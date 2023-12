En el 2023 Colsubsidio entregó más de un billón de pesos en subsidios

Archivo Particular

El cierre de brechas sociales es una de las principales tareas que tiene Colombia, un país calificado como uno de los más desiguales del mundo.



En este objetivo, la labor de las cajas de compensación familiar, ha sido determinante.

Aunque el subsidio familiar se creó en el país mediante el Decreto 118 de 1957, su evolución normativa ha llevado a que, hoy por hoy, se hayan ampliado los beneficios de los que gozan los trabajadores en Colombia.



Es así que, en materia de educación, vivienda, salud y recreación, Colsubsidio ha sido pionera entre las cajas de compensación familiar.



Al finalizar el 2023, esta organización entregó 1.1 billones de pesos en subsidios a las familias colombianas.



A la trayectoria de esta caja de compensación, con más de 66 años de experiencia, se le suma su capacidad de innovación, que le ha permitido adaptarse a las nuevas necesidades de los colombianos.



Un ejemplo de esto es su apuesta por entregar servicios de acompañamiento y fortalecimiento empresarial, con el fin de que las empresas afiliadas mejoren su productividad, lo que al final se traduce en mayor empleo y desarrollo para el país.



Y esto lo logran a través de productos y servicios en los que las empresas, especialmente pequeñas y medianas, pueden recibir capacitaciones según sus necesidades, formación para la creación o perfeccionamiento de los modelos de negocio, hasta la ayuda para la consecución del talento humano.



Las estrategias de fortalecimiento empresarial, que buscan consolidar el tejido empresarial, se sumaron a las apuestas sociales, para que Colsubsidio fuera reconocida, en agosto de este año, como la caja de compensación familiar más innovadora del país.



De otro lado, como empresa ocupó la posición número 11 en el Ranking de Innovación Empresarial de la Asociación Nacional de Industriales ANDI.



“En Colsubsidio hemos dedicado 66 años a contribuir e implementar acciones de política social que han impactado positivamente en el bienestar de los colombianos. Hemos desarrollado capacidades organizativas que nos permiten cumplir con nuestro propósito de generar oportunidades para el cierre de brechas sociales. Los buenos resultados del 2023 se traducen en que acompañamos a los trabajadores y sus familias a alcanzar sus metas”, indicó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.







Los buenos resultados se refieren a que la caja de compensación ya cuenta con más de 98.000 empleadores afiliados, más de 676.000 personas fueron beneficiadas con subsidio monetario alcanzando un monto total de 400.000 millones de pesos, a más de 22.000 familias se les asignaron subsidios de vivienda por 660.000 millones de pesos. Se entregaron 184.000 bonos lonchera a niños y niñas menores de 6 años y se otorgaron más de 246.000 subsidios escolares, totalizando 45.000 millones de pesos; además de que fueron entregados más de 23.000 subsidios al desempleo para personas cesantes.

Detrás de las cifras

Luis Fontecha, es uno de los beneficiarios del subsidio al desempleo. Tiene 57 años y siempre ha trabajado como administrador de restaurantes, pero en su última experiencia completó 12 años y al ver que no tenía posibilidades de promoción dentro de la empresa, decidió dar un paso al costado para probar de manera independiente, desde finales de abril de este año.



“Las cosas no salieron como esperaba y yo debo seguir cumpliendo con mis responsabilidades”, explica Luis. Él también cuenta que, además del arriendo y otras cuentas, a él se le presentó una situación médica que incrementó los gastos.

“Conseguí el subsidio a mitad de año y me ha ayudado bastante. Tuve que recurrir a los ahorros, pero luego el subsidio fue de gran ayuda”, dice Luis.



Para él, además del apoyo económico, ha sido determinante que este beneficio también le cubra una parte médica y siga dando los aportes a su pensión porque, según explica, “a esta edad no es una opción el dejar de cotizar”.



Desde hace unos meses, Luis está en búsqueda de empleo y, para esto, ha acudido a las agencias de empleo de Colsubsidio. “Sigo buscando porque hay que salir adelante”, dice.

De otro lado está Sandra Patricia Sánchez Valbuena, una guarda de seguridad que vive en Cajicá y cada vez está más cerca de cumplir el sueño de tener casa propia.



“Fue muy fácil adquirir el subsidio de vivienda, el personal muy eficiente con la información y yo estoy muy agradecida por eso”, cuenta Sandra.



Ella está a la espera de un crédito hipotecario para poder utilizar el subsidio y tener al fin su vivienda.



Apuestas por la sostenibilidad

El tradicional parque acuático y de conservación Piscilago se ha ido convirtiendo, en los últimos años, en un referente a nivel nacional.



Es así que, junto al Instituto Von Humboldt, se sigue llevando a cabo la recuperación del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más vulnerables y a su vez trascendentales en la geografía del país.



De las 83 hectáreas del parque, 38 están destinadas para la conservación del bosque seco tropical. Pero el proyecto también incluye un Centro de Salud Animal, destinado a la investigación y atención de animales que previamente estaban en posesión ilegal, además de acciones para la reproducción de distintas especies.



En Piscilago, donde generaciones y generaciones de colombianos disfrutan de sus piscinas y escenarios recreativos, ahora también hay un laboratorio de vida que cuenta con profesionales al servicios del bosque y de las especies a preservar.



Para este 2023, este parque acuático y de conservación, recibió a más de 800.000 visitantes, siendo uno de los 10 parques de este tipo más visitados en América Latina, entregando recreación de calidad a todos los colombianos.



Sumado a esto, en términos de sostenibilidad, Colsubsidio continúa implementando medidas ambientales, como el uso de energía solar, gestión de residuos y restauración ecológica de todas sus sedes y hoteles.



El Chicalá con alimentación de talla mundial

Este año, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) destacó al Colegio Colsubsidio Chicalá, ubicado en la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá, con la máxima certificación por su servicio de alimentos y bebidas.



Sumado a esto, la red de colegios Colsubsidio cuenta con la acreditación Cognia, que certifica la educación de alta calidad a nivel internacional.

Quinta versión de Xposible Colsubsidio

Este 2023 se realizó la quinta versión de Xposible, el evento anual con el que Colsubsidio reconoce los esfuerzos de las empresas en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica, incorporándolas en una red de colaboración para potenciar sus iniciativas y servir como modelo inspirador para otras organizaciones.



Cinco años después de haber creado Xposible, ya se han postulado más de 800 proyectos de diferentes empresas.

