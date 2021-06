Este jueves tampoco se pudo vacunar con Pfizer en Bogotá

A pesar de que el martes al país arribaron 539.370 dosis de la vacuna contra la covid de la farmacéutica Pfizer, Bogotá completó dos días sin poder aplicar el biológico. Según el Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, las personas que estaban agendas el miércoles y jueves para poner al día el esquema de vacunación no pudieron recibir el dosis correspondiente.



Ene se sentido, indicó que la aplicación de las segundas dosis de esta marca de vacuna comenzaría este viernes, una vez la Secretaría de Salud reciba por parte del Ministerio de Salud, las dosis que a su vez deben ser distribuidas a las EPS y Subredes Integradas de Servicios de Salud.



“La información suministrada en su momento es que el país tenía programado una nueva entrega para el día de ayer, a la hora Bogotá no ha recibido los biológicos, por lo que quienes tengan cita programa para la segunda dosis el día de hoy, no lo vamos a poder vacunar. Esperamos que, con la entrega de las vacunas de Pfizer, el día de hoy, podamos ponernos al día desde mañana, ya que los biológicos que llegaron serán destinados únicamente para segundas dosis”, manifestó.



No obstante, el secretario agregó que el plan de vacunación en Bogotá continúa con normalidad, pues a la fecha los puntos cuentan con más de 121.000 dosis de Sinovac y Astrazeneca para la aplicación de primera y segunda dosis.



“La mejor vacuna es la que está disponible, todas las marcas han demostrado que reducen de manera drástica la posibilidad de presentar un cuadro grave de Covid-19 y la posibilidad de morir, no hay ninguna que garantice que no haya contagio, por eso seguimos usando tapabocas, pero el nivel de riesgo se disminuye a tal proporción que nuestra recomendación es que no dejen de aplicarse la vacuna”, dijo.



De otra parte, el país recibió este jueves un nuevo cargamento por la misma cantidad de dosis de Pfizer del martes (539.370) para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, en el que ya se han aplicado más de 16 millones de dosis.



En total, Colombia hasta hoy ha recibido 21.271.994 dosis de vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Janssen.