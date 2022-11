Estos son los líderes del mercado legal colombiano

El resumen es el siguiente: la firma de abogados Brigard Urrutia fue reconocida en la edición del Ranking The Legal 500 de Latinoamérica 2023, como la líder en el mercado de los servicios legales en Colombia. Según el resultado dado a conocer por la compañía británica de investigación The Legal 500, encargada de evaluar a las firmas de abogados y juristas más destacados del mundo, “son tradicionalmente distinguidos como una potencia colombiana establecida desde hace mucho tiempo, con rankings de primer nivel en banca, corporativo, litigio e impuestos, para citar algunos”.

Otros jugadores nacionales destacados en este informe son Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Dentons Cárdenas & Cárdenas; DLA Piper Martínez Beltrán; Baker McKenzie SAS; Gómez-Pinzón Abogados (GPA), y Posse Herrera Ruiz.



A esta lista de honor le sigue otra formada por una amplia gama de bufetes con orientación internacional, marcas nacionales de larga trayectoria y oficinas emergentes más emprendedoras, entre las que se encuentran Garrigues; Holanda y Knight LLP; CMS Rodríguez-Azuero; Muñoz Tamayo & Asociados; Lloreda Camacho & Co; Parra Rodríguez Abogados; Palacios Lleras, y Go.



Fuera de estas firmas están las denominadas boutiques capaces, entre las que se encuentran (por área de práctica): Mendoza Abogados y Muñoz Aya Legal, que son recomendadas para banca y finanzas. En competencia y antimonopolio, fueron destacados Ibarra Abogados, Rimon Law (que también es líder en comercio internacional) y Esguerra Asesores Jurídicos, también destacada en este renglón, mientras que Avante Abogados se distingue por su enfoque en competencia y TMT.



En el frente de cuello blanco (y cumplimiento corporativo), Jaime Granados Peña & Asociados Ltda, Jaime Lombana & Abogados y Mauricio Pava L. Abogados, son las más relevantes; y entre los especialistas corporativos transaccionales se encuentra Serrano Martínez (que también se centra en competencia).



Entre los principales actores de la resolución de disputas en el ámbito arbitral están Suescún Abogados, Zuleta Abogados Asociados SAS (que también maneja derecho

público internacional) y operación boutique Adell & Merizalde (antes Merizlade

Abogados). En el frente energético, Sanclemente Fernández Abogados SA y Angulo Martínez & Abogados, fueron los primeros, mientras que el área de propiedad intelectual está bien representada con Cavelier, Olarte- Moure, Castellanos & Co y Márquez-Robledo.



Araújo Ibarra Consultores Internacionales es la primera opción para el comercio internacional, mientras que Álvarez, Liévano, Laserna SAS, Godoy Córdoba, miembro de Littler Global y López & Asociados Abogados, se encuentran entre los líderes en materia laboral y de empleo. Por el lado de los proyectos, Durán & Osorio Abogados Asociados y Arrieta Mantilla & Asociados, son firmas de referencia y también se especializan en derecho público.



Si bien no es estrictamente una boutique en términos de tamaño y alcance de la práctica, la fortaleza de toda la firma de Pinilla González & Prieto Abogados en bienes raíces es formidable. Finalmente, Lewin & Wills, Abogados y Quiñones Cruz son ampliamente aclamados por su experiencia fiscal, advierte el reporte de la compañía británica.



Algunos movimientos

Las empresas regionales también constituyen un pilar clave del mercado. El actor de seguros Tamayo Jaramillo & Asociados y la especialista en resolución de disputas Arrubla Devis Asociados, han dejado de ser locales para convertirse en reconocidas a nivel nacional en sus áreas de práctica.



Otras firmas para tener en cuenta son Ariza & Marin, Contexto Legal SA, Correa Merino Agudelo Abogados, UH Abogados y VM Legal y, no obstante, que ahora tiene su sede en Bogotá, Advocat, originalmente con sede en Cali, también se considera parte de este grupo.



Tim Girven, editor de The Legal 500 Latinoamérica, al comentar los resultados, indica que “Colombia alberga un mercado legal sofisticado, que acoge una combinación integral de pesos pesados de servicio completo, firmas medianas y boutiques especializadas”.



Por su parte, Cuatrecasas continúa con su trayectoria ascendente desde su lanzamiento en Colombia en enero de 2021, con una ola de contrataciones que mantiene su buen ritmo y ha dado la bienvenida a una serie de abogados en sus prácticas bancarias, corporativas y fiscales durante 2021/2022.



A su vez, Holland & Knight ingresa al ranking fiscal por primera vez en 2023, luego de

la llegada en junio de 2022 del nuevo socio Gustavo Pardo Ardila, quien fusionó su práctica, Gustavo Pardo y Asociados, en la firma. Adicionalmente, a nivel de asociado, se incorporó José Alejandro Vivas, procedente de la antigua boutique de Pardo, mientras que Juan Pablo Díaz llegó en noviembre de 2021, procedente de Brigard Urrutia.



Además, la firma siguió en agosto con la incorporación del Estudio Jurídico Montoya y Asociados, impulsando las capacidades de energía y recursos naturales de la oficina y específicamente de minería, con el socio fundador Milton Fernando Montoya, incorporado como abogado y trayendo consigo a tres asociados.



Por último, el mercado también les dio la bienvenida a varias nuevas empresas spin-off este año. La antigua firma enfocada en impuestos, Cañón & Cañón Abogados, se reestructuró a principios de 2022, formando dos nuevas boutiques de impuestos derivadas: Cañón Thompson se formó en abril de 2022 por los socios fundadores Carolina Cañón, quien también fue socia fundadora de su firma anterior y Eric Thompson (exsocio fiscal de KPMG). Así mismo, Cañón Asociados fue establecido por Carlos Andrés Cañón, quien codirigió el departamento de impuestos en la firma heredada.