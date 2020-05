Ayudas para familias mineras afectadas por la pandemia

Archivo particular

Uno de los municipios mineros más afectados económicamente por cuenta de la pandemia es Muzo, la capital esmeraldera de Colombia.

Cientos de mineros quedaron sin recibir ingresos para su sustento económico ni suplir sus necesidades básicas. Pese a algunas ayudas y a que no se presentan infectados en el municipio, muchas familias no han podido obtener auxilios para palear la situación que están viviendo.



Debido a esto, la empresa australiana Colonial Gemstones, dedicada a exportar esmeraldas en Australia, concentrara ayudas para llevar más de 100 mercados a los trabajadores de esta zona.



Esta iniciativa nació del colombiano Mauro Carvajal, fundador de la empresa, quien hace 13 años dejó su país, y que hoy en día está posicionando las esmeraldas colombianas como una de las mejores piedras preciosas a la altura de los diamantes y las perlas en Australia.



Con esto, se busca ayudar a cerca de 100 familias mineras del sector esmeraldero, quienes se han visto afectadas por el cierre de las minas y la interrupción de las actividades en su industria a causa de la cuarentena declarada por el gobierno.



Estos recursos serán entregados por una delegación de cuatro representantes de Colonial Gemstones en Colombia, previamente autorizados por la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Muzo.



Por su parte, la Asociación Colombiana de Exportadores de Esmeraldas (Acodes) asegura que acompañará este tipo de iniciativas promovidas por el sector privado, dando apoyo logístico en eventos de ayuda humanitaria como los impulsados por Mauro Carvajal y su compañía.



“Me conmueve la situación por la que pasa mi gente -relata Mauro- Sin embargo, creo que las distancias no pueden ser impedimento para que los colombianos desde cualquier parte del planeta podamos tender una mano para quienes más lo necesitan, en especial a esos trabajadores que gracias a su labor nos han hecho brillar en otros lugares del mundo”.



Según la Federación Nacional de Esmeraldas (Fedesmeraldas), en el 2018, Colombia, que es reconocida en el mercado por la calidad de sus piedras preciosas, realizó exportaciones de esmeraldas por más de 142 millones de dólares, superando a Brasil y Zambia, sus principales competidores.