“En los próximos meses se podría perder un millón más de empleos”

El Dane reveló este viernes que para el mes de abril la tasa de desempleo alcanzó el 19,8%, lo que significa que uno de cada cinco colombianos, que está buscando empleo, no lo encuentra y que más de un millón y medio de empleos se han perdido por la pandemia.



(Desempleo de 19,8% en abril es el más alto desde el 2001).

“Es preocupante que tengamos estas cifras para el mes de abril, con tan solo un mes de cuarentena, cuando todavía muchas empresas están tratando de mantener sus empleados y luchando para evitar cerrar definitivamente”, señala Fernando Bustos, director de la firma Bustos y Cía. Consultores y experto en procesos de insolvencia y recuperación empresarial.



('Datos de empleo para abril hablan de una catástrofe económica').



Un estudio de Fenalco, publicado la primera semana de mayo, reveló que el 38% de los comerciantes estaba pensando cerrar, lo que contribuiría a aumentar estos ya catastróficos indicadores durante los meses que vienen.



Es evidente que las medidas tomadas por el gobierno como prohibir los despidos sin autorización, las líneas de crédito que no llegan a los empresarios y los tímidos alivios a las nóminas, no han surtido efectos en la protección del empleo.



Para Bustos, “este indicador debe encender todas las alarmas, ya que el rebote de la economía, es decir, el crecimiento positivo esperado después de la contracción que se avecina, dependerá en buena medida de la cantidad de empresas y de empleos que se logren salvar: la pérdida de empleos reduce la demanda de bienes y servicios, haciendo más lento y tortuoso el camino a la recuperación. Hay que proteger las empresas para salvar los empleos si queremos crecer el año entrante”.



Según el experto, la situación podría ser aún más grave de lo que se muestra, ya que la cifra revelada por el Dane podría estar subestimada por razones técnicas debido a que el indicador “tasa de desempleo” muestra la cantidad de personas buscando empleo y que no lo consiguen; pero es posible que muchos de los encuestados hayan manifestado no estar buscando empleo, por estar en aislamiento y no poder salir a buscarlo.



Bustos afirma que Colombia cuenta con mecanismos extraordinarios, novedosos y eficaces de salvamento empresarial, que permiten preservar empresas y de esta forma proteger los empleos, pero desafortunadamente, muchos empresarios no las conocen, o no se acogen por los mitos y la desinformación al respecto: “Los empresarios deben saber que los procesos de insolvencia y recuperación empresarial son un alivio, una ayuda; son herramientas poderosísimas para proteger la empresa en dificultades y sacarla de la crisis. Cada vez más empresas y comercios anuncian que tendrán que cerrar, ignorando que con el inicio del proceso de reorganización congelan todas sus deudas, y ya sin esa carga siguen trabajando, continúan desarrollando su objeto social, siguen contratando y vendiendo, y haciendo sus negocios, conservando plenamente la administración, lo que les permite recuperarse. Las empresas que opten por estos mecanismos podrán hibernar y salir adelante”



¿QUÉ NOS ESPERA?



“Hace solo dos semanas las empresas denunciaban que los créditos anunciados para aliviar las nóminas no les estaban llegando, y hoy, tenemos la tasa de desempleo más alta de los últimos 20 años, que seguramente seguirá aumentando y podría llegar a un nivel sin precedentes. Todo dependerá de las medidas que tome el gobierno dirigidas a conservar empleos, pero también de la difusión y el buen uso de los mecanismos de salvamento empresarial. Es posible que en los próximos meses se pierda otro millón de empleos y que la tasa de desempleo se acerque al 24%, lo que sería catastrófico para la economía y para la recuperación esperada”, afirmó Bustos.



La protección de las empresas afectadas económicamente es clave para conservar los puestos de trabajo. Con los procedimientos de recuperación empresarial ya existentes, entre los que está el tradicional de la Ley 1116 de 2006, más los nuevos creados dentro de la emergencia económica mediante, Colombia cuenta con cinco mecanismos distintos de recuperación empresarial. El experto en recuperación empresarial explicó: “El Decreto 560 es tal vez la medida más importante y democrática que ha tomado el gobierno para salvar empleos y empresas, ya que introduce facilidades de acceso a los procedimientos de recuperación empresarial, estímulos a la financiación, alivios tributarios y posibilidades sin precedentes como descarga de pasivos en casos especiales, facilidades en las negociaciones, además de congelar todo el pasivo de la empresa. Lo más importante ahora es que los empresarios conozcan las diferentes alternativas y se asesoren bien para seleccionar el procedimiento adecuado. Con tantas herramientas eficaces, ninguna empresa viable debería perderse por esta crisis temporal”.