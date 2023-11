Esta es la categoría ‘Hall of Fame’

De acuerdo con Luis Dachiardi, gerente de Marketing en Lloreda Camacho & Co., ‘The Legal 500’ es uno de los directorios más reputados globalmente y durante más de 30 años ha evaluado la capacidad que tienen las firmas de abogados a nivel mundial, destacando a los que ofrecen una asesoría innovadora.



Asimismo, revela que este directorio utiliza la retroalimentación de 300.000 clientes, informes por práctica de cada una de las firmas y entrevistas con abogados líderes

para determinar las posiciones.

“Una novedad es la inclusión de la categoría ‘Hall of Fame’ para reconocer a los mejores abogados del país en cada una de las prácticas. Por otro lado, ‘The Legal 500’, este año incluye descripciones más detalladas de las transacciones y casos trabajados por cada firma, así como testimonios de la experiencia de servicio de los abogados”, afirma

Dachiardi.



Así, en esta edición del ‘ranking’, en el denominado ‘Hall of Fame’ (salón de la fama), en la categoría de 'Banca y finanzas' fueron destacados por su trayectoria y conocimientos los abogados Carlos Fradique, socio director de Brigard Urrutia –con 30 años de experiencia profesional–, y Mariana Posse, socia fundadora de Posse Herrera Ruiz, quien dirige el departamento de Derecho Financiero y Mercado de Capitales.



En lo más alto de esta nueva sección también aparecieron otros reconocidos juristas como Claudia Barrero, socia en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y especialista en derecho corporativo y finanzas (‘Mercado de capitales’); Alfonso Miranda, socio del área de Competencia de Esguerra Asesores Jurídicos y uno de los mejores abogados en derecho de la competencia en Colombia (‘Competencia y defensa de la competencia)’.



También fueron reconocidos: Martín Acero, experto en Derecho Mercantil, Fiscal y Comercio Internacional y Clientes Privados y Derecho de Familia, y socio director en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Jaime Herrera, socio fundador de Posse Herrera Ruiz y director del Departamento Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones, y Sergio Michelsen Jaramillo, socio en Brigard Urrutia (Corporativo y M&A).

Energía y recursos naturales, medioambiente, trabajo y empleo, entre otras categorías

Por el lado de ‘Energía y recursos naturales’ se destacaron Brigard Urrutia, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Posse Herrera Ruiz y Sanclemente Fernández Abogados S.A.; en la banda dos aparecen Baker McKenzie S.A.S., CMS Rodríguez-Azuero, Dentons Cárdenas & Cárdenas, Gómez-Pinzón Abogados (GPA) y Holland & Knight; y en la tres Angulo Martínez & Abogados, Arrieta Mantilla & Asociados, Cuatrecasas, DLA Piper Martínez Beltrán, Estudio Legal Hernández y Lloreda Camacho & Co.



El 'tier' uno de otras categorías también fue ocupado por Gómez - Pinzón Abogados

(GPA), Holland & Knight y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría en ‘Medioambiente’;

Brigard Urrutia, DAC Beachcroft Colombia, Kennedys y Salazar Pardo & Jaramillo Abogados en ‘Seguro’; Brigard Castro, Cavelier, Lloreda Camacho & Co. y OlarteMoure en ‘Propiedad intelectual’; y Araújo Ibarra e Ibarra Abogados Rimon Law en ‘Comercio internacional y aduanas.



Asimismo, Álvarez, Liévano, Laserna S.A.S, Baker McKenzie S.A.S., Godoy Córdoba miembro de Littler Global y López & Asociados Abogados en ‘Trabajo y empleo’; Cavelier, Lloreda Camacho & Co. y OlarteMoure en ‘Ciencias biológicas’; Arrieta Mantilla & Asociados, Brigard Urrutia, Durán & Osorio Abogados Asociados y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría en la categoría de ‘Proyectos’; Arrieta Mantilla & Asociados, Brigard Urrutia, Durán & Osorio Abogados Asociados y Esguerra Asesores Jurídicos en ‘Derecho público’; mientras que en ‘Bien inmueble’ en la banda uno solo está Pinilla González & Prieto Abogados.



Para el caso de ‘Impuesto’ ese primer nivel fue para las firmas Baker McKenzie S.A.S., Brigard Urrutia, Gómez-Pinzón Abogados (GPA), Lewin & Wills, Abogados, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Posse Herrera Ruiz, en tanto que en ‘TMT’ solamente Brigard Urrutia estuvo en banda uno.