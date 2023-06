En foro destacan a Huila como ejemplo en desarrollo productivo

En el marco del foro: ‘Modelo de desarrollo productivo territorial’, realizado en Neiva, capital del Huila, una de las principales conclusiones del encuentro fue que este departamento se ha convertido en un ejemplo nacional e incluso internacional en cuanto al ordenamiento territorial en pro del desarrollo productivo. De hecho, el Huila es un departamento que se ha consolidado por su gran potencial en el sector agropecuario y por el ordenamiento que viene haciendo en el territorio. Puede ver el foro en este link

Precisamente, Marco Llinás, director de la división de desarrollo productivo y empresarial de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), destacó el trabajo que se viene haciendo en el departamento. “En el Huila se vienen trabajando mesas sectoriales sobre diversas apuestas productivas que tiene el territorio. Queremos que ese trabajo se replique no solo en el resto de Colombia sino en Latinoamérica y el Caribe”, aseguró Llinás y agregó: “solo en la medida que haya ese trabajo de desarrollo productivo desde el nivel local es que vamos a mover la aguja de la productividad y lograr mayores niveles de prosperidad”.



Este trabajo al que hace referencia Llinás es el modelo de desarrollo productivo territorial que viene adelantando la Gobernación del Huila en el departamento. “Yo creo que la esencia del desarrollo económico está en el desarrollo productivo del territorio. No hay nada más social que la gente tenga la oportunidad de crear ingresos y riqueza, porque a veces lo social se confunde con el asistencialismo que, a mi juicio, destruye la sociedad”, aclaró el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, durante su intervención en el foro.



Para Dussán el secreto para que el modelo sea exitoso a largo plazo está en lograr un liderazgo colectivo, porque “si esto no se hace entre todos no funciona”, resalta. Este liderazgo colectivo involucra a todos los sectores agropecuarios, asociaciones campesinas, gremios, sector de la educación, etc. “Independientemente de quién gobierna, todo este ejercicio deja concreta la visión del Huila al 2050 porque es el resultado de una construcción colectiva de ordenamiento territorial dependiendo de la vocación de los territorios”, añade el gobernador.



De igual modo, Darío Restrepo, director de la Misión de descentralización, también destacó el modelo que se viene desarrollando en el Huila. “El desarrollo económico territorial es una agenda pendiente, se requiere de una reforma tributaria territorial que fortalezca la fiscalidad de los municipios y de los departamentos para que emprendan políticas ligadas al desarrollo económico territorial”, explicó Restrepo.



A su turno, Llinás también hizo un llamado a los gobiernos locales y nacionales para ser muy estratégicos con los esfuerzos y recursos y dónde los están invirtiendo. “En Colombia hay grandes oportunidades de escalar los esfuerzos, estamos orgullosos de lo que Colombia ha avanzado en programas como el extensionismo tecnológico y la forma en la que acompañan a las empresas a mejorar la productividad”. Además, destacó la importancia de articular las diferentes fuentes de financiación, “no solo el gobierno nacional o local tendrá que hacer un esfuerzo, también las universidades, el sector privado, las agencias en ciencia tecnología e innovación para así lograr agendas de desarrollo productivo profundas”.



El agro es el tercer sector económico a nivel mundial



Durante el segundo panel, Luis Alberto Villegas, viceministro de agricultura, dio un panorama sobre la importancia del sector agropecuario, no solo a nivel nacional, sino mundial. Según Villegas, para garantizar la supervivencia de los próximos 10.000 millones de habitantes que habrá en el mundo, la FAO asegura que se debe aumentar en un 70 por ciento las nuevas áreas agrícolas.



“El sector agropecuario es el tercer sector económico a nivel mundial con 3,7 trillones de dólares, ocupa el 33 por ciento de toda la mano de obra mundial, y de esa mano de obra el 48 por ciento son mujeres. El impacto económico y social no tiene comparación frente a otro sector; sin embargo, el 70 por ciento de la pobreza mundial es pobreza rural con más de 2.000 millones de personas pobres, por lo que el reto frente a la pobreza está en el agro”, explicó Villegas, y recomienda que las políticas públicas se orienten a fortalecer el agro.



Así mismo, resaltó el ordenamiento productivo que se viene haciendo en el Huila. “Ya tienen un impacto muy grande, porque yan han adelantado el ordenamiento de productos como el maíz, la ganadería, el arroz, el cacao, la panela, el aguacate, el café y la piscicultura que son muy importantes para la economía agrícola”.



Felipe Fonseca, director de la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria), destacó la importancia de la frontera agrícola, “es muy importante la evaluación de tierras para identificar qué zonas son aptas por sus características para desarrollar ciertos productos”.



En esa misma línea, Dilberto Trujillo, secretario de agricultura del Huila, resaltó que ese ordenamiento les permite decirles a los productores que “lo que siembran lo hacen por la vocación del territorio y porque tienen las condiciones de producirlo, también se les garantiza que tienen un mercado para lograr una comercialización exitosa”.



Carlos Armando Uribe, director de asuntos gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros, aseguró que todo el desarrollo productivo del departamento se refleja en cifras como estas: “el Huila es el primer productor de café en el país con el 18 por ciento de la producción nacional, además la calidad del café del Huila es muy valorada a nivel internacional. El sector caficultor genera 960.00 empleos en el país y 100.00 en el Huila”.



Uribe añadió que de los 548.00 productores de café que hay en el país, 84.000 están en el Huila. Y de las 848.000 hectáreas para su producción, 145.000 se encuentran en el Huila. Pero, sobre todo, resaltó: “es una actividad que aporta paz y esperanza. El café de Colombia se conoce en el mundo por su calidad y simboliza las manos laboriosas y transparentes”.



De la mano con el turismo



Finalmente, en el tercer panel se ahondó en que el turismo del departamento va ligado con el sector agropecuario, por lo que le apuestan al turismo de naturaleza y al agroturismo.



“El cambio climático ha hecho que los ciudadanos aprecien mucho más la biodiversidad y los recursos naturales y ese tema del agroturismo es muy importante”, dijo Fernando Estupiñán, gerente de planeación y proyectos de Fontur.



Para Óscar Trujillo, director de la oficina de productividad del departamento, promover el turismo de naturaleza y todas sus variantes (agroturismo, turismo rural, aviturismo, etc.) debe hacerse de manera articulada con el modelo de desarrollo productivo, “de esta manera se genera una dinámica a través de diferentes apuestas y al conectarlo con otros sectores”, señala.



Ana María Veloza, directora de análisis sectorial y promoción del Ministerio del Turismo, reveló que las cifras de visitantes internacionales al Huila “se han incrementado”, consolidando la oferta turística del departamento. Además, al ajustarse al registro nacional del turismo les permite “ubicarse en el mapa y que la gente sepa dónde están los prestadores turísticos del departamento”.



Albeiro Castro, consultor de turismo, dijo que el Huila tiene una oportunidad “muy rica en oferta natural y en turismo sostenible”, el cual debe partir con la formación de talento humano, tema que han abordado las instituciones de educación superior del Huila. “En el agroturismo se destaca la ruta mágica de café que involucra a 15 municipios”.



Más Contenido. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Gobernación del Huila.