El deporte: herramienta de formación y transformación social

Son ampliamente conocidos los beneficios de la actividad física en la salud y el bienestar de las personas, de hecho, de acuerdo con la ONU, hacer ejercicio puede evitar hasta 5 millones de muertes al año, de allí la preocupación expresada por la misma organización cuando declara que “la desigualdad hace que en todo el mundo tanto mujeres, como grupos étnicos minoritarios, comunidades desfavorecidas y personas con discapacidades o enfermedades crónicas tengan más posibilidades de permanecer inactivas”.

Sin duda, el anterior es un escenario desafiante que pone en evidencia la necesidad de articular esfuerzos para que el deporte, reconocido además como una importante herramienta de formación y transformación social, esté cada vez más al alcance de las personas sin importar su edad, condición u origen.



En este sentido, Carlos Calvete, gerente de deportes en Compensar, entidad con una amplia trayectoria en materia de formación deportiva argumenta que “el deporte hace diferente a quien lo practica, porque no solo estamos generándole buenos hábitos, también fortaleciendo los valores que tiene en su entorno y, en general, formando personas para la vida”.



Infraestructura para la actividad física y el deporte



A lo largo de su trayectoria, Compensar se ha destacado, entre otras cosas, por sus escenarios deportivos, ampliando de manera permanente sus capacidades para llegar cada vez a nuevas poblaciones, y una muestra de ello es el diseño de sus sedes, muchas de ellas icónicas en la ciudad, como la de la Av. 68, con más de 180.000 metros cuadrados, en la que sus visitantes pueden disfrutar de innumerables escenarios para la práctica de natación, fútbol, tenis, voleibol, baloncesto, patinaje, bolos, squash y otras actividades en las modalidades de práctica libre o cursos, con un énfasis especial en la formación en valores, dirigidos a usuarios de todas las edades.



Otro ejemplo de ello es el Centro de Bienestar Integral Compensar Centro Mayor, que abrió sus puertas en el 2022, una innovadora infraestructura única en América Latina, donde la entidad presta sus servicios de escuelas deportivas de patinaje, fútbol, bolos, natación, artes marciales, acuamotricidad y técnicas corporales, además, gimnasio y diversidad de prácticas libres; “una forma más de motivar el uso del tiempo a través de la actividad física”, argumenta el gerente de deportes en Compensar.



De otro lado, en términos de formación deportiva de alto rendimiento, Compensar ha venido cosechando talentos que hoy le aportan importantes reconocimientos al país en diferentes disciplinas deportivas.



“Con gran orgullo decimos que tenemos uno de los mejores equipos de natación en Colombia. Aportamos más del 60 % de los deportistas que representan a Bogotá en torneos interligas a nivel nacional; a lo que se suman siete nadadores nuestros a la selección Colombia” agrega Carlos Calvete.



Justamente, a finales del año pasado, 3 nadadores de Compensar representaron al país en la XL Copa Pacífico 2022, de Santa Cruz, ciudad de Bolivia, que reunió a más de 450 deportistas, de Chile Ecuador, Perú, Bolivia, Trinidad y Tobago, Honduras, Puerto Rico y Panamá, aportando más de 15 preseas, de las 38 que obtuvo el equipo colombiano, ubicado en el primer lugar en la medallería. Además, afirma Carlos Calvete, “por primera vez en la historia de la natación en Colombia, una mujer participa en un torneo mundial de natación. Se trata de Jimena Leguizamón, con tan solo 16 años, octava en el Campeonato Mundial de natación de Budapest (Hungría)” agregando que, “en baloncesto, uno de nuestros deportistas, Juan Pablo Hernández, llegó a la selección de Bogotá, y desde el año pasado también empezamos a competir fuerte como club de patinaje para lograr representaciones destacadas”.



Una gala de premios



Con el propósito de seguir contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento del deporte en el país, Compensar se vinculó a la entrega de premios Altius, a lo mejor de lo nuestro 2022, evento en el que el Comité Olímpico Colombiano reconocerá a los deportistas de diferentes modalidades, quienes el año pasado se destacaron no solo por sus resultados sino por ser representantes del respeto por los principios y valores olímpicos.



La entrega de premios que se llevará a cabo el 18 de enero, en el marco de la Noche de Gala del Deporte Olímpico Colombiano, y que tendrá como sede de celebración al centro de convenciones de Compensar Av. 68, reconocerá al atleta y a la promesa del año, en deportes incluidos y no incluidos en el Programa Olímpico, además de otras modalidades como certamen deportivo del año, contribución al medioambiente, premio especial y vida y obra.



“Sin duda un evento en el que se darán cita los máximos exponentes del esfuerzo, la disciplina, la pasión, la perseverancia y la resiliencia, quienes se la juegan todos los días por dejar en alto el nombre de nuestro país, por lo que se merecen todo nuestro reconocimiento”, indicó Carlos Calvete, gerente de deportes en Compensar.



Compensar le apuesta a los futuros deportistas del país Compensar



2023: el año de los eventos deportivos



En materia de proyectos deportivos para este nuevo año, la entidad proyecta realizar la segunda versión de su Athletic Fest, un festival de deporte y bienestar para toda la familia, que contempla una carrera atlética en competencia de 5K y 10K, en las categorías abierta y máster.



También se destaca la Olimpiada Especial Fides Compensar que este año llegará a su XXV versión, la cual se suma al apoyo, formación y acompañamiento permanente de la entidad a la población con capacidades especiales.



Adicional a ello, la Copa Compensar, en la que niños, jóvenes y adultos se pueden inscribir de forma individual o por medio de las empresas afiliadas para conformar equipos y participar en más de 10 modalidades deportivas.



Finalmente, como novedad, la entidad prepara entre otras, algunas actividades de ciclismo, running en duatlón y triatlón, no solo como organizador sino como entrenador para quienes deseen participar.



“En Compensar continuaremos fortaleciéndonos como una plataforma de soluciones de bienestar integral, dotando de capacidades a las personas para que hagan frente a los desafíos de la vida, y sabemos que por medio del deporte y la actividad física estamos contribuyendo en buena parte a este propósito”, concluye el gerente de deportes de Compensar.



