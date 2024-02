Enel X apalanca la movilidad eléctrica en las ciudades

Esta línea de negocio de Enel tiene como propósito apostar por la transición energética del país, a través de soluciones que habiliten y promuevan el uso de la energía eléctrica de fuentes limpias.

Con la movilidad eléctrica, la verdadera movilidad cero emisiones, se han adelantado acciones encaminadas en fortalecer la infraestructura, mediante la instalación de electroterminales y cargadores eléctricos en el país que permiten la recarga transparente, segura y rápida.



De esta manera, se están construyendo las condiciones óptimas para alcanzar un objetivo nacional: que para 2025 todos los vehículos nuevos de transporte público sean eléctricos. También se apunta a que Colombia disminuya, para 2030, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51%.



A la fecha, Enel X ha instalado más de 100 cargadores públicos, ubicados en estaciones de recarga o electrolineras, centros comerciales, clubes, supermercados, entre otros, y cerca de 3.500 equipos en hogares y empresas del país.



Por ejemplo, en colaboración con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Operadora Distrital de Transporte ‘La Rolita’, Enel X le ha entregado a Bogotá hasta el momento cuatro estaciones de carga rápida publica y dos puntos adicionales están en construcción que completarán la primera red de recarga publica rápida para carros eléctricos, en Latinoamérica.



Las estaciones cuentan con tres tipos de cargadores que permiten cubrir las diferentes necesidades de los usuarios, incluyendo el conector americano CCS1, el europeo CCS2 y el chino GBT, para un total de 15 dispositivos instalados. Estos cargadores son de última tecnología y proporcionan entre 60 y 100 kWh.



Las estaciones de carga que ya están en funcionamiento se encuentran ubicadas en:

- Alhambra. Calle 114A # 45-78 (entregada en diciembre 28 de 2023).

- Calle 96. Calle 96 # 10 – 02 (entregada en enero de 2024).

- Modelia. Carrera 75 # 23 F – 27 (entregada en enero de 2024).

- Nicolás de Federmán. Calle 58 A BIS # 37 – 28 (entregada en enero de 2024)



Próximamente estarán disponibles las estaciones en el Terminal de Transporte (diagonal 23 NO 69 A – 2) y San Andresito Calle 38 (calle 9 No. 37 – 44).



En movilidad eléctrica masiva para buses, Enel X ha dispuesto seis electroterminales en Bogotá, que proveen energía a un total de 878 buses eléctricos, de los cuales 401 fueron provisionados por la compañía, gracias a 412 cargadores de carga rápida (150 kW)



Como resultado, Enel X ofrece diversos modelos ‘end to end’ con soluciones que van desde alianzas con marcas importadoras de vehículos eléctricos y compañías de apalancamiento financiero, la inclusión de tecnologías eficientes y los servicios para las ciudades inteligentes, hasta la infraestructura de recarga para transporte particular, empresarial y masivo.



Beneficios de la movilidad eléctrica 100% cero emisiones

- El costo de la energía eléctrica como es menor comparado con el precio de los combustibles fósiles. Además de generar cero emisiones de gases y material particulado, también reducen la contaminación auditiva.



- Los vehículos eléctricos tienen costos de mantenimiento más bajos en comparación con los modelos tradicionales a combustión, debido a que su tasa de falla es menor y cuentan con menos piezas móviles.



- Las empresas o ciudades que opten por sistemas de transporte eléctrico podrán posicionarse en sus mercados como más responsables y sostenibles con el medio ambiente, al tiempo que apalancan el desarrollo de la tecnología e innovación.



- Finalmente, las exenciones tributarias y no tributarias que aplican a los vehículos eléctricos, que no son cobijados por la medida de ‘Pico y placa’ y poder acceder gratuitamente por 60 minutos a las zonas de parqueo en la capital dispuestas por la Alcaldía, los convierten en una gran oportunidad para sus usuarios.



Portafolio de productos y servicios

- Venta e instalación de cargadores a clientes residenciales, empresariales y de Gobierno según sus necesidades particulares.



- Soluciones integrales para el suministro de equipos, ejecución de obras eléctricas y civiles para las instalaciones de estaciones de recarga, y operación, mantenimiento y gestión de los cargadores.



Enel X también proporciona facturación, cobro y recaudo de las unidades de carga vehicular con ayuda de su ‘software’ de gestión.



- ‘Charging as a Service’ (CaaS), solución de recarga sin una inversión de capital inicial donde el cliente, con más de 5 Vehículos eléctricos, paga únicamente por el servicio de recarga. Así, las empresas pueden centrarse en sus operaciones principales sin preocuparse por los costos y la gestión de sus flotas.



- ‘Set & Charge’, mediante el cual Enel X suministra los cargadores mientras que los establecimientos comerciales ofrecen el espacio y la capacidad eléctrica, disponible en ciertos horarios.



Así, los clientes comerciales de Enel X no solo perciben ingresos adicionales, sino que también obtienen posicionamiento y fidelidad al ser percibidos por sus consumidores como marcas responsables con el medio ambiente. Ideal para hoteles, restaurantes, centros comerciales, universidades y hospitales.



Para más información puede ingresar a https://www.enelx.com/co/es