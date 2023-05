El eCommerce Day llega por 14°año consecutivo a Colombia

Llega una nueva edición del eCommerce Day Colombia, organizado por el eCommerce Institute junto a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). El evento persigue como objetivo la profesionalización del sector a través de una agenda innovadora de capacitación, liderada por expertos de la industria digital.



Durante 3 días consecutivos se realizarán más de 10 Workshops con más de 50 speakers donde los profesionales de la industria recibirán capacitación de primer nivel. Este año el evento se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo. El 18 de mayo las conferencias y plenarias se realizarán en modalidad presencial en el Hotel Grand Hyatt Bogotá. Ese día se contará con destacados speakers nacionales e internacionales. Puedes adquirir tu entrada en https://ecommerceday.co/2023/reserva-tu-lugar/



"Con una facturación de 9.350 millones de dólares en 2022, el digital commerce colombiano se ubica en el puesto 32 a nivel mundial y proyecta alcanzar 14.520 millones de dólares para 2027 siendo una de las turbinas que aceleran la madurez de nuestro ecosistema a nivel LatAm con importantes retailers, marcas y soluciones que son casos de éxito globales. Este auge se fundamenta en el crecimiento del acceso a internet, la adopción masiva de dispositivos móviles y factores clave en la experiencia de compra como entregas gratuitas y en el día, así como procesos de pago sin fricciones. En este contexto de expansión, la profesionalización y el cambio de mentalidad en el capital humano son cruciales para lograr el éxito en la integración de canales digitales y tradicionales. El eCommerce Day Tour 2023 brinda la oportunidad única de aprender de los líderes de la industria a nivel local, regional y global, quienes compartirán sus conocimientos, casos de éxito y las más recientes y eficaces recomendaciones. Es el momento de elevar el nivel de nuestros equipos, impulsandonos a ser creativos y estratégicos, y así consolidar el crecimiento del comercio digital en Colombia", afirma Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y coFounder & Global Executive SVP de VTEX.



“El eCommerce Day Colombia, se ha convertido en un evento que año a año se ha posicionado en nuestro país gracias al alcance que este ofrece en temas diversos de actualidad y relevancia que son claves para el fortalecimiento del talento humano que hace parte de este ecosistema. Este año tendremos la oportunidad de aprovechar la experticia de speakers de talla mundial que nos entregarán herramientas y conocimientos en tendencia para aprovechar potencializar el crecimiento digital del país. Todo aquel que esté interesado en fortalecer sus habilidades en este ámbito podrá inscribirse y conectarse con audiencias que hacen parte de una industria cada vez más fuerte, tendremos diferentes espacios que nos permitirán explorar y entender un poco más las estrategias para crecer en el comercio electrónico”, afirma María Fernanda Quiñones, Presidente Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.



¡Una agenda completa! 3 Días. +10 Workshops. +50 Speakers



Aquí lo más destacado de la agenda:



Miércoles 17 de mayo:

En formato virtual, se destaca HANDS-ON: RETAIL MEDIA & ARTIFICIAL INTELLIGENCE, moderado por Marcos Pueyrredón, Co-Founder & Global Executive SVP, VTEX, y Presidente, eCommerce Institute, quién conversará con un panel de expertos en un taller práctico sobre cómo la inteligencia artificial y los modelos de negocio están revolucionando el ecosistema de los negocios digitales. Durante el taller participarán: Andrés Zaied, Gerente de Canales Digitales, Musimundo, Santiago Porchetto, Innovation Manager, Style Store, Matías Dell’Anno Irigoyen, Founder, Rackoot, Lorena Díaz Quijano, Consultora en Gestión de Programas de Desarrollo de Talento Digital, Banco Interamericano de Desarrollo, & Co-Founder Digital Acceleration Program, eCommerce Institute, Jonatan Fasano, Head de Producto Digital, Walmart Connect Chile y Centroamérica, Lautaro Schiaffino, Founder & COO, Sirena y Liliana Gomez, Directora Retail & Commerce para Colombia, Venezuela y Ecuador, Mastercard



Jueves 18 de mayo:

En formato presencial se desarrollarán plenarias, conferencias y talleres temáticos a lo largo de todo el día en el Hyatt Bogotá. Donde también los asistentes además de recibir capacitación, podrán realizar networking y acceder a una exclusiva muestra comercial que convoca a los proveedores más destacados de la industria. Es una excelente oportunidad para aprender y profundizar conocimiento a la vez que hacer negocios. Algunas actividades a destacar:



Durante el panel C Level Talk Show I: Retail Media & Social Commerce, se analizará el futuro de los negocios digitales moderado por Marcos Pueyrredón, y contará con la presencia de Sebastián Pérez, Head of eCommerce, Grupo Éxito, Jaime Ramírez, CEO, Falabella.com, Santiago Córdoba, Gerente Senior eCommerce & D2C Región Andina, Whirlpool Corporation, y Gabriel González, Chief Digital Officer, FEMSA Salud.



1-to-1-site-clinic-experience: una oportunidad exclusiva que brindan importantes marketplaces y marcas de la industria en el con el fin de personalizar, profundizar y expandir el ecosistema del retail digital. A través de sesiones uno a uno de consultoría personalizada se realizará el acercamiento de networking con el equipo de especialistas de cada site clinic.



Global Selling Competition: una nueva iniciativa para promover el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y brindar apoyo a las empresas y organizaciones con mayor potencial de desarrollo en el ecosistema internacional del Comercio Electrónico y los Negocios por Internet. ¡Sé parte de la aceleración de los negocios digitales



Viernes 19 de mayo:

De forma virtual se llevarán a cabo diferentes workshops temáticos. y en forma presencial, quienes hayan confirmado su participación y reservado cupo, participarán del Ecommerce Day Experience, se trata de visitas técnicas a empresas líderes para conocer en detalle la operación “end to end” de un ecommerce y la posibilidad de interactuar con los equipos que llevan adelante las áreas de Marketing, Comercial, Operaciones, SAC y Logística quienes compartirán los aciertos y desafíos a superar día a día. Para ser parte de esa experiencia de networking y aprendizaje.



Quienes no puedan asistir al evento presencial, podrán seguir la transmisión en vivo y acceder a las actividades online el 17 y 19 de mayo. Para ello es obligatorio inscribirse y acceder sin cargo, no sólo desde Colombia, sino además del resto de América Latina y el mundo. Para reservar un lugar en el evento haciendo abrir el siguiente enlace https://ecommerceday.co/2023/reserva-tu-lugar/