Empresarios y Gobierno firman Gran Pacto por la Seguridad Vial

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, titulado The High Toll of Traffic Injuries: Unacceptable and Preventable (La elevada cifra de lesionados por accidentes de tránsito: una realidad inaceptable y prevenible), si se lograra reducir el número de muertos y lesionados por accidentes de tránsito, el ingreso de los países de nivel bajo y mediano podría aumentar considerablemente en el largo plazo; poniendo en alto relieve la estrecha relación que existe entre pobreza y accidentalidad vial, ya que en línea con el organismo internacional, por cada actor que fallece también muere un integrante que deja de generar ingresos para su hogar.

En el caso particular de Colombia, según cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 2022 se registró un crecimiento del 13% en el número de fallecidos en las vías del país, con un total de 8.032 muertos, siendo la velocidad uno de los factores que más incide en la letalidad de este tipo de siniestros. Asimismo, en siete de cada diez casos está involucrada al menos una motocicleta, además, el segundo actor vial más afectado fue el peatón, con el 21% de las muertes en las vías.



En medio de este panorama se hace cada vez más necesario que los diferentes sectores de la sociedad aúnen esfuerzos para contribuir a frenar los índices de accidentalidad, lo que, entre otras cosas, contempla estrategias para concientizar sobre la responsabilidad que se debe tener a la hora de transitar en las vías, ya sea como peatón o conduciendo algún medio de transporte.

Compromiso colectivo por la seguridad vial

Y precisamente, la sensibilización sobre el comportamiento en las vías del país fue el eje principal del I Congreso Nacional de Seguridad Vial, que se llevó a cabo el pasado 25 de abril en la sede de Compensar de la Av. 68 en Bogotá. Se trató de una iniciativa liderada por el Comité Empresarial de Seguridad Vial - el cual reúne a más de 200 empresas de todo el territorio nacional- con el apoyo del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



El evento contó con la participación de expositores como Alberto Escobar, antropólogo y director del Departamento de Seguridad Vial del Automóvil Club de Chile; María Seguí, Exdirectora General de Tráfico de España y quien logró entre febrero de 2012 y julio de 2016 la tasa más alta de disminución de fallecidos en vías, y Henry Murrain, experto en cultura ciudadana y educación cívica.



También fueron invitadas cuatro empresas colombianas que compartieron sus casos de éxito en la implementación de estrategias para generar conciencia en torno a la seguridad vial. Estos cuatro ejemplos hacen parte del Comité Empresarial de Seguridad Vial, que desde hace siete años se dedica a la promoción de buenas prácticas en esta materia.



Asimismo, en el marco del evento, gobierno y empresarios del comité firmaron el Gran Pacto por la Seguridad Vial Empresarial, a través del cual se comprometieron a continuar aunando esfuerzos para contribuir a proteger a todos los actores viales, con énfasis en los trabajadores de las compañías, que en total suman más de 50.000 conductores de vehículos particulares, 82.000 de motocicletas y 88.000 usuarios de transporte urbano, bicicletas y peatones.

Compensar

Sello oro por buenas prácticas de seguridad vial

Entre las empresas firmantes del pacto, se encuentra Compensar, que fue presentada como uno de los cuatro casos de éxito dentro del Congreso, fruto de las acciones desarrolladas dentro de su estrategia “ManejeCBien”, orientada a fomentar el buen comportamiento en las vías en sus distintos públicos de interés, entre ellos sus más de 12.000 colaboradores.



“Por tercer año consecutivo hemos recibido el sello oro, que es la máxima distinción en buenas prácticas de seguridad vial otorgada por la Secretaría Distrital de Movilidad, todo esto por el desarrollo de nuestro plan estratégico de seguridad vial que tiene cinco pilares: institucional, vehículos seguros, usuarios seguros, infraestructura vial y atención a víctimas”, aseguró Rafael Ríos, Coordinador de Transporte en Compensar.



Siguiendo con Ríos, para poner en marcha las acciones del plan estratégico de seguridad vial, Compensar hizo una caracterización de los perfiles de todos sus colaboradores, de acuerdo con los medios de transporte que usan para trasladarse hacia sus lugares de trabajo.



“Estos datos nos permitieron focalizar nuestras actividades para ser mucho más asertivos en los resultados. Por ejemplo, considerando que el 13% usa motocicleta, desde el 2019 hemos venido trabajando fuertemente con esta población, desarrollando diplomados formativos y rodadas de sensibilización, además, conformamos un club de motociclistas que sirven de ejemplo en la vía y de multiplicadores de estas buenas prácticas”, explicó.



De igual manera, la organización ha involucrado en sus iniciativas a los conductores de los buses eléctricos que realizan las rutas circulares gratuitas entre sus sedes, igualmente, adelanta simulacros de atención a víctimas en los que han participado los proveedores de transporte y ha desarrollado diversos conversatorios en conjunto con el sector gobierno y empresas aliadas.



“En medio de la pandemia lanzamos una comunidad virtual de seguridad vial que hoy en día se mantiene y en la que interactúan más de 5.000 colaboradores. En esta plataforma alojamos contenido pedagógico sobre buenas prácticas para peatones, motociclistas, conductores y biciusuarios”, agregó el Coordinador de Transporte de Compensar.



Otra de las iniciativas que se destacan es el “Reto Kilovatio”, el cual consiste en medir qué tan bien conducen los conductores de la empresa a partir del consumo de energía de las baterías de los automotores, es decir, entre menos se acelere un vehículo también habrá menos uso de la batería, lo que indica que la conducción se ha hecho con prudencia y sin afán, protegiendo a todos los actores viales.



“A la fecha hemos impactado a más de 572.000 personas con nuestros diferentes programas de seguridad vial, haciendo énfasis principalmente en colaboradores y proveedores, para que se conviertan en multiplicadores de estas buenas prácticas con sus familias y la comunidad en general, contribuyendo así al bienestar colectivo”, concluyó Rafael Ríos, Coordinador de Transporte de Compensar.

Más información en: corporativo.compensar.com