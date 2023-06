El coworking, una tendencia que cada vez toma mayor fuerza en Colombia

El término coworking, que ha venido tomando fuerza en el ámbito laboral alrededor del mundo, fue utilizado por primera vez en 1999 por el creador y desarrollador de video juegos Bernard Dekoven, para referirse a una forma de trabajar en red y de manera horizontal, que eliminaba la tradicional estructura jerárquica empresarial.

Actualmente, este concepto se asocia al alquiler de espacios para realizar trabajo colaborativo por horas, días o semanas, principalmente en actividades con un alto componente creativo y tecnológico. Al respecto, Carles Méndez-Ortega, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Abierta de Cataluña, en una publicación de abril de 2023 de esta misma institución, explicó: “En estos entornos, en donde mayormente se trabaja por proyectos, la interacción entre diferentes miembros de un equipo enriquece tanto la eficiencia productiva, como el proceso creativo del proyecto”.





Desde la creación, en 2005, del primer espacio de coworking en San Francisco, Estados Unidos, este modelo de trabajo ha tenido un crecimiento significativo. Precisamente, el profesor Méndez-Ortega indicó en la misma publicación que “El número de espacios de coworking ha aumentado en un 250% del 2015 al 2019, y los usuarios se han multiplicado por cuatro”. Además, señaló que después de la pandemia, muchos trabajadores que realizan sus labores de manera remota han empezado a utilizar estos espacios.



Lo anterior se suma a los resultados de un reciente estudio sobre la cantidad de lugares de coworking en el mundo, realizado por Statista, un portal alemán de estadísticas y datos de mercado sobre los consumidores, según el cual en 2019 había 18.287 espacios para el trabajo colaborativo, frente a los 34.618 que hay en 2023 y a los 41.975 que se proyectan en 2024.

El coworking en Colombia

Por supuesto, Colombia no es ajena a esta tendencia mundial y el mercado de los espacios flexibles gana cada vez mayor fuerza entre emprendedores, trabajadores independientes e incluso empresas medianas y pequeñas.



“Lo que aceleró el auge de los espacios de trabajo colaborativos fue el efecto pospandemia. Entendimos que no es necesario estar las ocho horas del día laboral sentados en el mismo espacio o escritorio, por lo que la demanda de servicios incrementó y muchas empresas han decidido dejar de arrendar puestos fijos y se han inclinado por espacios y lugares en horarios flexibles”, explicó Wilber Silverio Salcedo, Gerente de Eventos de Compensar, entidad que en línea con las nuevas necesidades del mundo laboral, creó en el 2022 “Co Bienestar”, una apuesta de coworking ubicada en su sede de la Av. 68 en Bogotá a la que pueden acceder usuarios individuales o empresas, ya sean afiliados o no afiliados a la Caja.



De acuerdo con Salcedo, la propuesta de la entidad está inmersa en un ecosistema de bienestar integral, es decir, que además de ofrecerles a los usuarios instalaciones modernas, confortables y con tecnología de punta, les posibilita el acceso antes, durante o después de la jornada laboral a servicios de deporte, recreación, entretenimiento y sano aprovechamiento del tiempo, lo que al final redunda en la salud mental, emocional y física de los trabajadores, favoreciendo además su desempeño.



“No ofrecemos solo espacios de trabajo, ofrecemos espacios de bienestar, esa es nuestra esencia y es lo que nos diferencia de otras ofertas de servicios de coworking”, enfatizó el Gerente de Eventos de Compensar.



Desde su lanzamiento, Compensar ha brindado más de 4.400 servicios de Cobienestar, en una oferta integral que contempla puesto de trabajo, almuerzo en los puntos de alimentación de la sede y una práctica libre de recreación, ya sea de natación, gimnasio o bolos, entre otras opciones.



“La receptividad ha sido muy positiva, en especial por las empresas que por razones económicas o por reorganización tuvieron que entregar los espacios que tenían en alquiler permanente. Nuestra oferta les ha permitido seguir reuniendo a sus equipos y desarrollando espacios estratégicos para ellos. Además, los usuarios encuentran una buena alternativa para alternar el cumplimiento de las obligaciones laborales con una oferta recreativa y de bienestar”.



Adicional a ello y conscientes de las bondades de los esquemas de trabajo flexibles, la entidad también ha integrado esta filosofía de cara a su público interno, tal y como lo asegura Andrés Garzón, Gerente de Selección y Operaciones Internas de Compensar. “Estos ambientes enriquecen el conocimiento general de la organización y promueven que, de forma natural, los equipos de trabajo de las diferentes áreas compartan, fortaleciendo el intercambio de ideas y las relaciones de confianza”, puntualizó.

Una alianza que trasciende fronteras

Con el objetivo de ampliar su campo de acción en esta materia, recientemente la entidad desarrolló una alianza con Wework, una de las compañías más grandes a nivel mundial en la categoría de coworking, con presencia en alrededor de 20 países, para que los afiliados a Compensar puedan acceder a sus servicios a nivel nacional e internacional con descuentos hasta del 35%.



“Nuestros afiliados podrán contar con servicios que complementen sus necesidades de reuniones y de networking para el desarrollo empresarial. Acceder a estos espacios es muy fácil, solo tienen que ir a una sede de Wework y con la afiliación activa de Compensar tendrán el beneficio presentando su identificación”, explicó Salcedo.



De acuerdo con el Gerente de Eventos de Compensar, por medio de la alianza esperan beneficiar a emprendedores, freelancers, nómadas digitales, mipymes y demás personas que buscan espacios flexibles donde puedan trabajar, al tiempo que optimizan sus costos operacionales y administrativos, acceden a oficinas ubicadas estratégicamente en Bogotá, en Colombia y alrededor del mundo, y evitan largos desplazamientos, contribuyendo entre otras cosas a la tranquilidad, el bienestar y la productividad.



Esta alianza se suma a otras iniciativas que continuamente realiza Compensar para aportar al desarrollo del tejido empresarial, destacándose el programa Territorio Mipyme de su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial, a través del cual brinda acompañamiento, asesoría y capacitación gratuita a micro, pequeñas y medianas empresas en siete frentes de acción. Además de su Vitrina Virtual, plataforma que contribuye a visibilizar cerca de 600 productos y servicios de emprendedores y mipymes; y el Centro de Transformación Digital Empresarial que este año inauguró de la mano de MinTic, Min Comercio e Innpulsa, con el fin de acompañar a más de 800 MiPymes en sus procesos de apropiación de nuevas tecnologías.

Más información: corporativo.compensar.com/eventos/empresas/alianza-wework