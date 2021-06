Este es el proceso para registrar una creación intangible en el país

De acuerdo con Tatiana Carrillo, socia de Lloreda Camacho & Co, el mundo de los activos intangibles va al lado de la tecnología y la innovación. Por lo tanto es muy importante que las compañías protejan sus activos intangibles a través de las diferentes formas de protección que la ley establece para esto, como lo es el régimen legal de las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, el software, así como las marcas, sus logos y lemas comerciales.

Dependiendo de la creación que se realice –añade–, los titulares tienen diferentes figuras jurídicas que otorgan titularidad exclusiva sobre la creación y, de esta manera, su titular podrá obtener beneficios económicos como retribución a su creación.



“Las empresas buscan constantemente innovar en el mercado, ya sea como parte de su estrategia comercial o de la evolución del mercado. Al lado de esta estrategia es importante buscar protección legal de sus innovaciones, según la clase de innovación que se realice, y así evitar que estas sean imitadas por terceros, sin realizar mayor esfuerzo”, afirma Carrillo.

Derecho exclusivo

En ese sentido, la experta indica que Colombia hace parte de los tratados internacionales más importantes en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual los cuales han permitido que el país tenga altos estándares para la protección de las nuevas creaciones que se realicen y sus titulares obtengan un derecho exclusivo para su uso y explotación comercial.



Lo importante, según ella, es identificar de qué tipo de creación se trata y realizar el proceso respectivo para obtener su registro. “No basta decir, que las ideas no son protegibles per sé, por lo que la protección se refiere al bien intangible objeto de protección según la figura jurídica respectiva”.



María José García Suárez, socia en Doce Legal, señala que dependiendo del tipo de creación se deberá acudir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) o ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



La primera, es la encargada del registro de obras literarias, musicales, artísticas, audiovisuales y ‘software’ (aplicaciones móviles y programas de computador), así como de los contratos y actos relacionados con este tipo de creaciones intangibles.



Por su parte, la SIC se encarga de tramitar el registro de ‘Signos Distintivos’ (marcas, nombres y enseñas comerciales, denominaciones de origen, lemas comerciales) y ‘Nuevas Creaciones’ (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados).



“Es importante tener en cuenta que el sistema registral de ‘Nuevas Creaciones’ y ‘Signos Distintivos’ en Colombia es constitutivo. Esto quiere decir que solo el registro le otorga al titular los derechos sobre su activo intangible (por ejemplo: marca o patente, entre otros), en tanto que el registro ante la DNDA es declarativo, lo que significa que el autor de la obra es el titular de los derechos de autor, desde el momento de la creación de la obra y su registro ante esa entidad es simplemente un medio de prueba idóneo para demostrar su titularidad”, explica García.



Para cada caso, dependiendo del tipo de creación que se trate, se deben buscar los requisitos específicos para cada trámite de registro en la institución competente, los cuales son fácilmente consultables en la página web oficial de ambas entidades.

Registro y solicitud

Según Juanita Pérez, socia del Área de Propiedad Intelectual de Gómez-Pinzón, el proceso de registro de marcas y lemas comerciales se hace ante la SIC, previa realización de una búsqueda de antecedentes marcarios que permita identificar las probabilidades de registro de una marca.



“Para llevar a cabo el proceso de registro una marca debe presentarse la solicitud ante esta entidad, como autoridad encargada. En dicha solicitud se indicará denominación a registrar, excepto para las marcas figurativas, la naturaleza del signo que se desea registrar (ya sea nominativo, figurativo o mixto) y la clase correspondiente a los productos y/o servicios que se pretenda identificar con el mismo”, precisa Pérez.



Así las cosas, el trámite de registro de una marca ante la SIC tiene las siguientes etapas: estudio de forma (donde la SIC verifica que la solicitud de registro de la marca cumpla con requisitos legales), publicación y oposiciones (la solicitud del signo es publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC y esto permite a los titulares de registros protegidos oponerse al registro de la marca solicitada. Si se reciben oposiciones dentro del proceso, quien solicita el registro de la marca tendrá un término para responderlas).



El proceso continúa con el examen de fondo (la SIC realiza una valoración del signo solicitado para determinar si el mismo cumple con los requisitos legales para ser registrada) y luego termina con la etapa de recursos (en contra de las decisiones que niegan el registro de una marca o declaran infundada una oposición, procede el recurso de apelación).



Para la solicitud de patentes, la SIC también es la única oficina nacional competente y las etapas que debe cumplir se resumen en: examen de forma, publicación y oposiciones, solicitud de examen de patentabilidad (dentro de los 6 meses siguientes desde la fecha de publicación, el interesado debe solicitar que se examine si el invento o nueva creación es patentable. Si no presenta esta solicitud, el proceso se entenderá abandonado) y examen de patentabilidad (la SIC determina si el invento es o no patentable).



Mientras que para las obras protegidas por derechos de autor, de acuerdo con la socia del Área de Propiedad Intelectual de Gómez-Pinzón, es necesario señalar que para protegerlas no se adelanta un proceso de registro ante la SIC, sino ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.



“En este numeral es importante decir que el registro no es un requisito obligatorio para la protección de los derechos y, al contrario, su función es meramente declarativa y no constitutiva de derechos. Para efectuar la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor se debe diligenciar los formularios elaborados por la autoridad para este efecto, indicando entre otros: nombre, nacionalidad, documento de identidad del autor de la obra; título de la obra, año de creación e indicar qué tipo de obra es, y aportar la obra y en caso de que se lleve a cabo una transferencia deberán aportarse los respectivos contratos”, subraya Pérez.





Acciones pertinentes

De otra parte, y en referencia a la importancia de realizar este trámite, Carrillo considera que es importante realizar el registro en todos los casos, inclusive antes de salir al mercado, con el fin de que el titular tenga derechos exclusivos sobre sus innovaciones y de esta manera pueda proteger e iniciar las acciones legales pertinentes en la eventualidad de llegar a necesitarlo frente a un uso no autorizado por parte de un tercero.



Al respecto, María José García recalca que, precisamente por el carácter constitutivo que tiene el registro de los Signos Distintivos y las Nuevas Creaciones, es indispensable solicitar su registro ante la SIC pues, de lo contrario, no se contará con derecho alguno, por ejemplo, sobre las marcas y lemas comerciales, independientemente del uso que se haya hecho de los mismos en el mercado.



“Es importante resaltar que el registro es el único que le permite a la empresa o empresario proteger su signo distintivo frente a terceras personas que quieran registrar o usar un signo idéntico o similarmente confundible en el mercado, afectando significativamente sus intereses”, puntualiza esta experta.