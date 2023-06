El sol les lleva energía a los hogares más alejados del país

Archivo Particular.

En Colombia, las Zonas No Interconectadas ZNI, son las áreas geográficas en donde no se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional.



Se trata de lugares apartados en los que se deben idear otras formas de energización, como los paneles solares.



Según datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, con el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, en las ZNI gracias a las acciones en conjunto con entidades adscritas del sector y con el apalancamiento de distintos fondos públicos de financiación, hoy se atiende con el servicio de energía eléctrica a cerca de 254.000 hogares.



El de Yeni Niño es uno de ellos. Ubicado a unos 20 minutos del casco urbano de Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, allí vive ella con su esposo y su hijo de 15 años.



El sustento de la familia de Yeni, pasa por tener un estadero y un criadero de pollos. Para ambos emprendimientos, la llegada de la energía de la mano de los páneles solares que instala el IPSE fue determinante. “Acá sufríamos mucho por la luz, pero ahora esperamos poder ampliar el negocio y organizarnos mejor”, dice la mujer.



Mucho más al norte, pero igual de apartado, en la comunidad indígena de Arquía, donde está la etnia Gunadule, en zona rural del municipio de Unguía, Chocó, también están felices con la llegada de la luz.



Hilario Ramírez Quiñonez tiene 65 años y es el Cacique Mayor de la comunidad. Para él no solo se trata de poder utilizar el servicio, sino de que esté acorde con el territorio. “Mis abuelos nunca vieron la energía, pero hoy sus familias son beneficiarias de la energía del sol que no contamina. Esto nos ha cambiado la vida porque antes no escuchábamos vallenato sino solo los trinos de los pájaros”, dice al tiempo que, explica, la energía también les sirve para utilizar los computadores y hacer jugos de frutas con la licuadora.

En Córdoba, en la comunidad indígena de Ibudó Bosque, en el resguardo Dochama del municipio de San José de Uré, de la mano de la energía también llegaron las oportunidades.



Miguel Ángel Bailarín tiene la expectativa de crear su emprendimiento a partir de contar con este servicio.



“Estamos contentos, compramos una nevera que nos ayuda a congelar bolis y a enfriar gaseosas, a futuro quisiéramos poder conservar alimentos”, asegura.



Para Delio Suárez, el capitán indígena de la comunidad de la Ceiba, en la selva espesa del Guainía, la llegada de la luz da la posibilidad de nuevas dinámicas en su territorio pero, sobre todo, la opción del intercambio de saberes.



“Con el computador podemos conocer otras formas, al tiempo que podemos mostrarle al mundo cómo vivimos acá y toda nuestra ancestralidad y cuidado del territorio”, afirma el indígena.



El director del IPSE, Javier Campillo, señala que uno de los objetivos del instituto que lidera es el de llevar oportunidades de la mano de la energía.



“La energización de las Zonas No Interconectadas a través de FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable) es fundamental en el desarrollo de la ‘Transición Energética Justa’. Desde el IPSE, para este año 2023 tenemos más de 79.000 millones de pesos para desarrollar proyectos energéticos en estos territorios del país, con miras a potenciar sus capacidades”, apuntó Campillo.

