El Gran Despertar de los trabajadores

Hace un par de años, era prácticamente inimaginable encontrarse gestionando el trabajo y otros aspectos de la vida en el marco de una pandemia global. Asimismo, era impensable que un año atrás los CEOs identificaran alguna disrupción externa más relevante y urgente que la crisis generada por el covid-19, que conllevó a la transformación obligada del negocio, el cambiar para sobrevivir -idealmente saliendo fortalecidos-, o perecer.

En la actualidad, la gestión de la pandemia ocupa un segundo lugar en la lista de los aspectos externos que los CEOs a nivel mundial esperan que sean disruptivos para sus organizaciones en los próximos 12 meses.



El primer lugar en el escalafón pasó a ser la escasez de talento (Deloitte, 2021). Se trata de una preocupación que surge de datos concretos: a nivel global, la pérdida de empleos debido a la crisis económica (junto con el número de renuncias y de personas que salen del mercado laboral) viene en aumento desde el 2019, cuando se perdieron 187 millones de empleos; el 2020, cabe destacar, terminó en 255 millones de empleos perdidos (Gallup, 2021).



Sin duda, no es un panorama alentador para la recuperación económica, sobre todo en el marco del fenómeno de la “Gran Renuncia” que se está dando en todo el entramado laboral (lo que incluye a diversas industrias, niveles de cargo y responsabilidad, entre otros), ya que, con este movimiento, se dificulta aun más la reabsorción de trabajadores en el mercado laboral.



En cifras, solo en Estados Unidos aproximadamente 11,5 millones de colaboradores renunciaron a sus empleos entre abril y junio (Inc. Magazine, 2021); a nivel global, 41 % de los encuestados está considerando renunciar, 48 % está activamente en busca de cambiar de trabajo y 38 % quiere lograrlo en los próximos seis meses (Microsoft, 2021). Viendo el fenómeno desde quienes ya salieron de las organizaciones, el 36 % de las personas que renunciaron en los seis meses anteriores lo hicieron sin haber tenido un nuevo empleo (McKinsey, 2021).



A pesar de que en Colombia la “Gran Renuncia” no se dé en igualdad de condiciones y dimensiones como en el contexto global, y aunque en realidad aún no hay estudios que den cuenta de su magnitud, estamos ante un panorama igualmente retador.



Desde el contexto organizacional, podemos observar cómo se están dando cambios: un deseo de movilidad laboral en el contexto tanto de la reactivación económica, como de un desmejoramiento de las condiciones para muchos colaboradores.



Por estas razones, uno de los mayores retos organizacionales en la actualidad es el de brindar, garantizar y mantener buenas condiciones laborales, evitando así las renuncias causadas por la insatisfacción con el trabajo, en medio de la reacomodación del mercado laboral.



De acuerdo con un estudio de McKinsey (2021), cuando los colaboradores se van, expresan que decidieron renunciar porque no se sentían valorados, ni por la organización ni por sus líderes, y que no podían ser ellos mismos en el lugar de trabajo.



Según LinkedIn (2021), el 74 % de los encuestados indicó que el tiempo que pasaron trabajando en casa les hizo replantearse su situación laboral. Este es un fenómeno que responde a un aspecto mucho más íntimo y profundo: ha cambiado la conexión propia con el sentido del trabajo en los colaboradores.



Entonces, la “Gran Renuncia” es una revolución de los trabajadores, donde renunciar es de valientes, en un intento por reconstruir el sentido de su propia vida cuando la muerte y la incertidumbre nos recordaron lo transitorio de la existencia. En este sentido, el fenómeno que estamos presenciando no es solo el de la “Gran Renuncia”, sino el del “Gran Despertar”.



Para las organizaciones, no solo se trata de un reto difícil de gestionar, sino de afrontar un cambio de paradigma en la gestión de personas.



Para adaptarse de manera exitosa a este cambio, en el preciso momento en el que los colaboradores están esperando más que nunca -y necesitan más- de las organizaciones: ¡seamos mejores! Pero, exactamente, ¿cómo ser mejores? Todas las intervenciones propuestas por las organizaciones deben partir de una palabra clave: apertura. Apertura para escuchar, entender y actuar.



No debe perderse de vista que, aunque estamos en una crisis sin precedentes, si se gestiona bien, así como los innumerables retos que trae el futuro, se crea una oportunidad única para lograr salir fortalecidos de este “Gran Despertar”.