps.



Imagine Apps es una empresa creada en el 2012, que junto a un consolidado equipo de expertos tecnológicos ha desarrollado exitosas aplicaciones como MundiApp en el 2014 y que ha acompañado proyectos digitales de compañías de la talla de Oracle, PNUD, Universidad de los Andes, RockStart Colombia y FOB Software.



Esta empresa, que promete revolucionar el futuro de las marcas a través de su método Imagine y que en los últimos tres años ha duplicado sus operaciones año a año, espera en el 2021 aumentar sus ventas en un 100 % y expandir su incursión en empresas de Estados Unidos, país donde en la actualidad se ubican el 40 % de sus clientes.