En 2022 se han entregado un billón de pesos en subsidios

Luis Carlos Arango es el director general de Colsubsidio, él lidera el equipo de 18 mil trabajadores que hacen parte de una de las cajas de compensación más fuertes del país.



La entrega de subsidios es tan solo una de las acciones que realiza Colsubsidio para mejorar la calidad de vida de sus más de 1.500.000 afiliados, entre sus otros frentes está el de la construcción de 3.500 viviendas de interés social cada año.



Arango explicó cómo la caja de compensación ha evolucionado a través del tiempo para adecuarse a los nuevos contextos.



¿Cómo llega Colsubsidio a prestar la variedad de servicios que tiene hoy?



Eso antes no existía. La caja de compensación se encargaba de repartir el subsidio familiar y ya, pero Roberto Arias Pérez, en ese entonces, dijo que con esa misma plata podían prestarse servicios en especie y ahí fue donde nació la oferta en recreación, educación, turismo y salud, entre otros que ya tenemos. Eso fue iniciativa de las cajas, no nos lo impuso el Gobierno.



¿Y ahora cómo es la innovación?



Tenemos un equipo especializado en hacer investigación de innovación, parte de la Subdirección Estratégica de Planeación.



Es así que contamos logros como el de tener un hotel en los llanos que funciona ciento por ciento con energía solar; creamos escenarios de coworking llamados Concepta y Táctica, que resignifican las dinámicas laborales y el concepto de la reunión pasando a ser una red de productividad; nuestra construcción del Cubo en Bogotá, tiene una medalla en construcción sostenible y, más allá de la infraestructura, hemos creado espacios como el de la plataforma Xposible, que le apunta a la transformación empresarial y al reconocimiento de empresas que hacen negocios al tiempo que hacen el bien.



¿En materia de vivienda qué ha significado la Ciudadela Colsubsidio?

​

Son 13.400 hogares que tienen casa propia desde 1989, pero más allá de eso, hablamos de una ciudad dentro de la ciudad. Es decir, que el concepto de la ciudad a 15 minutos que ahora está cobrando tanto peso, nosotros la venimos desarrollando desde esa época.



No solo pasa ahí, en Soacha ya están viviendo 3.500 familias en la Ciudadela Colsubsidio Maipore, pero la proyección allí es la de 18.000 viviendas de interés social con supermercado, droguería, colegio, y, en este momento, la casa que era la finca la estamos remodelando para que sea la casa cultural, una especie de BLOC Colsubsidio.



¿Qué es un BLOC?

​

Un espacio de Bienestar Local Colsubsidio. Tenemos cinco en la ciudad, en Bosa, Ricaurte, el 20 de Julio, Plaza de las Américas y Suba. Son espacios modernos con actividades especiales para la familia y los niños en torno a la cultura, la música y la recreación.



Es una infraestructura de primera calidad que ha tenido muy buena acogida y ha sido cuidada y aprovechada. Más allá de las actividades, lo que buscamos es que los jóvenes de estos sectores puedan tener la posibilidad de aprovechar de manera sana y productiva su tiempo libre porque sabemos que así va a estar más lejos el vicio y el crimen.



Ustedes han hecho una apuesta importante en salud. Tienen siete clínicas especializadas y 50 centros médicos, además de droguerías en todo el país, ¿cómo reciben la posibilidad de la reforma en este sector?



Somos una de las redes de salud más grandes de Colombia. En plena pandemia inauguramos la Clínica Oncológica 127, que desarrollamos con la asesoría del Dana-Farber Cancer Institute para prestarles la mejor atención a los pacientes de cáncer. Además, adecuamos 52 droguerías Colsubsidio y 13 servicios farmacéuticos para que personas con discapacidad puedan acceder más fácil a sus servicios.



Sumado a esto, en nuestra Clínica Infantil se ha logrado, con el Programa de Uso Racional de Antibióticos -PROA-, reducir y mejorar el uso de antibióticos, una de las causas de alarma de la Organización Mundial de la Salud -OMS- para los próximos años. Nuestro trabajo en salud es serio por eso estamos dispuestos a trabajar de la mano del nuevo gobierno, con la expectativa de que nuestra voz sea escuchada para llevar a la realidad propuestas de cambio porque sabemos que hay cosas que se deben mejorar, pero una cosa es transformar y otra eliminar, y en la primera estamos dispuestos a apoyar lo que haga falta.



¿Cómo reciben la llegada de Luis Guillermo Pérez, nuevo superintendente de Subsidio Familiar?



Somos una de las cajas de compensación más importantes, tenemos más de 1’500.000 afiliados, nuestros ingresos este año ascendieron a 6 billones de pesos y entregamos subsidios por cerca de un billón de pesos, tenemos una inversión de cerca de 290.000 millones de pesos en general; y un poco más de 320.000 millones de pesos en inversiones de vivienda, con 20 proyectos en ejecución, algunos directos y otros con terceros, estamos hablando de que cada año construimos 3.500 viviendas de interés social. Acá las puertas siempre han estado abiertas a la supervisión, nos hacen una visita anual.



¿Cómo definiría el propósito de estos 65 años?



Hemos innovado y desarrollado distintas estrategias y acciones para cerrar las brechas sociales de Colombia, siempre apuntándole a nivelar por lo alto, a que el de abajo suba y sea parte de la clase media. Estamos orgullosos y dispuestos a trabajar con las nuevas orientaciones del Gobierno, siempre a favor de los colombianos.