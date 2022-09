Energía solar en el país, clave para lograr carbono neutro

Más de 100 mil hogares en Colombia cuentan con el servicio de energía fotovoltaica con tecnología Huawei. Digital Power es la iniciativa de esta empresa para contribuir a la transición energética del país y así hacerlo más sostenible. Johann Heyl, director regional de soluciones solares le contó a Portafolio cómo han logrado ser líderes en este mercado y sus proyecciones.



¿Cuánto tiempo lleva la apuesta de Huawei en Colombia por la transición energética?



El segmento de Huawei Digital Power se creó a finales del año pasado. Su principal objetivo es el de lograr el concepto carbono neutral, atendiendo a un objetivo mundial por la sostenibilidad del ambiente. Establecemos este nuevo segmento con áreas que ya tienen plena experiencia en el mercado colombiano, por ejemplo, la opción de Data Center, que permite la sustentabilidad con el medio ambiente, y otros segmentos que tienen que ver con el área específica de las soluciones solares, donde ya tenemos una cuota importante en Colombia.



Para usted, ¿qué es lo más destacado de esta iniciativa?



En el segmento de energía fotovoltaica es donde tenemos la penetración más alta en Colombia; más del 55 por ciento de estas instalaciones tienen tecnología Huawei.

Esto abre un abanico nuevo, no solamente por entrar al mercado, sino también por la versatilidad que tenemos de dar soluciones que van desde energía solar residencial, hasta directamente en plantas que pueden abarcar grandes extensiones de área.



¿Esto en qué se traduce?



En Colombia ya tenemos instalados más de 570 megawatts y esperamos crecer mucho más en el corto plazo. Nuestro objetivo es llegar, de acá a seis meses, a un gigawatt. Pero ya tenemos más del 55 por ciento en el mercado colombiano de instalaciones fotovoltaicas, lo que nos hace ser los líderes del país en este segmento en particular.



¿Cuántas viviendas son estos megawatts?



Es el equivalente a 100 mil hogares de Colombia ubicados en distintos puntos del territorio porque nuestras soluciones son muy versátiles. Tenemos muchos casos de éxito y nosotros valoramos todo tipo de solución.



¿Cómo pasa Huawei de los dispositivos móviles a este tipo de apuestas?



Somos conocidos en los dispositivos móviles, pero la verdad es que en el último tiempo ha habido un compromiso bastante importante en el mundo en general, de lograr este objetivo de carbono neutral, lograr soluciones limpias y verdes a todo nivel. Ahí es donde Digital Power quiere entrar, porque no se trata solamente de tener soluciones que permitan abastecer una necesidad, sino que estas soluciones deben ser limpias y sustentables.



¿Cómo funciona el proceso de instalación?



Tenemos un trabajo estricto y amplio con diferentes entes. Somos una empresa proveedora de insumos y equipamientos, pero de la mano con los entes gubernamentales y reguladores establecemos las mejores estrategias y metas de implementación de este tipo de soluciones. También trabajamos de la mano de los distribuidores. Tenemos todo un ecosistema que nos permite llevar a cabo todo este proceso.



¿Y cómo se va desde la investigación que realizan hasta que alguien encienda la luz en su casa gracias a la energía limpia del sol?



Tenemos un amplio portafolio de soluciones. Hacemos nuestra propia investigación de cómo aplicarlo correctamente, luego, a través de nuestro distribuidor hacemos la venta formal del equipamiento y es de esa manera que llegamos con nuestra tecnología a cada una de las instalaciones.



¿Por qué el interés particular de instalar este tipo de soluciones en Colombia?



Este es un país que le apuesta al cuidado del ambiente porque tiene una amplia biodiversidad, esta es una solución que se va complementando a este objetivo. Además, estamos observando los precios de la energía que existen actualmente en Colombia porque existe bastante dispersión entre Bogotá y las latitudes más extremas, ese es un tema que también queremos, que los clientes se vuelvan más autosustentables energéticamente hablando, que no dependan tanto de la red central y puedan abastecerse con esta energía limpia.



¿Qué viene para el futuro?



Queremos promover soluciones de almacenamiento de energía, justamente para lograr el objetivo que esa energía limpia esté disponible en todo momento y no solamente de día. Para esto estamos buscando tener instancias de conversación con diferentes entes en el país para fomentar este tipo de solución, existe mucho interés y eso lo debemos transformar en acciones concretas que permitan establecer este tipo de soluciones a mediano y largo plazo.



¿Qué necesita Colombia para cumplir con el objetivo de carbono cero?



Se necesita un mapa y un plan claro que permita mancomunar esfuerzos, por ejemplo, establecer una fecha límite de cuándo quiere ser Colombia carbono neutral y cuándo seremos capaces de eliminar las fuentes contaminantes. Eso se debe diagnosticar y diagramar y luego de eso efectuar las acciones para cumplirlo, se trata de un trabajo en conjunto.



¿Qué actores se convocan en ese trabajo?



Debe haber aporte de todos, de la banca para el tema de créditos y la inversión, de diferentes agentes de investigación, las universidades, entes de regulación. Aquí debe haber una gran mesa de conversación entre todas las partes para llevar a cabo este plan ambicioso. Tenemos toda la oportunidad de ser ambiciosos porque la tecnología está dada para eso.



¿Cuándo podría ser Colombia carbono cero?



El país tiene la capacidad para cumplir con la meta mundial, que es el año 2050, establecido en otras latitudes. Se puede llevar adelante, lo más importante es ser ambiciosos y querer hacer las cosas. Para esto no debe haber miedo en invertir en este tipo de solución porque si comparamos con fuentes convencionales se pueden lograr ahorros interesantes y además contribuir al propósito de carbono cero. Entre todos los actores podemos llegar a la mejor estrategia para poder llevarlo a cabo y Huawei está dispuesto a ser una voz líder en ese diálogo.