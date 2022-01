El recurso humano, una gran inversión

Al iniciar un nuevo año, normalmente los propósitos de la gran mayoría de compañías están ligados no solo al cumplimiento de sus objetivos financieros, sino también a la generación de las mejores condiciones para los diferentes grupos de interés con los cuales se relacionan, destacándose entre ellos la fuerza laboral.

No obstante, hasta hace unos años, no todas replicaban esta filosofía al interior de sus estructuras, pues no eran conscientes de que para gran parte de sus colaboradores el bienestar es un factor decisivo a la hora de valorar la organización a la que pertenecen. Así lo confirma la encuesta del ‘Índice de Medición de Empleados y Empleadas’ de Alares, compañía especializada en el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño de planes de conciliación entre los ámbitos laboral y personal, según la cual, el ambiente laboral y la motivación en el trabajo son más relevantes que el salario para el 40% de las personas encuestadas.



Sin embargo, para fortuna de los trabajadores (y de las empresas), la tendencia por favorecer el bienestar integral del equipo humano cobra cada vez más relevancia en el mundo empresarial y hoy ya son muchos los empleados que tienen la posibilidad de disfrutar beneficios que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida, al tiempo que se afianza el compromiso y el sentido de pertenencia con las organizaciones.



Un ejemplo de este modelo de gestión centrado en el ser se vive al interior de Compensar, organización que durante varios años consecutivos ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en el país, por ránkings como Great Place To Work y Merco Talento, como resultado de estrategias orientadas a crear, mantener y enriquecer condiciones que favorezcan el equipo humano.



En palabras de Alexandra Castellanos, gerente de Talento Humano de Compensar, los trabajadores son un universo completo, motivo por el cual no pueden ser vistas solo en su dimensión laboral, sino que debe gestionarse una relación mucho más allá de ello.



“Siempre hemos sido unos convencidos de que la gente feliz es mucho más productiva y genera más ideas, comparado con quienes no lo son y trabajan porque deben hacerlo. Una muestra de esta filosofía de vida son los millennials y los centennials, porque si ellos no están contentos en una empresa deciden no laborar más allí, sin importarles el salario; un gran cambio de perspectiva con relación a otras generaciones”, explica.



Así mismo, de acuerdo con la directiva, es claro que si las personas son felices llegan más fácil a su máximo nivel de desarrollo y, en esa medida, entran en algo que la organización ha denominado un ‘flujo’. A esto se llega cuando las capacidades de cada uno son coherentes con las actividades que deben desarrollar y el individuo no se siente sobre exigido ni le sobran habilidades para la tarea que tenga asignada.



Por eso, Castellanos no duda en afirmar que cuando las compañías invierten en sus colaboradores, al final de cuentas lo único que se obtiene son ganancias. Por un lado, ganancias reales para la empresa por el efecto directo en la productividad y, por el otro, ganancia para las personas porque ese bienestar impacta de manera relevante su calidad de vida y la de sus familias.



Siguiendo con Alexandra, una de las líneas de inversión para el personal debe contemplar aspectos asociados a su formación y desarrollo, tanto personal como profesional, y la entidad avanza en este propósito a través de diferentes habilitadores, entre ellos su Universidad Corporativa, que precisamente en febrero del 2022 cumple 20 años de trayectoria.



“En los últimos años venimos trabajando profundamente en el fortalecimiento de la estrategia de formación, generando a través de nuestra Universidad Corporativa experiencias de aprendizajes alineadas con las nuevas habilidades requeridas por las personas para afrontar los desafíos que trajo consigo la pandemia, además, ampliando la oferta en temas de desarrollo personal y familiar. Sumado a ello, en articulación con diversas áreas, hemos logrado extender los beneficios a las familias de los colaboradores, a proveedores y a otros aliados”, añadió.



Dentro de su estrategia de formación, la directiva destaca el fortalecimiento de un liderazgo transformador que promueva una relación cercana; además del desarrollo de competencias, tanto técnicas (que le corresponden a cada trabajador por la labor que hace, la responsabilidad que tiene y el impacto que esta genera) como adaptativas (donde está la parte cultural, el conocimiento de la compañía y estar alineado con el objetivo de la organización) que les permitan a las personas crecer en el entorno laboral y empresarial.



De otro lado y seguros de que el bienestar requiere la búsqueda de un equilibrio entre los ámbitos laboral, personal y familiar, la directiva de Compensar se refirió a la gestión que desarrollan en dichos aspectos a través de una oferta de programas alineados con las realidades, expectativas y necesidades de sus colaboradores, propendiendo por su bienestar físico, emocional y familiar.



“Gestionar el bienestar de las personas no solo en el ámbito físico sino desde todas las dimensiones del ser, es fundamental, mucho más ahora en medio de esta emergencia sanitaria”, precisó.



Finalmente, habló sobre la importancia de promover un adecuado ambiente laboral, donde se ponga como protagonista a la colectividad, en el que se promuevan relaciones basadas en el respeto, en la tolerancia, en la buena comunicación y donde los colaboradores fluyan de manera tranquila.



Focos principales de gestión



Ejemplos claros de esta filosofía se evidencian en algunas de las actividades realizadas por Compensar durante el 2021 en temas como bienestar emocional, a través de las cuales impactaron a más de 11.600 personas, entre colaboradores y sus familias.



“Adelantamos diversas iniciativas y protocolos de acompañamiento en manejo de duelo; acompañamiento psicológico para colaboradores y sus familias; programas de promoción de la salud mental y prevención de enfermedades derivadas del estrés, entre muchos otros”.



Sumado a ello, habilitaron espacios de escucha y reflexión espiritual con el fin de brindar un alivio emocional para el trabajador y asesorarlos en el afrontamiento de situaciones difíciles.



Otro foco importante se dio alrededor del bienestar financiero, frente en el que lograron impactar en el último año a más de 19.000 personas, mediante el fortalecimiento de convenios corporativos con diversos establecimientos comerciales, trasladándoles descuentos y beneficios especiales principalmente en temas de equipos tecnológicos, seguros, productos y servicios para mascotas, entre otros. A lo anterior, se suman talleres de educación en finanzas responsables; iniciativas de ahorro e inversión y préstamos educativos para promover el desarrollo de los colaboradores y su núcleo familiar.



En materia de bienestar físico, la directiva destacó clases de entrenamiento presenciales y online para los colaboradores y sus familias, programas formativos orientados a promover estilos de vida saludable, beneficios en su plan complementario de salud, formaciones para promover el autocuidado y la prevención de enfermedades, y el programa de bienestar integral Corazones Consientes, dirigido a colaboradores con patologías especiales.



“Como parte de estas actividades, en las que sumamos más de 34.000 participaciones, se destaca también el programa ‘Aliméntate Sanamente’, que a través de la plataforma de nuestra Universidad Corporativa les da acceso a webinars, cápsulas de interés y contenidos orientados a mejorar los hábitos alimenticios”.



Finalmente, en materia de bienestar familiar y social, resaltan entre otros mecanismos para la adquisición y el mejoramiento de vivienda, así como su plataforma de ‘Bienestar a la Carta’, con experiencias de bienestar para los colaboradores, sus familias y sus mascotas, la cual funciona por medio de un sistema de puntos para redimir o por pago electrónico y que tuvo durante el 2021 más de 10.000 usuarios activos. Adicionalmente, programas de acompañamiento especial a las mamás gestantes y lactantes, programas de bienestar nutricional, acompañamiento a la población próxima a pensionarse, programas formativos a través de su Universidad Corporativa; y talleres de crecimiento familiar por medio de su “Programa en Familia”.



Finalmente, la Gerente de Talento Humano de Compensar se refirió a la importancia de alinear el propósito personal y familiar del colaborador con el de la empresa, “en nuestro caso, servir a la sociedad”, añadiendo “la filosofía y las estrategias que adelantamos en Compensar reflejan ese compromiso de vivir desde adentro el bienestar integral para así mismo proyectarlo hacia afuera a clientes, empresas afiliadas, proveedores y en general, a todos los colombianos, haciendo explícita la importancia de invertir en los trabajadores, en su bienestar, su calidad de vida, su formación, su desarrollo y su felicidad”.



Más información en: https://corporativo.compensar.com/