El liderazgo empresarial frente a los nuevos sucesos de la historia

La coyuntura mundial nos ha volcado a dar un giro de 180 grados, en el que el liderazgo ha tomado una mayor relevancia.



Por esta razón, Andrés Ramírez, consultor y pionero de la cátedra de felicidad, acaba de lanzar su segundo libro “Entre Rodaderos y Escaleras”, en el que revela las líneas a seguir del nuevo concepto del liderazgo, que nos plantea los más recientes acontecimientos de la historia.



Este libro habla de cómo es necesario desmitificar el concepto del líder perfecto para centrarse en la capacidad autocrítica del ser humano, medir su potencial y reflejar sus luces y sombras, que le dictarán su propio desarrollo.



El autor asegura que “Cuando nos enfrentamos a una disyuntiva, siempre se puede visualizar el rodadero y la escalera. Tomar la decisión correcta no es sencillo, pero optar por soluciones fáciles nos darán una vida difícil, mientras que asumir decisiones difíciles nos harán una vida más fácil”.



Los líderes deben guiar desde la felicidad y no desde el miedo, partiendo desde la base de la confianza con sus equipos. Por tanto, el libro plantea diferentes estrategias para desarrollar las competencias del liderazgo, la felicidad y el bienestar hasta lograr convertirse en un guía SMILE: Sueñe, Mida, Innove, Lidere y Entregue.



En este momento crucial, se hace cada vez más evidente contar con dirigentes comprometidos con sus equipos de trabajo, que a su vez potencien esas habilidades blandas, tengan flexibilidad cognitiva, serenidad y coherencia en el liderazgo. De igual manera, aprendan a cómo subir la escalera de la evolución laboral, en el que se proyecten con una imagen muy clara del lugar al que quieran dirigirse.



“Por ello, liderar es apropiarse de herramientas útiles y crear espacios de diálogo para construir la nueva versión de su trabajo desde la realidad actual. Las empresas necesitan hoy una guía para descifrar códigos y entender que no se debe esperar a que pase esta situación sino apropiarse del momento y actuar en consecuencia”, concluye el autor.



Este libro muestra una perspectiva muy amplia de cómo dirigir nuestro camino personal, laboral, y como plantearnos el liderazgo desde cada uno de esos puntos, aquí los lectores no solo encontraran las herramientas para evolucionar, sino se veran retados en sus propios conceptos y los conceptos que la sociedad ha generado para lograr el éxito en cada uno de los objetivos que se han propuesto.



El libro ya está disponible y lo puedes comprar en Amazon, Librería Nacional o La Librería Lerner.