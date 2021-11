Empresas fintech lideradas por mujeres, a participar en convocatoria

Mentorías con expertos internacionales, hasta 35.000 dólares y visibilización de sus proyectos son algunos de los beneficios que tendrán empresas fintech y de tecnología lideradas por mujeres. Inscripciones hasta el 23 de noviembre.



Solo el uno por ciento de las mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe tiene acceso a ángeles inversionistas, capital semilla y fondos de capital de riesgo. Mientras tanto, el 7 por ciento de los hombres sí puede acceder a estas tres fuentes de financiación, claves para que una idea empresarial se convierta en realidad, de acuerdo con un estudio realizado por el BID.



Este es solo uno de los datos que evidencian por qué es importante crear programas y herramientas específicamente para mujeres emprendedoras que impulsen el crecimiento de sus empresas.



Bajo esta idea y otros propósitos, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Mastercard crearon el Start Path Empodera, un programa de aceleración de cuatro meses de duración para mujeres visionarias, con iniciativa de innovar y pensar en grande y que lideren empresas de alto potencial en etapas tempranas en sectores de tecnología, inclusión financiera y tecnología para la expansión del comercio.



Start Path Empodera ya abrió su tercera edición, en la cual se puede concursar hasta el próximo 23 de noviembre, a través de www.startpathempodera.com, donde se encuentran los requisitos y el formulario para inscribirse. Antes de esto, las emprendedoras deben tener en cuenta estos mínimos requisitos:

• La empresa debe ser fundada por al menos una mujer, estar en etapa inicial y encontrarse en Colombia o en Perú.

• La empresa debe demostrar viabilidad financiera, factibilidad técnica y un modelo empresarial escalable.

• Su mercado objetivo debe ser amplio y con potencial de alto crecimiento en una de las siguientes áreas:

-Tecnologías financieras. Apalancando soluciones innovadoras que faciliten el acceso y el uso de servicios financieros.



- Inclusión financiera. Aumento en la alfabetización financiera digital y en el acceso de las personas a diferentes servicios financieros.



- Tecnología para la expansión del comercio. Soluciones para la digitalización y optimización en el proceso de compra y venta de bienes en cualquier sector.



Los emprendimientos seleccionados obtendrán hasta 35.000 dólares, mentorías con especialistas de primer nivel, ejecutivos de Mastercard y otros socios del programa; acceso a clientes potenciales, aliados y fuentes de financiación; herramientas y contenido para ayudar a escalar sus empresas, contacto con redes relevantes y especializadas, visibilidad y apoyo para levantar su capital, entre otros beneficios.



Se escogerán máximo 30 emprendimientos para que participen en una competencia de pitch, con base en una evaluación muy rigurosa de las aplicaciones recibidas. Vale recordar, que una competencia pitch es un formato de presentación de corta duración durante el cual, la participante debe convencer a un tercero de su idea o emprendimiento.



Luego, se escogerá hasta 10 finalistas para que participen en Start Path Empodera, el programa de escalamiento empresarial de compañías lideradas por mujeres.



Esta es la tercera edición que se hace del programa en Colombia y la primera en Perú. Para las dos iniciales se postularon 845 mujeres. De la primera, las 10 empresas ganadoras ya culminaron su proceso de aceleración a la medida y en la segunda versión, el jurado escogió seis emprendimientos que están siendo acelerados actualmente.



Una de las ganadoras de la primera edición fue Angélica Acosta, que lidera IncluirTech, una plataforma digital creada para hacer posible la entrega de préstamos a pequeños productores y empresarios agropecuarios de zonas rurales, quienes no podían acceder al sistema financiero y tenían que acudir a la figura del ‘gota a gota’ o a agiotistas.



“Las entidades financieras no los conocen por lo tanto no saben cómo evaluarlos. Así que desarrollamos una tecnología que permite calificarlos de manera adecuada.



Hemos demostrado que este grupo, marginado tradicionalmente, puede acceder a crédito y pagarlo de acuerdo con su actividad y con los ciclos productivos que realiza en sus parcelas”, explica Acosta. Gracias a este ‘puente digital’, se han gestionado 21.000 solicitudes de crédito y se han procesado más de 100 millones de dólares para empresarios rurales de Colombia y Centroamérica.



Y precisamente esto es esencial para participar en Start Path Empodera, que, además de tratarse de empresas lideradas por mujeres, busquen beneficiar a otras comunidades o grupos ‘no incluidos’ tradicionalmente en el mundo financiero.



Sandra Rubio DaCosta, de IMIX, es otra de las beneficiarias que vio crecer su negocio y sus conocimientos gracias a la convocatoria. Las dos empresarias reconocen los beneficios de haber participado, no solo porque les abrió puertas que de otra forma habría sido muy difícil acceder, sino por la red de emprendedoras que han ido formando.



Las dos invitan a las empresarias a inscribirse y, sobre todo, a creer en sus proyectos.





Masayo García, directora de relaciones gubernamentales de Mastercard.

Cinco preguntas a Masayo García, directora de relaciones gubernamentales de MasterCard



“Las decisiones de compra en el hogar las toman las mujeres, pero el sector financiero lo lideran los hombres”



1. ¿Por qué Start Path Empodera está dirigido solo a mujeres?

Según un estudio realizado por la firma de capital de riesgo First Round, las inversiones en “start-ups” que cuentan con al menos una mujer en el equipo fundador tuvieron un rendimiento 63% superior a las lideradas solo por hombres.



2. ¿Qué llama la atención sobre esta situación?

Es muy curioso que siendo las mujeres las que toman las decisiones de compra en los hogares, sean los hombres los que lo hacen en el sector financiero. Si las mujeres estuvieran en estos altos cargos, las empresas entenderían mucho más a las personas a las que les estás ofreciendo tus productos y servicios.



3. ¿Qué otros beneficios hay para las empresas y la sociedad en general de que haya más mujeres liderando empresas?

Las mujeres son más propensas a trabajar en lo social, a promover inclusión de personas que tradicionalmente no son incluidas. Al empoderar sus comercios y contratar más mujeres, el impacto es relevante en los ámbitos social y económico.



Adicionalmente, según un estudio de McKinsey Global Institute, avanzar en la equidad de la mujer puede añadir a la economía global entre 12 trillones y 28 trillones de dólares para 2025, lo que equivale a las economías de China y Estados Unidos juntas.



4. ¿Cómo se puede revertir la situación?

Hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde niñas, cambiar estereotipos que evitan que ellas se interesen en temas tecnológicos y financieros. Trabajar en autoconfianza puede cambiar las dinámicas del mercado, pues sentimos que debemos tener todos los frentes cubiertos y que no somos lo suficientemente buenas para lanzarnos a vender nuestros servicios a grandes clientes o potenciales inversionistas. Visibilizar y presentar como ‘modelo a seguir’ a las que ya están en juntas directivas y altos cargos para que inspiren a las demás. Promover cada vez más la participación laboral femenina. Ampliar la visión de los inversionistas hacia los proyectos e iniciativas femeninas.



5. ¿Les sorprendió la cantidad de emprendedoras que se han postulado?

En Colombia, solo el 30 por ciento son fundadoras o están en juntas directivas de empresas fintech. Aunque comparado con la región es alto, aún se ve el rezago. Nos sorprende la cantidad de mujeres que se han presentado. Esto muestra que hay un potencial grande de mujeres trabajando en esto; tenemos muchas oportunidades para ampliar su participación.



