Eventos y turismo, dos actividades que avanzan en franca recuperación

Sin duda, los segmentos de eventos y turismo hicieron parte de las industrias que más se vieron perjudicadas como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19. Por ejemplo, como lo revela Cotelco al señalar que dentro del denominado turismo Mice (reuniones, incentivos, congresos y exhibiciones, por sus siglas en inglés) el factor de participación más afectado ha sido el de los huéspedes extranjeros, pues para el 2019 se contaba con una ocupación del 31%, mientras que para el 2022 esta cifra se ubica en el 9%, con corte a septiembre.

No obstante, gracias al esfuerzo de múltiples actores, también sobresalen los resultados positivos, alrededor de estas dos actividades, para Compensar, una organización con amplia trayectoria en el sector, que sumado al balance de lo que ha sido el 2022, tiene muy buenas perspectivas de lo que será el cierre del año.



Así lo indica Víctor Manuel Alvarado, gerente de Eventos, Alimentos y Alojamiento en Compensar, al señalar que durante los primeros nueve meses del 2022 la entidad superó el número de eventos y de participantes que se registraron en 2019.



Algo similar se ha dado en materia de turismo, ya que a partir del segundo trimestre del año se ha visto un repunte importante, con números interesantes y que, según se estima, mejorarán aún más al cierre de este 2022 y el inicio de 2023, no solo para esta empresa sino para la industria en general, la cual ya da buenos signos de recuperación tras dos años de alta afectación.



Y es que pese a los efectos de la emergencia sanitaria, no todo fue negativo y esta situación –por el contrario– permitió evidenciar dos fenómenos particulares. Por una parte, el auge del turismo familiar, gracias a que las personas fueron más conscientes de la importancia de disfrutar al máximo los tiempos libres, el ocio y las vacaciones. A lo que se sumaron las ventajas del teletrabajo: “otra enseñanza que nos dejó esta época fue que los individuos ya pueden trabajar desde cualquier lugar, entonces pueden elegir el momento del año que deseen para hacer turismo, no solamente en la temporada alta o para sus vacaciones”, anota el ejecutivo.



No obstante, en el tema empresarial se percibe otra dinámica, debido a que todavía hay cierta resistencia a trasladarse en grupos para realizar actividades fuera de la oficina, una situación que tiende a normalizarse con el paso de los meses.



En contraste con lo sucedido por cuenta del Covid-19, en los últimos meses se ha sumado el estrepitoso aumento del dólar que, de acuerdo con Compensar, tiene dos miradas: una positiva, relacionada con el fortalecimiento del turismo doméstico, que desincentiva los traslados al extranjero y favorece los destinos nacionales, a la vez que atrae a los viajeros foráneos que se ven beneficiados por el cambio del dólar, convirtiendo a Colombia en un destino interesante.



Por otro lado, una mirada centrada en el incremento del valor de la divisa que inevitablemente impactará las inversiones previstas en desarrollos tecnológicos y adquisición de equipos para la producción de eventos.

​

Eventos de alto nivel

No cabe duda de que los eventos globales impulsan cambios positivos en las comunidades y economías anfitrionas, y dado que según el ranking mundial de la Icca – Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, Colombia es actualmente el quinto país del sur del continente para la realización de eventos corporativos, “es necesario seguir fortaleciendo a los diferentes actores que intervienen, para desarrollar el altísimo potencial que tenemos como nación, contribuyendo así a la generación de empleo y dinamización de otros sectores como el transporte, la hotelería, el entretenimiento, la gastronomía y otros tantos que se activan por cuenta de los eventos” señaló Víctor Alvarado, añadiendo que, “en el caso de Bogotá, el potencial y la infraestructura existen, y la capacidad de hacer eventos es inmejorable, aparte de que tenemos unas muy buenas conexiones aéreas, por lo que si todos estamos pensando en articularnos para crecer y posicionarnos, lo lograremos”.



A propósito, de cara a lo que se estima para el próximo año, Compensar espera un crecimiento cercano o superior al 15% en sus eventos y en los diferentes servicios de turismo, para los que desde ya se prevén comportamientos muy positivos pese a los cambios y reformas que se avecinan.

​

Descanso para el bienestar

A raíz de los confinamientos frecuentes del 2020 las personas pudieron valorar mucho más la posibilidad de salir y conocer otros lugares, convirtiendo esta actividad en parte fundamental de su bienestar, por lo que el turismo lejos de ser una actividad meramente de ocio también aporta diferentes beneficios; a lo que agrega Víctor Alvarado “este tipo

de decisiones resultan siendo un factor fundamental para que exista salud y para que la gente se sienta bien físicamente, por lo que esta condición va estrechamente relacionada con el desarrollo humano, social e interpersonal que todos tenemos y, por supuesto, con una mejor calidad de vida”.



En ese sentido, dentro de la oferta de Compensar están sus hoteles, como el de Girardot, con 240 habitaciones en Lagomar y otras 152 en Lagosol, donde además se está desarrollando la primera etapa del parque acuático que proyecta poder recibir a más de 500.000 personas al año.



“Adicionalmente, tenemos la alianza con Estelar, que nos da la oportunidad de contar con más de 20 hoteles para visitar en nuestro país, con destinos como Villavicencio, Cartagena, el Eje Cafetero y en otras zonas donde uno pueda disfrutar definitivamente el descanso. Y, por supuesto, también está nuestra agencia de viajes que nos permite desarrollar todo lo que consideremos: la porción terrestre, la aérea, hoteles y los sitios que necesitemos conectar”, señala el directivo.



A esta completa oferta se suma el permanente respaldo de Aviatur, garantizando así muy buenos productos, y adicionalmente el programa ‘Caja sin fronteras’, que les permite a los afiliados de Compensar caja, la posibilidad de visitar los centros vacacionales de otras cajas de compensación regionales, con la misma categoría de afiliación de su caja de origen.



En coherencia con este interés por diversificar las opciones de esparcimiento y descanso, alrededor del 65% de los visitantes a los hoteles de Compensar y usuarios de los servicios de turismo corresponden a los afiliados en categorías A y B, es decir, son los empleados que ganan hasta cuatro salarios mínimos, lo que es muy positivo en términos de impacto social.



Al cierre del 2022, Compensar alcanza resultados muy positivos, que a la fecha se traducen en cumplimientos superiores al 100% de la meta establecida tanto en eventos como en alojamiento. “Esto es una demostración absoluta de la confianza que tienen nuestras empresas afiliadas al permitirnos acompañarlos en todas estas actividades que aportan al bienestar integral de sus trabajadores y familias”, enfatiza el funcionario.